Juegos Olímpicos de Tokio: el calendario de los atletas de Argentina

Juan Pablo Elverdin

(CNN en Español) — 177 atletas argentinos participarán en 30 disciplinas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se inauguraron oficialmente este viernes y que tendrán 339 eventos hasta el 8 de agosto, día de la ceremonia de cierre.

La delegación argentina buscará mejorar la actuación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde obtuvo tres medallas de oro (Judo, 48 kg, Paula Pareto; Vela, Nacra 17 mixto, Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli; Hockey sobre césped, masculino) y una de plata (Tenis masculino individual, Juan Martín del Potro).

A continuación, te mostramos la agenda completa de los atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Calendario para Argentina (hora argentina):

Jueves 22 de julio

Fútbol masculino

Argentina 0 – Australia 2 (primera ronda del Grupo C)

Viernes 23 de julio

08:00 p.m. – Tiro femenino

Rifle de aire 10 metros, clasificación (Fernanda Russo)

10:00 p.m. – Voleibol playa masculino

Argentina – Brasil, grupo D (Julián Azaad y Nicolás Capogrosso)

10:40 p.m. – Remo femenino

Doble scull peso ligero (Milka Kraljev y Evelyn Silvestro)

11:00 p.m – Voleibol playa femenino

Argentina-Brasil, grupo C (Ana Gallay y Fernanda Pereyra)

11:00 p.m. – Balonmano masculino

Argentina-Francia, ronda preliminar, grupo A

11:00 p.m. – Tenis dobles masculino

Primera ronda (Facundo Bagnis/Diego Schwartzman vs. Kevin Krawietz/Tim Puetz -Alemania-)

Desde las 11:00 p.m. – Judo femenino

1/16 de final hasta 48 kg (Paula Pareto vs. Geronay Whitebooi -Sudáfrica-)

11:00 p.m., 3° turno – Tenis dobles masculino

Primera ronda (Andrés Molteni/Horacio Zeballos vs. Jamie Murray/Neal Skupski -Gran Bretaña-)

11:00 p.m. – Ciclismo Ruta masculino

Carrera en ruta (Eduardo Sepúlveda)

El seleccionado argentino de fútbol cayó por 2 a 0 en su debut frente a Australia. (Crédito: Masashi Hara/Getty Images)

Sábado 24 de julio

00:15 – Hockey masculino

Argentina – España, grupo A

01:16 a.m. – Taekwondo masculino

1/8 de final, 58 kg (Lucas Guzmán vs. Jack Woolley -Irlanda-)

02:15- a.m. (4tos. de final) / 04:15-04-45 a.m. (semifinal) / 07:15-07:45 a.m. (repesca) / 08:45-09:15 a.m (bronce) / 09:45 a.m. (oro)

02:20 a.m. – Voleibol masculino

Argentina-China grupo B

05:00 a.m. – Judo femenino

Hasta 48 kg, finales por medalla (Paula Pareto si clasifica)

06:18 a.m. – Boxeo masculino:

16avos, peso pluma (52-57 kg) (Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov -Alemania-)

07:30 a.m. – Tenis de mesa masculino

Fase preliminar individual (Horacio Cifuentes vs. Yoshua Van Shing -Vanuatu-)

07:39 a.m. – Boxeo masculino

16avos. de peso wélter (63-69 kg.) (Brian Arregui vs. Delante Johnson -EE.UU.-)

08:05 a.m. – Natación femenina

400 m combinado individual (Virginia Bardach, carril 4)

08:15 a.m. – Tenis de mesa masculino

Fase preliminar individual (Gastón Alto vs. Álvaro Robles -España-)

07:00 a 9:40 p.m – Surf masculino

Ronda 1 (Leandro Usuna)

09:00 p.m. – Tiro femenino

Skeet, clasificación, día 1 (Melisa Gil, posición 2)

10:00 p.m. – Tiro masculino

Skeet, clasificación, día 1 (Federico Gil, posición 4)

10:00 p.m. – Gimnasia artística femenino

Clasificación, subdivisión 1 (Abigail Magistrati)

11:05 p.m. – Voleibol femenino

Argentina-Estados Unidos, grupo B

11:55 p.m. – Gimnasia artística femenino

Clasificación, subdivisión 2 (Abigail Magistrati)

El seleccionado argentino de voley buscará llegar hasta las instancias finales en Tokio. (Crédito: YURI CORTEZ/AFP/ Getty Images)

Domingo 25 de julio

00:05 – Vela femenino

Laser radial, barco individual, carrera 1 y 2 (Lucía Falasca)

00:05 – Vela masculino

RS:X, carrera 1, 2 y 3 (Francisco Saubidet Birkner)

00:15 – Hockey femenino

Argentina-Nueva Zelandia, grupo B

01:40 a.m. – Surf masculino

Ronda 2 (Leandro Usuna)

02:35 a.m. – Vela masculino

Laser, barco individual, carrera 1 (Francisco Guaragna)

03:05 a.m. – Vela masculino

Laser, barco individual, carrera 2 (Francisco Guaragna)

03:05 a.m. – Vela femenino

RS:X, carrera 1, 2 y 3 (María Celia Tejerina)

03:10 a.m. – Gimnasia artística femenino

Clasificación, subdivisión 3 (Abigail Magistrati)

04:30 a.m. – Fútbol masculino

Argentina-Egipto, primera ronda del grupo C

05:05a.m. – Gimnasia artística femenino

Clasificación, subdivisión 4 (Abigail Magistrati)

07:00 a.m. – Hockey masculino

Japón-Argentina, grupo A

07:40 a.m. – Natación femenino

100 m pecho (Julia Sebastián)

08:20 a.m… – Gimnasia artística femenino

Clasificación, subdivisión 5 (Abigail Magistrati)

09:00 p.m. – Esgrima femenino

Sable individual, ronda de 64 (María Belén Pérez Maurice)

Diego Schwartzman es la esperanza argentina en tenis. (Crédito: Julian Finney/Getty Images)

09:00 p.m. – Tiro femenino

Skeet, clasificación, día 2 (Melisa Gil)

10:00 p.m. – Tiro masculino

Skeet, clasificación, día 1 (Federico Gil)

10:30 p.m. – Rugby 7 masculino

Argentina-Australia, grupo A

11:00 – Balonmano masculino

Argentina-Alemania, ronda preliminar, grupo A

11:48 p.m. – Surf masculino

Ronda 3 (Leandro Usuna)

Lunes 26 de julio

00:05 – Vela femenino

RS:X, windsurf, carrera 4, 5 y 6 (María Celia Tejerina)

00:05 – Vela masculino

Laser, barco individual, carrera 3 y 4 (Francisco Guaragna)

00:51. – Boxeo masculino

Preliminares – ronda de 32 de peso medio (69-75 kg) (Francisco Verón – 75 kilos)

01:40 a.m.: Básquetbol masculino

Argentina vs Eslovenia, grupo C

02:35 a.m. – Vela femenino

Laser radial, barco individual, carrera 3 (Lucía Falasca)

03:05 a.m. – Vela femenino

Laser radial, barco individual, carrera 4 (Lucía Falasca)

03:05 a.m. – Vela masculino

RS:X, windsurf, carrera 4, 5 y 6 (Francisco Saubidet Birkner)

05:48 a.m. – Boxeo

Preliminares – ronda de 32 de peso mosca masculino (48-52 kg) (Ramón Quiroga – 52 kilos)

05:30 a.m. – Rugby 7 masculino

Argentina-Nueva Zelandia, grupo A

07:00 a.m. – Hockey femenino

Argentina-España, grupo B

Sergio Hernández, entrenador del equipo argentino de básquetbol, que buscará volver a ganar una medalla. (Crédito: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

09:01 a.m. – Natación femenino

1500 m libre (Delfina Pignatiello)

09:45 a.m. – Voleibol masculino

Argentina-Brasil, grupo B

06:30 p.m. – Triatlón femenino

Prueba individual (Romina Biagioli)

09:00 p.m. – Voleibol femenino

Argentina-China, grupo B

09:30 p.m. – Hockey masculino

Argentina-Australia, grupo A

10:00 p.m. – Rugby 7 masculino

Argentina-República de Corea, grupo A

11:00 p.m. – Judo masculino

Eliminatorias hasta 81 kg, 1/32 de final (Emmanuel Lucenti)

11:00 p.m. – Voleibol Playa femenino

Argentina-Canadá, grupo C (Ana Gallay y Fernanda Pereyra)

Martes 27 de julio

00:05 – Vela femenino

Laser radial, barco individual, carrera 5 (Lucía Falasca)

00:05 – Vela femenino

49er FX, skiff, carrera 1 (Sol Branz y Victoria Travascio)

00:15 – Vela masculino

Laser, barco individual, carrera 5 (Francisco Guaragna)

00:15 – Vela femenino

49er FX, skiff, carrera 2 (Sol Branz y Victoria Travascio)

01:05 a.m.– Vela femenino

49er FX, skiff, carrera 3 (Sol Branz y Victoria Travascio)

01:05 a.m. – Vela femenino

Laser radial, barco individual, carrera 6 (Lucía Falasca)

01:05 a.m. – Vela masculino

Laser, barco individual, carrera 6 (Francisco Guaragna)

01:05 a.m. – Vela masculino

Finn, barco individual (pesado), carrera 1 y 2 (Facundo Olezza)

03:00 a.m. – Ciclismo Mountain Bike femenino

Cross-country (Sofía Gómez Villafañe)

05:00 a.m. – Equitación

Grand Prix especial de doma por equipos (Matías Albarracín, Martín Dopazo, José María Larocca, Fabián Sejanes)

09:00 a.m. – Voleibol Playa masculino

Argentina-Países Bajos, grupo D (Julián Azaad y Nicolás Capogrosso)

Leandro Usuna, el surfista argentino que buscará hacer historia en Tokio. (Crédito: Ryan Pierse/Getty Images)

Miércoles 28 de julio

00:05 – Vela masculino

RS:X, windsurf, carrera 7 (Francisco Saubidet Birkner)

00:05 – Vela masculino

Finn, barco individual (pesado), carrera 3 (Facundo Olezza)

00:15 – Vela masculino

Finn, barco individual (pesado), carrera 4 (Facundo Olezza)

00:15 – Vela masculino

RS:X, windsurf, carrera 8 y 9 (Francisco Saubidet Birkner)

00:15 – Vela femenino

RS:X, windsurf, carrera 7, 8 y 9 ( María Celia Tejerina)

01:50 a.m. – Canotaje Slalom masculino

Eliminatorias de kayak (K1) (Lucas Rossi)

02:20 a.m. – Voleibol masculino

Argentina-Francia, grupo B

02:35 a.m. – Vela

Nacra 17, multicasco mixto, carrera 1 (Cecilia Carranza y Santiago Lange)

02:50 a.m. – Vela

Nacra 17, multicasco mixto, carrera 2 y 3 (Cecilia Carranza y Santiago Lange)

02:50 a.m. – Vela femenino

49er FX, skiff, carrera 4, 5 y 6 (Sol Branz y Victoria Travascio)

02:50 a.m. – Vela femenino

470, barco dos personas, carrera 1 y 2 (Lourdes Hartkopf y Belén Tavella)

04:15 a.m. – Balonmano masculino

Argentina-Noruega, ronda preliminar, grupo A

05:30 a.m. – Equitación

Grand Prix Freestyle de doma individual (Matías Albarracín, Martín Dopazo, José María Larocca, Fabián Sejanes)

07:42 a.m. – Natación femenino

200 m pecho (Julia Sebastián)

07:00 a.m. – Hockey femenino

Argentina-China, grupo B

08:00 a.m. – Fútbol masculino

Argentina-España, primera ronda, grupo C

09:00 p.m. – Voleibol femenino

Argentina-Italia, grupo B

09:30 p.m. – Hockey masculino

Argentina-India, grupo A

10:00 p.m. – Ciclismo BMX masculino

Cuartos de final (Nicolás Exequiel Torres)

11:00 p.m. – Voleibol Playa masculino

Argentina-Estados Unidos, grupo D (Julián Azaad y Nicolás Capogrosso)

Virginia Bardaches una de las nadadoras argentina presente en los Juegos Olímpicos. (Crédito: ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

Jueves 29 de julio

00:05 – Vela masculino

Laser, barco individual, carrera 7 (Francisco Guaragna)

00:05 – Vela femenino

470, barco dos personas, carrera 3 (Lourdes Hartkopf y Belén Tavella)

00:05 – Vela

Nacra 17, multicasco mixto, carrera 4 (Cecilia Carranza y Santiago Lange)

00:15 p.m. – Vela

Nacra 17, multicasco mixto, carrera 5 (Cecilia Carranza y Santiago Lange)

00:15 p.m. – Vela femenino

Laser radial, barco individual, carrera 7 (Lucía Falasca)

01:05 a.m. – Vela masculino

Laser, barco individual, carrera 8 (Francisco Guaragna)

01:05 a.m. – Vela

Nacra 17, multicasco mixto, carrera 6 (Cecilia Carranza y Santiago Lange)

01:05 a.m. – Vela femenino

470, barco dos personas, carrera 4 (Lourdes Hartkopf y Belén Tavella)

01:05 a.m. – Vela femenino

RS:X, windsurf, carrera 10 y 11 (María Celia Tejerina)

01:15 a.m. – Vela femenino

Laser radial, barco individual, carrera 8 (Lucía Falasca)

02:35 a.m. – Vela masculino

Finn, barco individual (pesado), carrera 5 (Facundo Olezza)

02:35 a.m. – Vela femenino

RS:X, windsurf, carrera 12 (María Celia Tejerina)

03:20 a.m. – Vela masculino

Finn, barco individual (pesado), carrera 6 (Facundo Olezza)

03:20 a.m. – Vela masculino

RS:X, windsurf, carrera 10, 11 y 12 (Francisco Saubidet Birkner)

07:22 a.m. – Natación femenino

800 m libre (Delfina Pignatiello)

07:50 a.m. – Natación masculino

100 m mariposa individual (Santiago Grassi)

08:00 a.m. – Voleibol Playa femenino

Argentina-China, grupo C (Ana Gallay y Fernanda Pereyra)

08:45 a.m. – Hockey femenino

Japón-Argentina, grupo B

09:00 a.m.: Básquetbol masculino

España vs Argentina, ronda preliminar, grupo C.

09:30 p.m. – Equitación, Día 1 del concurso completo individual y por equipos

Sesión 1 de doma (Matías Albarracín, Martín Dopazo, José María Larocca, Fabián Sejanes)

09:00 p.m. – Balonmano masculino

Argentina-Brasil, ronda preliminar, Grupo A

Fernanda Russo del eequipo argentino de tiro. (crédito: Kevin C. Cox/Getty Images)

Viernes 30 de julio

00:05 – Vela femenino

Laser radial, barco individual, carrera 9 (Lucía Falasca)

00:15 – Vela

Laser radial, barco individual femenino, carrera 10 (Lucía Falasca)

00:15 – Vela femenino

470, barco dos personas, carrera 5 y 6 (Lourdes Hartkopf y Belén Tavella)

02:35 a.m. – Vela masculino

Laser, barco individual, carrera 9 (Francisco Guaragna)

02:50 a.m. – Vela masculino

Laser, barco individual, carrera 10 (Francisco Guaragna)

02:50 a.m – Vela femenino

49er FX, skiff, carrera 7, 8 y 9 (Sol Branz y Victoria Travascio)

04:25 a.m – Voleibol (M): Argentina-Túnez, grupo B

05:30 a.m – Equitación

Día 1 del concurso completo individual y por equipos – Sesión 2 de doma (Matías Albarracín, Martín Dopazo, José María Larocca, Fabián Sejanes)

05:30 a.m. – Boxeo femenino

Peso ligero, ronda preliminar (Dayana Sánchez– Esra Yildiz, Turquía)

07:00 a.m. – Hockey masculino

Argentina-Nueva Zelandia, grupo A

08:30 p.m. – Equitación Día 2 del concurso completo individual y por equipos –

Sesión 3 de doma (Matías Albarracín, Martín Dopazo, José María Larocca, Fabián Sejanes)

09:30 p.m. – Atletismo masculino

Ronda clasificatoria masculina de salto con garrocha (Germán Chiaraviglio)

11:45 p.m. – Hockey femenino

Argentina-Australia, grupo B

Sábado 31 de julio

00:05 – Vela femenino

49er FX, skiff, carrera 10, 11 y 12 (Sol Branz y Victoria Travascio)

00:05 – Vela mixto

Nacra 17, multicasco, carrera 7, 8 y 9 (Cecilia Carranza y Santiago Lange)

00:05 – Vela masculino

Finn, barco individual (pesado), carrera 7 y 8 (Facundo Olezza)

02:20 a.m. – Voleibol femenino

Argentina-Turquía, grupo B

07:45 p.m. – Equitación

Cross-country del concurso completo individual y por equipos (Matías Albarracín, Martín Dopazo, José María Larocca, Fabián Sejanes)

09:40 p.m. – Atletismo femenino

Ronda 1 de 3.000m obstáculos (Belén Casetta)

Luis Scola, figura del equipo argentino de básquetbol. (Crédito: Ethan Miller/Getty Images)

Domingo 1 de agosto

00:05 – Vela femenino

470, barco dos personas, carrera 7 (Lourdes Hartkopf y Belén Tavella)

00:05 – Vela mixto

Nacra 17, multicasco, carrera 10 (Cecilia Carranza y Santiago Lange)

00:15 – Vela mixto

Nacra 17, multicasco carrera 11 y 12 (Cecilia Carranza y Santiago Lange)

00:15 – Vela femenino

470, barco dos personas, carrera 8 (Lourdes Hartkopf y Belén Tavella)

01:40 a.m. – Básquetbol masculino

Argentina vs Japón, ronda preliminar, grupo C

02:15 a.m. – Balonmano masculino

Argentina-España, ronda preliminar, grupo A

03:05 a.m. – Vela masculino

Finn, barco individual (pesado), carrera 9 (Facundo Olezza)

03:33 a.m. – Vela masculino

Finn, barco individual (pesado), carrera 10 (Facundo Olezza)

09:45 a.m. – Voleibol masculino

Argentina-Estados Unidos, grupo B

09:30 p.m. – Canotaje Sprint

Eliminatorias femeninas y 4tos. de final de kayak individual 200m (Brenda Rojas – K1 200 metros)

10:21 p.m. – Canotaje Sprint

Eliminatorias masculinas y 4tos. de final de kayak individual 1.000m (Agustín Vernice – K1 1000 metros)

11:30 p.m. – Tiro masculino

Rifle de 3 posiciones a 50 m, clasificación (Alexis Eberhardt)

Lunes 2 de agosto

00:05 – Vela femenino

470, barco dos personas, carrera 9 y 10 (Lourdes Hartkopf y Belén Tavella)

04:25 a.m. – Voleibol femenino

Argentina-China, grupo B

5:00 a.m. – Equitación

Clasificación individual y final por equipos de salto de obstáculos del concurso completo Final individual de salto de obstáculo del concurso completo (Matías Albarracín, Martín Dopazo, José María Larocca, Fabián Sejanes)

Martes 3 de agosto

07:00 a.m. – Equitación

Clasificación individual de salto de obstáculos (José María Larocca)

06:30 p.m. – Aguas abiertas femenino

10 km maratón de natación (Cecilia Biagioli)

07:30 – Golf femenino

Stroke play individual femenino, ronda 1 (María Magdalena Simmermacher)

09:30 p.m. – Canotaje masculino

Sprint: Eliminatorias y 4tos. de final de kayak individual 200m (Rubén Rézola – K1 200 metros).

Miércoles 4 de agosto

07:30 p.m. – Golf femenino

Stroke play individual femenino, ronda 2 (Magdalena Simmermacher)

Jueves 5 de agosto

04:30 a.m. – Pentatlón Moderno masculino

Prueba de esgrima, ronda de clasificación (Sergio Villamayor)

07:30 p.m, – Golf femenino

Stroke play individual femenino, ronda 3 (Magdalena Simmermacher)

Viernes 6 de agosto

06:15 a.m. – Lucha masculina

Estilo libre, 65 kg, semifinal (Agustín Destribats)

07:00 a.m. – Equitación

Clasificación por equipos de salto de obstáculos (Matías Albarracín, Martín Dopazo, José María Larocca, Fabián Sejanes)

07:00 p.m. – Maratón femenina

Final (Marcela Gómez)

07:30 p.m. – Golf femenino

Stroke play individual femenino, ronda 4 (Magdalena Simmermacher)

Sábado 7 de agosto

02:30 a.m. – Pentatlón Moderno masculino

Natación 200 m libre (Sergio Villamayor)

03:45 a.m. – Pentatlón Moderno masculino

Prueba de esgrima, ronda adicional (Sergio Villamayor)

05:15 a.m. – Pentatlón Moderno masculino

Saltos ecuestres (Sergio Villamayor)

07:30 a.m. – Pentatlón Moderno masculino

Laser run (Sergio Villamayor)

07:00 p.m. Maratón masculino

Final (Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz)

Domingo 8 de agosto

08:00 a.m. – Ceremonia de clausura

