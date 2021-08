Jamie Spears dice que tiene la intención de renunciar como tutor del patrimonio de Britney Spears

Noticias - CNN

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Después de meses de presión pública por parte de los seguidores de Britney Spears, Jamie Spears, el padre de la cantante, señaló en una respuesta legal este jueves que pretende renunciar como tutor de la herencia de la artista, según una copia preparada de la respuesta obtenida por CNN.

“De hecho, no hay motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como tutor de la herencia” y “es muy debatible si un cambio de tutor en este momento sería lo mejor para la Sra. Spears”, dijo el estados del documento.

OPINIÓN | Britney Spears tiene todo el derecho a estar enojada… con todos nosotros

“Sin embargo, incluso cuando el Sr. Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio continuo como su tutor sea lo mejor para ella”, continúa diciendo la respuesta legal. “Entonces, aunque debe impugnar esta petición injustificada para su remoción, el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo tutor”.

La medida se produce días después de que la jueza Brenda Penny rechazara una petición presentada por el abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, para trasladar una audiencia del 29 de septiembre sobre el caso hasta el 23 de agosto en un esfuerzo por destituir a su padre como tutor lo antes posible.

Con nuevo abogado y entre lágrimas, Britney Spears pide que su padre sea acusado de abuso de tutela

“Nos complace que el Sr. Spears y su abogado hayan admitido hoy en un expediente que debe ser destituido. Es una reivindicación para Britney. Sin embargo, estamos decepcionados por sus constantes ataques vergonzosos y reprobables contra la Sra. Spears y otros”, agregó Mat Rosengart, abogado de Britney Spears, en un comunicado a CNN.

“Esperamos continuar nuestra enérgica investigación sobre la conducta del Sr. Spears y otros, durante los últimos 13 años, mientras cosechó millones de dólares de la herencia de su hija, y espero tomar la declaración jurada del Sr. Spears en un futuro próximo, en lugar de hacer acusaciones falsas y lanzar tiros bajos contra su propia hija, el Sr. Spears debería permanecer en silencio y hacerse a un lado de inmediato”.

Lee la transcripción completa de la declaración de Britney Spears ante la corte

El señor Spears se ha desempeñado como co-tutor de la herencia multimillonaria de su hija durante más de una década. Durante una audiencia en julio, Britney Spears dijo que quería presentar cargos contra su padre por “abuso de la tutela” y calificó el acuerdo de 13 años de “maldita crueldad”.

Jamie Spears defendió sus acciones como tutor de su patrimonio en su respuesta el jueves y pidió una transición ordenada a un nuevo tutor tras la resolución de algunos asuntos pendientes en el caso.

1 de 31 | Britney Spears habla en el escenario durante los Teen Choice Awards el domingo 16 de agosto. Haz clic en esta galería para ver otros momentos de su vida y su carrera. 2 de 31 | De joven, Spears fue miembro de la nueva generación del “Club de Mickey Mouse”. Aquí aparece sentada junto a Ryan Gosling en la primera fila. Desde la izquierda en la fila de atrás están T. J. Fantini, Tate Lynche, Nikki Deloach, Christina Aguilera y Justin Timberlake. 3 de 31 | Spears llegó a la escena mundial en 1999 con su primer álbum de estudio “Baby One More Time”. Foto: Matt Baron/BEImages (568222v)Britney Spears1999 z100 Zootopia Concert, New Jersey, America – 4 June 1999Britney Spears1999 z100 Zootopia Concert at Continental Airlines Arena in East Rutherford, New Jersey on June 4, 1999.Manhattan, New YorkPhoto ?? Matt Baron/BEImages 4 de 31 | Spears hace su famosa presentación con una serpiente sobre sus hombros en los MTV Video Music Awards de 2001. (TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images) 5 de 31 | En 2001, Spears caminó la alfombra roja con su novio y Justin Timberlake. (ARALDO DI CROLLALANZA/REX) 6 de 31 | En 2002, Taryn Manning, Spears y Zoe Saldana aparecieron en la película “Crossroads”. 7 de 31 | Spears y su hermana menor, Jamie Lynn, en los Teen Choice Awards en 2002. (Kevin Winter/Getty Images/FOX) 8 de 31 | En 2003, Spears y Madonna cantaron y compartieron un beso apasionado durante la presentación de apertura de los MTV Video Music Awards. (AP Photo/Julie Jacobson/FILE) 9 de 31 | Spears y Kevin Federline, su marido en ese entonces, llegan a los Billboard Music Awards de 2004. (J. Merritt/FilmMagic) 10 de 31 | Una portada del New York Daily News, fechada el 18 de febrero de 2007, muestra a Spears después de que se afeitara la cabeza. Los titulares en ese momento se centraban en si la estrella estaba en medio de una crisis. (NY Daily News Archive via Getty Images) 11 de 31 | Spears se presenta en los MTV Video Music Awards de 2007. 12 de 31 | La cantante llega a la corte Superior del Condado de Los Ángeles en 2008 para una audiencia sobre los derechos de visita de sus dos hijos. 13 de 31 | Spears posa en la sala de prensa de los MTV Video Music Awards 2008. (Jon Kopaloff/FilmMagic) 14 de 31 | Spears posa con sus hijos, Preston y Jayden, en el Magic Kingdom en Lake Buena Vista, Florida, en 2009. (AP Photo/Disney, Diana Zalucky) 15 de 31 | Spears y Rihanna se presentan en los Billboard Music Awards 2011. (Ethan Miller/Getty Images for ABC) 16 de 31 | En 2012, Spears se convirtió en juez del programa de televisión “The X Factor”. 17 de 31 | De izquierda a derecha, la concursante Carly Rose Sonenclar, la jueza Britney Spears y la concursante Diamond White aparecen en “The X Factor” de Fox en 2012. (FOX via Getty Images) 18 de 31 | Spears y su novio David Lucado salen a dar un paseo en 2013. 19 de 31 | Spears lanzó un nuevo álbum, “Britney Jean”, en 2013. 20 de 31 | Spears comenzó una residencia de dos años en el Planet Hollywood Resort & Casino en Las Vegas el 27 de diciembre de 2013. 21 de 31 | Spears sube al escenario en los People’s Choice Awards 2014 para aceptar el premio de artista pop favorito. (Frank Micelotta/Invision/AP) 22 de 31 | Spears presenta una línea de ropa íntima en 2014. 23 de 31 | Clark Country, Nevada, proclamó el 5 de noviembre de 2014 como el “Día de Britney” en el Strip de Las Vegas. En 2013, Spears comenzó una residencia de dos años en el Planet Hollywood Resort & Casino en Las Vegas. 24 de 31 | Spears se presenta en su espectáculo de Las Vegas “Britney: Place of Me” en 2015. 25 de 31 | Spears e Iggy Azalea se presentan en los Billboard Music Awards 2015. Lanzaron juntas una canción llamada “Pretty Girls”. 26 de 31 | Spears se une al presentador de un programa de entrevistas nocturno James Corden para un “karaoke en automóvil compartido” en 2016. CBS/Getty Images 27 de 31 | Spears se presenta en los MTV Video Music Awards en 2016. Brian Ach / WireImage / Getty Images 28 de 31 | Spears recibe un pastel de cumpleaños en el evento Jingle Ball en Los Ángeles en 2016. Christopher Polk / Getty Images 29 de 31 | Spears acepta el premio Vanguard en los GLAAD Media Awards en 2018. El premio es para un artista que ha marcado la diferencia en la promoción y el apoyo de la igualdad. Vivien Killilea / Getty Images 30 de 31 | Aparece Spears con Jimmy Fallon en de “Tonight Show” en 2018. Andrew LipovskyNBC / Getty Images 31 de 31 | Spears y su novio Sam Asghari asisten a un estreno de Hollywood en 2019. Un par de meses antes, ella había dejado un centro de tratamiento de salud mental después de realizar un “tratamiento de bienestar integral”. Kevin Winter / Getty Images

end div.modal

“Cuando se resuelvan estos asuntos, el Sr. Spears estará en condiciones de hacerse a un lado. Pero no hay circunstancias urgentes que justifiquen la suspensión inmediata del Sr. Spears”, dice el documento. “Una transición ordenada basada en la cooperación sin duda sería lo mejor para la Sra. Spears. Independientemente de su título formal, el Sr. Spears siempre será el padre de la Sra. Spears, siempre la amará incondicionalmente y siempre la verá por sus mejores intereses”.

El caso ha sido monitoreado de cerca por los seguidores del movimiento #FreeBritney, que comenzó en 2009, debido a preocupaciones sobre la prolongada tutela de la estrella del pop. “Framing Britney Spears”, un documental del New York Times publicado en febrero, atrajo la atención tanto al movimiento como a la batalla legal.

¿Qué es una tutela legal? Aquí los pros y contras 4:21

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.