ANÁLISIS | El aparente ataque suicida hace tambalear la evacuación de Afganistán a medida que se cierra el plazo de Biden

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un par de atentados con explosivos que causaron bajas de estadounidenses y civiles a las afueras del aeropuerto de Kabul sacudieron este jueves la frenética fase final de la retirada de Afganistán, mientras se agota el tiempo para rescatar a hasta 1.500 estadounidenses, y el destino de los afganos que huyen se ve cada vez más oscuro. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, tuiteó que el “complejo ataque” consistió en una explosión en la Puerta de la Abadía del aeropuerto de Kabul y una segunda explosión en el cercano Hotel Baron. Kirby dijo que los incidentes provocaron “un número de bajas estadounidenses y civiles”. El término bajas puede referirse a muertos o heridos.

Afganistán, minuto a minuto: al menos dos explosiones en Kabul dejan “número desconocido” de víctimas

El atentado se produjo un día después de que un funcionario de defensa de Estados Unidos dijera a CNN que las autoridades estaban alarmadas por una “corriente de amenaza muy específica” sobre la filial ISIS-K en Afganistán, que planeaba atacar a multitudes fuera del aeródromo.

Los atentados pusieron de manifiesto la extrema fragilidad del entorno de seguridad en el aeropuerto, donde miles de tropas estadounidenses y aliadas están ultimando el transporte aéreo masivo de extranjeros y afganos que trabajaron con sus aliados durante 20 años de guerra. El presidente Joe Biden estableció el 31 de agosto como fecha límite para completar la retirada, citando en parte las condiciones altamente peligrosas a las que se enfrentan las tropas de Estados Unidos en Kabul.

Hasta ahora, tras una retirada inicialmente caótica, un gigantesco y audaz puente aéreo ha sacado a más de 95.700 personas de Kabul, con más de 13.400 personas evacuadas en las últimas 24 horas en vuelos estadounidenses y de la coalición, según la Casa Blanca.

A primera hora de este jueves, hora local, los diplomáticos de Estados Unidos en Kabul advirtieron repentinamente a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran “inmediatamente” varias puertas de acceso al aeropuerto, por amenazas a la seguridad.

La cuestión ahora es cómo influirán los tan temidos ataques en el resto de la evacuación. Y cuánto tiempo le dará el Pentágono a la operación antes de pasar a una misión de extracción de miles de tropas y material, lo que podría llevar varios días y restringir las salidas de los no combatientes.

ANÁLISIS | Amenazas terroristas obstaculizan la evacuación de Afganistán a medida que se acerca la fecha límite de Biden

Una fuente familiarizada con la situación dijo a Nick Paton Walsh de CNN que se calcula que hay unos 150 ciudadanos estadounidenses en Afganistán que Estados Unidos necesita que lleguen al aeropuerto. La fuente dijo que el estimado es el número que se sabe que necesita ayuda para llegar al aeropuerto hasta este jueves por la mañana.

Eso significa una carrera contrarreloj para encontrar y extraer a los restantes estadounidenses que quieren marcharse y probablemente significa que miles de traductores afganos y otros podrían quedarse atrás, en una tragedia final de la guerra más larga de Estados Unidos.

Pero la intensa movilización militar le ha comprado a Biden algo de espacio político, después de que el fulgurante colapso del estado y el ejército de Afganistán contradijera directamente sus predicciones de que los talibanes no tomarían el poder súbitamente y obligarían a Estados Unidos a una retirada apresurada y humillante.

La operación no ha costado hasta ahora una sola vida estadounidense. Biden dijo a los estadounidenses esta semana que no enviaría a más de sus hijos e hijas a morir en Afganistán. Y el hecho de que las tropas de Estados Unidos no busquen activamente a los ciudadanos estadounidenses lejos del aeropuerto en territorio talibán, fuera de unos pocos ejemplos conocidos públicamente, sugiere que la Casa Blanca está manteniendo los riesgos de la operación lo más bajos posible.

Pero Washington está en vilo, rehén de los acontecimientos en la otra punta del mundo. Cualquier muerte estadounidense, ataque terrorista o intercambio de disparos con los talibanes podría convertir una crisis que está en el filo de la navaja para el presidente en un desastre político total, además del dolor y las pérdidas humanas que causarían.

Mientras cientos de afganos llegan a suelo estadounidense, la atención empieza a centrarse en cómo Estados Unidos absorberá a los refugiados, y algunos republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, ya atacan sus llegadas en una tóxica ofensiva política.

OPINIÓN | Afganistán: otro problema inmigratorio para Biden

El ISIS-K supone una amenaza “muy real”

Las tropas estadounidenses ya se encontraban en una posición profundamente vulnerable en el aeropuerto, el último trozo de Afganistán que controlan ahora, después de que el enemigo contra el que han luchado por dos décadas, los talibanes, arrasara el país en un avance relámpago.

Pero la amenaza añadida del ISIS-K empeora aún más la situación. El grupo es un enemigo jurado de los talibanes y de Estados Unidos, por lo que tiene todos los motivos para provocar el caos. El ISIS-K mostró su terrible potencia en Kabul a principios de este año en un ataque a una escuela para niñas que mató a docenas de personas, la mayoría menores de edad.

En los últimos días, miles de afganos se han lanzado contra los puestos de control talibanes para acceder a las puertas controladas por los soldados estadounidenses y aliados. Cualquier ataque podría causar terribles bajas. Se cree que las filas del ISIS-K se han visto engrosadas por los fugados de las cárceles afganas y, potencialmente, por un número de combatientes endurecidos procedentes de Siria.

“Es difícil sobreestimar la complejidad y el peligro de este esfuerzo”, dijo este miércoles el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

“Estamos operando en un entorno hostil en una ciudad y un país ahora controlado por los talibanes con la posibilidad muy real de un ataque del ISIS”.

Quedan aproximadamente 1.500 personas que podrían ser estadounidenses en Afganistán, según Blinken

Blinken dio el desglose más detallado hasta ahora del número de estadounidenses que pueden estar en Afganistán. El secretario dijo que las fuerzas estadounidenses habían retirado hasta ahora a al menos a 4.500 ciudadanos estadounidenses. También afirmó que Estados Unidos había proporcionado a otros 500 estadounidenses instrucciones sobre cómo llegar al aeropuerto de forma segura. Dijo que los funcionarios estaban buscando agresivamente a los posibles 1.000 ciudadanos restantes con correos electrónicos, textos y llamadas.

Sin embargo, advirtió que algunos de ellos podrían haberse marchado por su propia voluntad o que, de hecho, podrían no ser estadounidenses, en realidad.

Entre los estadounidenses que aún permanecen en el país se encuentran unos 20 estudiantes de San Diego y sus familias que viajaron a Afganistán este verano y no han podido llegar al aeropuerto de Kabul, según dijeron a CNN funcionarios de la escuela y del Congreso.

Dos docenas de estudiantes de San Diego y sus familiares se encuentran varados en Afganistán

Desde el 14 de agosto, más de 82.300 personas han salido de Kabul, y en un intenso periodo de 24 horas entre este martes y este miércoles, unas 19.000 personas salieron en 90 vuelos estadounidenses y de la coalición, dijo Blinken.

Pero el hecho de que incluso los ciudadanos estadounidenses parezcan tener problemas para acceder al aeropuerto significa que, potencialmente, decenas de miles de afganos con derecho a reasentarse en EE.UU. y otros lugares pueden haber perdido ya sus oportunidades.

Los talibanes ya habían dicho que impedirían a los ciudadanos afganos llegar al aeropuerto. Pero los funcionarios de Washington dijeron que harían todo lo posible para sacar al mayor número de afganos antes de la fecha límite.

“No serán olvidados”, dijo Blinken. Pero, tal vez de forma ominosa para los que quieran salir en los próximos días, subrayó que el esfuerzo de EE.UU. por salvar a los afganos con vínculos en este país no cesará una vez que las tropas se vayan. No está claro cómo ocurrirá eso.

“Junto con los ciudadanos estadounidenses, nada es más importante para mí como secretario de Estado que hacer lo correcto con las personas que han estado trabajando codo a codo con los diplomáticos estadounidenses en nuestra embajada”, dijo Blinken. “Estamos implacablemente centrados en sacar al personal empleado localmente de Afganistán y fuera de peligro”, agregó.

“Intentando realizar un número infinito de milagros”. Dentro del esfuerzo de los voluntarios día y noche para salvar a los afganos

Pero el principal republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el diputado Michael McCaul, de Texas, dijo a Wolf Blitzer, de CNN, que su oficina estaba recibiendo mensajes de muchos afganos que buscaban una salida segura. A la pregunta de si las fuerzas estadounidenses podrían extraer a todos los ciudadanos y afganos que quedan, McCaul respondió: “No creo que sea humanamente posible”. También citó lo que, según él, eran historias creíbles de traductores que habían trabajado para Estados Unidos y que habían sido interceptados en el aeropuerto, llevados a casa para ver a sus familias asesinadas y luego decapitados ellos mismos. CNN no ha verificado los informes de forma independiente.

Una tormenta política en crecimiento

Los afganos que consiguen salir del país no son trasladados directamente a Estados Unidos. Muchos están siendo llevados a centros en otros países, incluido Qatar. Pero los que han sido sometidos a controles de seguridad y sanitarios ya han empezado a llegar a Estados Unidos.

Varios miles de evacuados han llegado a Estados Unidos, entre ellos 1.200 que llegaron a la zona de Washington, dijo el general de división Hank Taylor, subdirector de la Operación Regional Conjunta.

Una encuesta de CBS News publicada el fin de semana reveló que el 81% de los estadounidenses pensaba que el gobierno debía ayudar a los afganos que habían trabajado con funcionarios, tropas y agencias de inteligencia estadounidenses a llegar a Estados Unidos.

Pero su llegada ya ha desencadenado lo que puede convertirse en un nuevo frente de la amarga batalla sobre la inmigración que Trump y otros republicanos extremistas han utilizado para llegar al poder.

ONU denuncia ejecuciones horrorosas por parte de los talibanes en Afganistán

Cuando aún era presidente, Trump llegó a un acuerdo con los talibanes para que se marcharan, a espaldas del gobierno de Afganistán, lo que, según los expertos, contribuyó al rápido colapso del Estado. Y apenas hizo concesiones a las decenas de miles de afganos que arriesgaron sus vidas para ayudar a las fuerzas y funcionarios estadounidenses durante 20 años y a los que se les debe refugio a cambio.

Ahora Trump está calumniando a muchos de esos mismos afganos, afirmando, como hizo con México al inicio de su campaña de 2016, que los talibanes no están enviando a los “mejores” del país a Estados Unidos.

“Solo podemos imaginar cuántos miles de terroristas han sido evacuados por aire de Afganistán y llevados a barrios de todo el mundo”, dijo Trump en una incendiaria declaración el martes. “Qué terrible fracaso. SIN VETAR. ¿Cuántos terroristas traerá Joe Biden a Estados Unidos?”.

En realidad, una de las razones por las que la situación ha sido tan caótica ha sido la intensa evaluación que los afganos han tenido que soportar para conseguir visados especiales de inmigrante a Estados Unidos.

Refugiados provenientes de Afganistán llegaron a México 2:38

Pero el expresidente no es el único entre los políticos que tratan de convertir en un arma la llegada de afganos para encender a sus votantes de base. El candidato al Senado de Ohio, J.D. Vance, que compite por la lealtad de Trump en unas concurridas primarias del Partido Republicano, hizo un intento similar en un video web esta semana, lo que aumenta la posibilidad de que el tema sea una preocupación candente de los conservadores de base en las elecciones intermedias del año que viene. Biden tratará de contrarrestar esa demagogia cuando celebre una reunión virtual con gobernadores bipartidistas que se han mostrado dispuestos a ofrecer refugio temporal o ayudar a reasentar a los afganos evacuados de Kabul.

Y hubo una rara nota de esperanza este miércoles, tras una semana de noticias desgarradoras desde Afganistán, cuando el ejército de Estados Unidos anunció que una niña nacida en un avión de carga tras un vuelo desde Kabul a la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, había recibido el nombre de Reach, por el nombre del avión.

–Barbara Starr, Kylie Atwood, Jim Sciutto, Tim Lister, Jennifer Hansler y Michael Conte de CNN contribuyeron con este reportaje.

