Un ex infante de marina mató a 4 personas, incluido un bebé, en Florida. Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo

(CNN) — Cuatro personas — un hombre, un bebé y la madre y la abuela del menor– perdieron la vida la madrugada del domingo en lo que un sheriff de Florida denominó un “tiroteo activo” llevado a cabo por un ex infante de marina.

El tiroteo tuvo lugar en una propiedad en las afueras de Lakeland, Florida, y se intensificó cuando el sospechoso, vestido con un chaleco antibalas, se involucró en un tiroteo con la policía antes de entregarse a las autoridades.

Más tarde intentó quitarle un arma a un agente en un hospital, dijo el sheriff del condado de Polk, Grady Judd.

“Este hombre mató a cuatro personas esta mañana, trató de matar a nuestros agentes y luego se rindió”, dijo Judd el domingo.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo:

Las víctimas

Cuatro personas murieron en el tiroteo y una niña resultó herida, dijeron las autoridades.

Dentro de una casa en la propiedad, un hombre de 40 años, un bebé de 3 meses y la madre del bebé de 33 años fueron encontrados muertos. La abuela del bebé, de 62 años, fue encontrada en una segunda casa de la propiedad, dijo Judd.

Una niña de 11 años había recibido varios disparos y fue trasladada en avión al Hospital General de Tampa para su cirugía. Se espera que se recupere.

Otro menor que había desaparecido anteriormente fue localizado vivo y sano, dijo Judd.

El perro de la familia, Diogi, también recibió un disparo mortal, agregó.

El sospechoso

El sospechoso, identificado como Brian Riley, de 33 años, vive en Brandon, Florida, a unos 30 kilómetros de donde ocurrió el tiroteo. En una conferencia de prensa el domingo por la tarde, Judd dijo que no parecía haber ninguna conexión entre el sospechoso y las víctimas, y se le dificultó explicar por qué el sospechoso eligió esa familia y propiedad en particular.

“Solo sabemos que tuvimos un loco con muchas armas que disparó y mató a personas inocentes”, dijo.

El sospechoso fue atendido por las lesiones sufridas durante su aprehensión y liberado. Actualmente se encuentra bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del condado de Polk, según Judd.

El sospechoso sirvió cuatro años en la Infantería de Marina y fue dado de baja honorablemente, y luego estuvo otros tres años en la reserva, dijo Judd. Fue enviado a Iraq en 2008 y Afganistán en 2009-2010 como francotirador designado, dijo el sheriff.

El sospechoso fue empleado por ESS Global Corp como guardaespaldas y para brindar seguridad, dijo Judd. Tiene una licencia de arma y prácticamente no tiene antecedentes penales.

“No estamos tratando con un criminal tradicional aquí. Lo que estamos tratando es con alguien que obviamente tenía problemas de salud mental al menos esta última semana, tenía PTSD”, dijo Judd, mencionando las siglas en inglés del trastorno de estrés postraumático.

En una entrevista con los agentes, el sospechoso se describió a sí mismo como “un sobreviviente”, un término que generalmente se refiere a una persona que se prepara de manera proactiva para un mundo postapocalíptico, y confesó estar tomando metanfetamina, dijo Judd. La novia del sospechoso dijo a las autoridades que le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático y que había estado actuando de manera errática la semana pasada, e incluso dijo que estaba recibiendo visiones de Dios, según el sheriff.

“Dijo que tenía trastorno de estrés postraumático. Lo he visto deprimido. Nunca lo he visto violento”, dijo Judd. “Pero hoy hace una semana, es decir, el domingo pasado, él hizo un servicio de seguridad en una iglesia en Orlando. Y llegó a casa y dijo, ya sabes, Dios le habló y ahora puede hablar directamente con Dios. Y ella dijo que nunca había visto ese tipo de comportamiento”, dijo Judd el domingo.

El tiroteo

Todo comenzó el sábado por la noche cuando una mujer llamó a las autoridades para reportar un vehículo sospechoso y dijo que un hombre que estaba estacionado fuera de su casa le dijo: “Dios me envió aquí para hablar con una de sus hijas”, dijo Judd a periodistas el domingo.

Un agente respondió en seis minutos y no encontró al sospechoso ni al automóvil en la residencia, dijo.

Aproximadamente nueve horas después, alrededor de las 4:30 am, un agente a 3 kilómetros de distancia escuchó dos descargas de disparos automáticos. Los agentes respondieron y también comenzaron a llegar llamadas que informaban de un tiroteo activo, dijo el sheriff.

A su llegada, los agentes descubrieron un camión en llamas y escucharon ruidos de estallido del vehículo. Una serie de barras luminosas habían sido colocadas en el patio formando un camino, dijo Judd. Allí, vieron a un hombre vestido con camuflaje que huyó rápidamente dentro de la casa. Luego escucharon sonidos perturbadores.

“En ese momento, escuchamos otra descarga y el grito de una mujer y el gemido de un bebé”, dijo Judd.

Enfrentamiento con la policía

Un teniente intentó entrar por el frente de la casa, pero había una barricada. El teniente luego fue a la parte trasera de la casa y entró y se encontró con el mismo sospechoso, ahora vestido con un chaleco antibalas, camuflaje, protección para las rodillas y protección para la cabeza, según el sheriff.

El sospechoso le disparó al teniente, quien respondió al fuego y se retiró de la casa, dijo Judd. El sospechoso luego comenzó a disparar contra otros agentes, quienes también respondieron al fuego, dijo.

Hubo un período de silencio y luego el sospechoso salió con las manos en alto, dijo Judd. El sospechoso, que había recibido un disparo, fue detenido.

El sospechoso fue llevado al Hospital Regional de Lakeland donde, en un momento dado, se levantó de un salto y trató de agarrar el arma de un agente, dijo Judd. Finalmente fue sometido y tratado.

Judd dijo que hubo “al menos decenas, si no cientos”, de disparos entre el sospechoso y los agentes.

“Fue una situación difícil y supuso al menos dos tiroteos a corta distancia con el sospechoso”, dijo.

Fotos publicadas por el sheriff del condado de Polk mostraron el alcance del daño a la casa el domingo por la mañana. Una puerta de vidrio parece completamente rota, dos ventanas y una pared están llenas de agujeros de bala y un camión quemado se encuentra afuera de la casa.

