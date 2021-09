El experimento de bitcoin de El Salvador es una advertencia para otros países

Noticias - CNN

(CNN) — El “Día del bitcoin” de El Salvador no salió del todo bien. La celebrada adopción de esa criptomoneda como moneda de curso legal el martes en este empobrecido país se vio empañada por protestas en las calles, fallas técnicas y una caída extrema del valor de la controvertida moneda digital.

¿Qué fue lo que falló en el primer día del bitcoin en El Salvador?

“Chivo Wallet”, una aplicación que funciona como billetera digital y que fue creada por el gobierno, no estaba disponible inmediatamente en las principales tiendas de aplicaciones. Al final del día, apareció en las plataformas de Apple y Huawei. Cientos de personas se manifestaron contra el bitcoin en varias protestas en la capital, informó el Financial Times. El precio del bitcoin comenzó la jornada en torno a los US$ 53.000 antes de desplomarse hasta un 19%, según datos de Coinbase. Desde entonces, la criptomoneda ha recuperado algunas pérdidas para cotizar cerca de los US$ 46.270.

Partidarios defienden, pero los mayores riesgos del bitcoin persistirán por mucho tiempo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un populista de derecha que es el impulsor de la iniciativa del bitcoin, se tomó la dramática caída del precio con calma.

“Compré la caída”, bromeó Bukele en Twitter. También se unió a los partidarios de las criptomonedas en línea para elogiar a grandes empresas como McDonald’s por aceptar el bitcoin como pago.

Los partidarios argumentan que la adopción del bitcoin como moneda de curso legal ayudará a los salvadoreños a evitar las costosas comisiones de las remesas procedentes del extranjero, que ascendieron a casi US$ 6.000 millones el año pasado, alrededor de una cuarta parte del PIB.

Es posible que Bukele consiga solucionar los fallos técnicos iniciales, pero los mayores riesgos del bitcoin persistirán durante mucho tiempo.

Los riesgos

El Salvador no tiene una moneda propia, sino que depende del dólar estadounidense. Añadir otra moneda a la lista, la cual es propensa a cambios bruscos de valor, complicará aún más la planificación presupuestaria y fiscal del gobierno.

También es una pesadilla para los hogares y las empresas, que ahora tienen que dedicar tiempo y recursos a decidir si mantienen sus fondos en dólares o en bitcoin. Con los precios de las criptomonedas propensos a las oscilaciones, hay mucho en juego.

Otro riesgo: adoptar el bitcoin como moneda de curso legal también puede fomentar el florecimiento de la delincuencia, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que acordó proporcionar US$ 389 millones en financiación de emergencia a El Salvador en abril de 2020.

“Sin medidas robustas contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo, las criptomonedas pueden ser utilizadas para lavar dinero de procedencia ilícita, financiar el terrorismo y evadir impuestos. Esto podría plantear riesgos para el sistema financiero de un país, el equilibrio fiscal, y las relaciones con países extranjeros y bancos corresponsales”, señaló el FMI en julio.

Más advertencias de Moody’s y el FMI

En general, las agencias de calificación crediticia no están impresionadas. A finales de julio, Moody’s Investors Service situó la deuda de El Salvador en el territorio de la categoría “basura”, citando “un deterioro en la calidad de la formulación de políticas”, como la decisión del gobierno de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal.

Moody’s dijo que el país sigue siendo susceptible de sufrir choques financieros que podrían poner en peligro la capacidad del gobierno para pagar a los acreedores a partir de enero de 2023. Eso significa que es probable que El Salvador necesite otro rescate del FMI.

Otros países deberían seguir a El Salvador con extrema precaución. El FMI instó a los gobiernos a utilizar las nuevas formas digitales de dinero solo cuando puedan preservar la estabilidad financiera, la eficiencia y la igualdad.

“Intentar hacer de las criptomonedas una moneda nacional es un atajo desaconsejable”, advirtió el FMI.

El nuevo fondo de inversión de BlackRock en China -el primero propiedad de una empresa extranjera- atrajo US$ 1.000 millones de inversores chinos en su primera semana.

La mayor gestora de activos del mundo dijo este miércoles que el fondo -que ya recaudó 6.680 millones de yuanes- se estableció oficialmente esta semana y ha atraído a más de 111.000 inversores. A finales del mes pasado empezó a ofrecer productos de inversión a inversores particulares de China.

“Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este hito en nuestro negocio de gestión de fondos en China, y agradecemos el abrumador apoyo de los inversores”, dijo Rachel Lord, presidenta de BlackRock y responsable de Asia-Pacífico.

Soros critica a BlackRock

Recordemos que el anuncio de BlackRock se produce días después de que la empresa fuera criticada por el filántropo multimillonario George Soros por sus esfuerzos en China, que calificó de “error garrafal”.

El lanzamiento del nuevo producto de BlackRock se produjo apenas unas semanas después de que la empresa recomendara a los inversores que invirtieran en activos chinos.

“Verter miles de millones de dólares en China ahora es un trágico error”, escribió Soros en un artículo de opinión publicado el lunes por el Wall Street Journal. “Es probable que pierda dinero para los clientes de BlackRock y, lo que es más importante, dañará los intereses de seguridad nacional de (Estados Unidos) y otras democracias”.

Soros destacó la reciente represión de Xi Jinping contra las empresas privadas, que considera una prueba de que “el régimen considera a todas las empresas chinas como instrumentos del Estado unipartidista”.

También se refirió a “una enorme crisis que se está gestando en el mercado inmobiliario chino” y a los esfuerzos de Xi por redistribuir la riqueza. Estas tendencias, dijo, “no son un buen augurio para los inversores extranjeros”.

¿Quién tiene razón? El tiempo lo dirá.

La crisis de los contenedores para envíos

Probablemente no pases mucho tiempo pensando en los contenedores para envíos. Pero estos humildes bloques de construcción del comercio mundial se han vuelto increíblemente escasos y extremadamente caros durante la pandemia.

La autora principal de Before the Bell, Julia Horowitz, ha dedicado las dos últimas semanas a informar sobre los contenedores para envíos y cómo están contribuyendo a la crisis mundial del transporte marítimo. Los atrasos se ciernen ahora sobre la temporada de compras navideñas.

Antes de que se produjera el coronavirus, las empresas podían alquilar con relativa facilidad una caja de 6 o 12 metros, lo que les permitía trasladar las mercancías a bajo coste. Pero las cajas vacías siguen dispersas por Europa y Norteamérica, mientras que los retrasos en la cadena de suministro hacen que se necesiten aún más para cumplir con los pedidos.

Este es el resultado: hace un año, las empresas pagaban unos US$ 1.920 por reservar un contenedor de acero de 12 metros en una ruta estándar entre China y Europa, según datos de Drewry, una consultora de investigación marítima.

Ahora, gastan más de US$ 14.000, un aumento de más del 600%. Mientras tanto, el coste de comprar un contenedor se ha duplicado.

“Estamos viendo tarifas récord, sobre todo en el mercado al contado”, dijo John Fossey, jefe de investigación de equipos y arrendamiento de contenedores en Drewry, refiriéndose a la reservación puntual de viajes en los transportistas marítimos.

Los expertos del sector de los contenedores no están seguros de cuándo se reducirán los precios. Pero sí están de acuerdo en una cosa: la situación no se va a resolver pronto.

Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, ha dicho que los problemas de la cadena de suministro podrían persistir hasta 2023.

¿Qué sigue?

GameStop y Lululemon Athletica presentan sus informes de ganancias después del cierre.

También hoy: datos de ofertas de empleo en EE.UU. a las 10:00 a.m. ET.

Mañana: la decisión del Banco Central Europeo (BCE) y las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos.

