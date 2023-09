Cómo los ultrarricos se infiltraron en el anticapitalista festival Burning Man

Se sabe que los ultrarricos viajan con chefs personales durante la semana y pagan hasta US$ 50.000 para acampar en tiendas de campaña lujosas, como informó The New York Post en 2019. Un periodista de Business Insider, de manera similar, escribió sobre llamados campamentos elegantes alrededor de la playa que contaban con candelabros, salas de fiestas y duchas al aire libre.

Elon Musk, la persona más rica del mundo, ha sido un habitual asistente del Burning Man y le dijo a Recode en 2014 que “si no has estado, simplemente no lo entiendes”. Mark Zuckerberg voló por un día en 2012 para servir sándwiches de queso asado e incluso montar su propia tienda de campaña, según su amigo y cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz. En 2018, poco después de ser acusada de fraude federal, la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, se retiró al desierto y quemó una efigie de su fallida startup, le dijo a The New York Times.

