El Kremlin dice que las revelaciones sobre Putin incluidas en los papeles de Pandora son una “perversión de la información”

(CNN) — Moscú calificó de “perversión de la información” un reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los denominados papeles de Pandora, sobre la riqueza del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y sus allegados, y ha descartado la necesidad de una investigación.

En declaraciones en una conferencia de prensa telefónica, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó los informes como “una serie de acusaciones bastante infundadas”.

“Hay muchas de estas, y a menudo se está abusando de ellas. A menudo se sustituye una información por otra. Por lo tanto, esto no debería ser la base de ninguna investigación. Si hay alguna publicación seria, basada en alguna prueba, que se refiera a algo concreto, entonces la estudiaremos. Por ahora, no lo vemos”, dijo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Crédito: ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

Según la investigación papeles de Pandora, Putin gastó millones en una propiedad en Mónaco para una mujer con la que se dice que tiene una aventura y un hijo. Un portavoz del Kremlin rechazó esta información cuando fue publicada por primera vez el año pasado por el sitio web de investigación ruso Proekt.

“Es poco convincente”, dice el portavoz del Kremlin

“Yo mismo miré el material, es poco convincente, un género tan epistolar, me inclino a atribuir ese material a un amarillismo provocativo, nada más, no corresponde a un material serio, son declaraciones absolutamente poco serias, de hecho, son infundadas”, dijo Peskov a los periodistas en noviembre de 2020.

El Kremlin espera más acusaciones sobre la vida privada de Putin en el futuro, dijo Peskov. “No hay nada especial en esto, nada aquí merece ningún comentario”, añadió.

Dmitry Peskov, portavoz del presidente de Rusia Vladimir Putin.

Los papeles de Pandora también detallan las conexiones entre miembros ricos del círculo íntimo de Putin y un estudio contable con sede en Mónaco.

“Sinceramente, no vimos ninguna ‘riqueza oculta’ en el círculo íntimo de Putin. No sé, parece que todavía se espera la publicación. De momento, no hemos visto nada especial. Por así decirlo, el trabajo de esta organización es bien conocido por nosotros. De dónde sacan la información, cómo la obtienen. Y tal vez, una cosa que realmente se destaca es la demostración de qué país es el mayor refugio extraterritorial de impuestos en el mundo. Por supuesto es Estados Unidos. Esto no se correlaciona en absoluto con sus declaraciones de sus intenciones de luchar contra la corrupción, la evasión de impuestos y el lavado de dinero y etc. Pero esta es la realidad. Podemos ver que para todo el mundo la principal laguna fiscal es Estados Unidos”, dijo Peskov.

