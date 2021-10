Un plato “increíblemente raro” italiano del siglo XVI descubierto en un cajón se vende por US$ 1,7 millones

News

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un plato “increíblemente raro” del siglo XVI que representa la historia bíblica de Sansón y Dalila, que fue descubierto escondido en un cajón, se vendió en una subasta por más de US$ 1,7 millones, diez veces más que su estimación original.

Se cree que el plato, que mide 27 centímetros de diámetro, fue realizado por Nicola da Urbino entre 1520 y 1523.

Se esperaba que la mayólica, loza italiana esmaltada, recaudara entre £ 80.000 y £ 120.000 (US$ 109.000 y US$ 163.000), pero terminó vendiéndose por un récord de £ 1.263.000 (US$ 1.721.000) durante una subasta en línea este miércoles.

Subastan una obra de arte digital inmersivo que por primera vez podría comercializarse en criptomonedas

Las ofertas de los posibles compradores se multiplicaron por teléfono y por correo electrónico, ya que el evento se transmitió por internet.

La oferta ganadora procedía de una fuente anónima.

El artefacto era uno de los más de 400 artículos que formaban parte del contenido de Lowood House, una gran casa de campo situada en la región de Borders, en Escocia. Cuadros, muebles, libros, plata y obras de arte formaban parte del evento organizado por los subastadores británicos Lyon & Turnbull.

El plato formaba parte de una subasta más amplia del contenido de Lowood House, en la región de los Borders, Escocia. Crédito: Lyon & Turnbull

El especialista en cerámica europea de la firma encontró el plato escondido en un cajón y lo reconoció como una “pieza rara de calidad excepcional”, dijo una portavoz de Lyon & Turnbull a CNN este jueves.

Al describir el exquisito plato en el sitio web de la firma, Celia Curnow, especialista en mayólica, dijo que el alfarero, que firmaba su obra Nicola da Urbino pero cuyo verdadero nombre se cree que era Nicola di Gabriele Sbraghe, es reconocido como “el maestro del estilo ‘istoriato’ de la decoración en mayólica en la Italia de principios del siglo XVI” y “el consenso lo describe como el ‘Rafael de la pintura en mayólica’”.

Curnow dijo que el plato se relaciona estrechamente con un “plato con monograma y fechado en 1521” en el Museo del Hermitage de San Petersburgo.

Gavin Strang, director general y jefe de colecciones privadas de Lyon & Turnbull, estaba en la tarima de la casa de subastas de Edimburgo cuando se vendió el plato.

Subastan puente de Winnie Pooh y podría alcanzar los US$ 81.000

Strang dijo a CNN este jueves que el ambiente durante la subasta fue “eléctrico” y que “hubo una ronda de aplausos cuando se vendió”.

Strang dijo que el plato es “increíblemente raro” y que los expertos en mayólica lo habían descrito como un “hallazgo único en la vida… un verdadero momento del santo grial”.

Las ofertas comenzaron justo por debajo de la estimación más baja, pero la venta cobró rápidamente impulso cuando un postor aumentó su oferta “en incrementos de £ 50.000 para que las cosas se movieran”, dijo Strang.

“Cuando aparece en el mercado algo tan único como esto, realmente solo depende de quién se sienta más valiente o tenga los bolsillos más profundos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.