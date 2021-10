La segunda venta de la obra triturada de Banksy establece un asombroso nuevo récord de US$ 25,4 millones

News

(CNN) — La pintura de Banksy que se autodestruyó parcialmente en una subasta hace tres años se ha vendido una vez más, por la asombrosa cantidad de 18,5 millones de libras (US$ 25,4 millones).

La nueva subasta de “Love is in the Bin” (El amor está en la papelera) se llevó a cabo en la venta nocturna de Arte Contemporáneo de Sotheby’s en Londres el jueves y se convirtió en el récord del artista, superando la venta de “Game Changer” hace un año. Esa obra de arte, que mostraba a los trabajadores de la salud como superhéroes, se vendió por 16,7 millones de libras (US$ 23,1 millones) para beneficiar a los hospitales del Reino Unido.

“Love is in the Bin”, rebautizado como “Girl with the Balloon” (Niña con el globo), tenía una estimación alta de 6 millones de libras (US$ 8,3 millones), seis veces su valor anterior de 1 millón de libras (US$ 1,4 millones de dólares). La obra de arte permanece medio triturada en su marco, que ocultaba un mecanismo para autodestruirla después de que el martillo cayera en su venta original. Banksy dio a entender más tarde que la trituradora había funcionado mal, lo que impidió que la obra quedara triturada completamente.

“Fue un gran momento porque no se había hecho nada como eso antes”, dijo el historiador de arte, autor y cofundador de Artful, Matthew Israel, en una entrevista previa por correo electrónico con CNN. La idea de una obra de arte autodestructiva, agregó, “estaba totalmente en desacuerdo con los objetivos de la casa de subastas, donde la condición de una obra de arte es primordial y el conocimiento y la experiencia sobre ella es fundamental para su autoridad y valor”.

La identidad del vendedor en la subasta del jueves no ha sido revelada, aunque Sotheby’s la ha descrito como una coleccionista de Europa y clienta de la casa de subastas desde hace mucho tiempo. El nuevo comprador tiene la opción de pagar en criptomonedas.

Unos meses después de la primera subasta en 2018, el Museo Frieder Burda en Baden-Baden, Alemania, se convirtió en el primer espacio público en exhibir “Love is in the Bin”. Antes de esta venta, la pintura se exhibió en Londres, Hong Kong, Taipei y Nueva York.

