Cristiano Ronaldo anuncia que será padre de gemelos junto a su pareja, Georgina Rodríguez

(CNN Español) — Esta vez no es noticia por hacer un gol para rescatar a su Manchester United: Cristiano Ronaldo anunció que junto a su pareja, la argentina Georgina Rodríguez, serán padres de gemelos.

A través de un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, el delantero portugués, de 36 años, comunicó al mundo la feliz noticia.

“Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerlos”, escribió el futbolista junto a una fotografía en la que está junto a Rodríguez con la ecografía en la mano.

Rápidamente la publicación se hizo viral y las felicitaciones se multiplicaron.

El Manchester United lo felicitó, así como algunos futbolistas como su compañero, el arquero David de Gea, o el exjugador de la Juventus de Italia Miralem Pjanic.

Así, Cristiano Ronaldo será padre de seis hijos. En 2010 tuvo a su primogénito Cristiano Jr, quien hoy, con 11 años, juega en las divisiones inferiores del Manchester United.

Más tarde, en 2017, tuvo a los gemelos Eva y Mateo y también a Alana.

