¿Cómo limpiar tus audífonos correctamente sin dañarlos en el intento?

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — En épocas de pandemia, cuando llevamos meses y meses preocupándonos por tener manos limpias, quizá haya algunas cosas que se puedas pasar por alto mientras usas una y otra vez gel desinfectante. Las bacterias que se acumulan en todos tus dispositivos móviles como teléfonos, computadores, y por qué no, los audífonos.

Según información de diferentes marcas, hay algunos pasos que puedes seguir para asegurarte de que estás limpiando adecuadamente tus AirPods o audífonos de cualquier marca. Lo importante es que quites las impurezas de los audífonos, que seguro están contigo gran parte del día.

Limpia la superficie de tus audífonos

Apple recomienda limpiar suavemente las superficies exteriores de tus audífonos con toallas con alcohol isopropílico al 70%, con alcohol etílico al 75% o con toallitas desinfectantes de Clorox.

Según Samsung, “el polvo, el cerumen y otros residuos pueden acumularse en los auriculares, y hacer que el audio parezca amortiguado o impedir que los auriculares se carguen correctamente”.

Huawei recomienda limpiar “los puntos de contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga al menos una vez por semana”.

No uses blanqueador

Las marcas recomiendan no usar productos que contengan blanqueador o peróxido de hidrógeno para limpiar los audífonos, pues podría dañarlos.

No sumerjas los audífonos en líquidos

Evita que las aberturas de tus audífonos se humedezcan y no los sumerjas en ningún tipo de líquido limpiador como jabones, shampoo, acondicionadores, cremas, perfumes, disolventes, detergente, ácidos o alimentos ácidos, repelente de insectos, pantallas solares, aceite o tintura para el cabello, pues podrías dañarlos.

“Los AirPods Pro son resistentes al agua, pero no son sumergibles”, dice Apple. “El estuche de carga inalámbrica de los AirPods Pro no es sumergible ni resistente al agua, de modo que debes tener cuidado de que no entre humedad en las aberturas”.

Para audífonos de marca Samsung, por ejemplo, la marca recomienda no sostenerlos en posición vertical para evitar que les entre alguna sustancia y no usar líquidos como alcohol o agua con jabón “para evitar que caigan partículas o líquidos dentro de ellos”.

¿Qué hacer si esto ocurre?

Limpiar los audífonos humedeciendo un paño con agua en cuanto sea posible y limpiarlos con un paño suave y seco. Y solo usarlos cuando estén secos completamente.

“Si los AirPods, AirPods Pro, AirPods Max o EarPods (y también tu piel) se mantienen limpios y secos, maximizarás la comodidad y evitarás daños a largo plazo en el dispositivo”, dice Apple.

Cómo limpiar huellas o manchas de grasa en la superficie

La marca Huawei recomienda limpiar la superficie de los audífonos con un paño de algodón con alcohol, sin sumergir los audífonos en ese líquido.

Objetos en los orificios de los audífonos

“Si entran objetos extraños en los orificios resistentes al viento, se recomienda utilizar un cepillo suave para eliminarlos suavemente”, recomienda Huawei. De la misma forma se puede limpiar la malla metálica al interior de estos.

Asegúrate de limpiar tus oídos

Samsung aconseja limpiar y secar muy bien tus oídos antes de usar audífonos.

“Solo debes usar los auriculares en condiciones secas y deben estar limpios antes de colocarlos en el estuche de carga”, dice la marca.

Limpia el interior de los audífonos

Puedes desarmar los audífonos, según las especificaciones de la marca, y limpiarlos desde adentro con un hisopo de algodón para eliminar los residuos.

