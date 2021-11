Se espera que la Cámara de Representantes vote sobre el plan de seguridad social y el proyecto de infraestructura este viernes

Mariana Toro

(CNN) — La Cámara de Representantes de EE.UU. votará el viernes sobre el amplio plan de red de seguridad social del presidente Joe Biden y el proyecto de ley de infraestructura bipartidista.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes esperaban una votación sobre el paquete económico el jueves por la noche, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que la Comisión de Reglas se reuniría para manejar una enmienda al proyecto de ley de gasto social.

Más temprano en el día, en una reunión a puertas cerradas con los demócratas, ella había dicho que su plan era votar esa noche y luego realizar una votación sobre el proyecto de ley de infraestructura bipartidista el viernes por la mañana, según dos fuentes. Sin embargo, no estaba claro si los demócratas tenían los votos para seguir adelante con ese calendario. El líder de la mayoría Steny Hoyer anunció el jueves por la noche que la Cámara volvería a reunirse el viernes por la mañana.

Pero en una señal de que se acerca un acuerdo sobre el paquete de gastos, los demócratas de la Cámara han resuelto uno de los puntos conflictivos: cómo lidiar con las deducciones de impuestos estatales y locales, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto. Los demócratas del noreste y la costa oeste han estado presionando para flexibilizar los límites impuestos por la ley tributaria de 2017.

ANÁLISIS | Biden debe primero vencer la pandemia para mantener a los republicanos fuera del poder

Los dos últimos problemas restantes son la inmigración y la resolución de inquietudes de cinco moderados que desean una contabilidad de la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo que podría demorar días o semanas.

Biden realizó varias llamadas a demócratas de la Cámara el jueves mientras el liderazgo presionó para bloquear los votos para el paquete económico y climático, según varias personas familiarizadas con las llamadas. Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes ya han tenido que retrasar su plazo para la aprobación del proyecto de ley de infraestructura bipartidista dos veces antes.

Biden haciendo llamadas

Una de los legisladores a los que llamó Biden fue la representante Abigail Spanberger de Virginia, pidiéndole que apoyara el paquete económico y climático de US$ 1,9 billones, según varias fuentes conocidas.

La llamada se produce cuando el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes trabaja para apuntalar suficientes votos para aprobar el proyecto de ley y después de que los demócratas sufrieron una dolorosa derrota electoral en el estado natal de Spanberger a principios de esta semana cuando perdieron la gobernación.

Una fuente familiarizada con las llamadas de Biden dijo que no estaba abogando explícitamente por una votación el jueves por la noche en sus llamadas a los miembros, sino que les estaba pidiendo que votaran sí siempre que se estableciera una votación. Biden, a lo largo del proceso, ha dejado claro que tiene plena confianza en Pelosi para determinar el cronograma y sabe que no se programará nada hasta que las votaciones estén aseguradas.

La llamada a Spanberger subrayó la conciencia dentro de la Casa Blanca de que los moderados en particular están frustrados –y en muchos casos recelosos– del proceso hasta este punto. Spanberger había reaccionado a la dura noche de los demócratas el martes y le dijo a The New York Times de Biden: “Nadie lo eligió para que fuera F.D. Roosevelt, lo eligieron para que fuera normal y detuviera el caos”.

Muchos moderados han querido una votación sobre el proyecto de ley de infraestructura durante semanas, y se han exasperado de que los progresistas mantuvieran ese proyecto de ley sobre las demandas de seguir adelante con el proyecto de ley de red de seguridad social más grande en conjunto.

8 conclusiones de las elecciones de 2021 en Estados Unidos

Los líderes de la Cámara presionan para una votación

Los comentarios de Pelosi a su comisión sobre la votación del jueves por la noche fueron la última señal de cómo el liderazgo de la Cámara quiere actuar rápidamente para lograr que las dos prioridades clave de Biden sean aprobadas en la Cámara antes de que termine la semana.

En su conferencia de prensa semanal más tarde el jueves, Pelosi dijo: “Vamos a aprobar ambos proyectos de ley, pero para hacerlo, tenemos que tener votos para ambos proyectos de ley, y ahí es donde estamos”.

Ella no dijo que ya tiene los votos para llevar los proyectos de ley a la sala. “Viste el conteo? Porque te diré algo sobre el Sr. Clyburn, lo mantiene cerca del chaleco”, dijo Pelosi.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes Jim Clyburn un demócrata de Carolina del Sur, dijo a los reporteros que se reunirá con su personal para ver si los demócratas tienen los votos para el proyecto de ley económico.

Dijo que no pondrían un proyecto de ley en la sala si no tuviera los votos.

El proyecto de ley de agenda económica, a menudo referido como la legislación Build Back Bette (Reconstruir Mejor), es un amplio plan de expansión de la red de seguridad social que abordaría el cambio climático, brindaría ayuda a las familias, expandiría el acceso a la atención médica y promulgaría otros temas liberales de la agenda. A continuación, tendría que ser examinado y aprobado en el Senado.

El proyecto de ley de infraestructura bipartidista de US$ 1,2 billones fue aprobado por el Senado en agosto y aún está esperando una votación en la Cámara. La aprobación de ese proyecto de ley se ha retrasado anteriormente ya que los progresistas insistieron en que las dos medidas se mueven en conjunto, pero ahora los progresistas están indicando que están listos para votar por ambas leyes esta semana.

ANÁLISIS | 5 razones por las que los demócratas deberían sentir pánico por lo que podría pasar en 2022

Aún no está claro si los demócratas tienen los votos

En una posible señal del desafío para asegurar los votos, el representante demócrata Ed Case de Hawai, líder de los moderados Blue Dogs, le dijo a CNN el jueves que no había cambiado de posición: debe haber un recuento oficial de la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista antes de que pueda votar por el paquete.

“Todo está en la carta”, dijo, refiriéndose a una carta que él y otros moderados firmaron exponiendo sus demandas antes de considerar si votar por el proyecto de ley.

Cuando se le preguntó si había cambiado de posición, Case respondió: “No”.

El copresidente del grupo de solucionadores de problemas, Josh Gottheimer, dijo a CNN que “todavía no tienen un proyecto de ley final” cuando se le preguntó si estaba listo para votar sobre el paquete económico más amplio el jueves por la noche.

“Todavía hay piezas en proceso, como saben, en diferentes áreas”, dijo.

Cuando se le preguntó si todavía quería un recuento de presupuesto, Gottheimer dijo a los periodistas: “Hemos pedido ciertas tablas de la Oficina de Presupuesto. Estamos esperando eso. Creemos que es información que se nos debe. Ese es el tipo de cosas que creemos que son es muy importante asegurarnos de que pasamos”.

El demócrata de Nueva Jersey también dijo que su partido debería aprender de las elecciones del martes que “la gente espera que actuemos. Ellos esperan acción”.

Añadió: “Podríamos votar esta semana sobre el paquete de infraestructura bipartidista que fue aprobado por el Senado allí en agosto. Ha estado aquí esperando la acción. Ese sería un gran lugar donde podemos comenzar a actuar”.

Contribuyeron Jessica Dean, Lauren Fox, Phil Mattingly, Manu Raju, Kristin Wilson, Annie Grayer y Morgan Rimmer de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.