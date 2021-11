¿Duermes con tu mascota? Descubre cómo eso puede afectarte a ti (y a tu mascota)

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — En la búsqueda de un mejor sueño, las personas a menudo preguntan si deberían compartir su cama con una mascota. Antes de llegar a eso, tomemos un momento para reflexionar sobre el otro lado:

¿Dormir contigo es bueno para tu mascota?

“Me encanta que estemos revirtiendo la cuestión”, dijo la Dra. Dana Varble, directora veterinaria de la Comunidad Veterinaria de Norteamérica. “En general, es muy bueno que los animales duerman con su gente”.

Las mascotas que comparten la cama de sus humanos tienden a tener un “mayor nivel de confianza y un vínculo más estrecho con los humanos que están en sus vidas. Es una gran muestra de confianza de su parte”, dijo Varble.

“Los perros y gatos que están más estrechamente vinculados con sus seres humanos obtienen beneficios adicionales para la salud, incluido un aumento de los neurotransmisores beneficiosos como la oxitocina y la dopamina, las hormonas del bienestar”, añadió.

¿Son solo los perros y los gatos los que se benefician de los compañeros de cama humanos? Sí, dijo Varble, con “muy, muy pocas excepciones”.

“Tengo un dueño que tiene un cerdo barrigón meticulosamente cuidado que duerme a los pies de su cama”, dijo. “Es un cerdo de interiores llamado Norbert: los cerdos barrigones son casi como perros porque son muy sociables”. (Norbert incluso tiene su propia cuenta de Instagram).

“Hola, soy Norbert. Tengo casi 2 años. Soy un cerdo barrigón, pero creo que soy una persona, así que duermo en la cama con los demás humanos. ¡También tengo mi propio Instagram!”.

Pros y contras para los humanos

Con ese asunto importante fuera del camino, vayamos a contigo: ¿es bueno para ti dormir con una mascota? Los expertos han dicho tradicionalmente que no porque es posible que no obtengas un sueño de calidad.

“Los animales pueden moverse, ladrar e interrumpir el sueño. El sueño de los perros (y gatos) no es continuo e inevitablemente se levantarán y caminarán sobre la cama, pisando a las personas. Toda esa actividad conducirá a la fragmentación del sueño”, dijo el Dr. Vsevolod Polotsky, director de investigación del sueño y profesor en el departamento de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Estos “microdespertares” que pueden suceder sin tu conciencia “son disruptivos porque te sacan del sueño profundo”, dijo Kristen Knutson, profesora asociada de neurología y medicina preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern. “Se han asociado con la liberación de la hormona del estrés, el cortisol, que puede empeorar el sueño”.

Eso puede ser cierto para muchos de nosotros, pero estudios recientes han demostrado que tener a las mascotas en el dormitorio podría ser beneficioso para algunos de nosotros.

“Las personas con depresión o ansiedad pueden beneficiarse de tener a su mascota en la cama porque la mascota es una almohada grande, una manta grande, y pueden sentir que esa criatura peluda, tierna y cómoda disminuye su ansiedad”, dijo el especialista en sueño, el Dr. Raj Dasgupta, profesor asistente de medicina clínica en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

Los datos recopilados en 2017 del Centro de Medicina del Sueño de la Clínica Mayo en Phoenix encontraron que más de la mitad de los dueños de mascotas atendidos en la clínica permitían que su mascota durmiera en el dormitorio, y la mayoría encontró que su mascota era “discreta o incluso beneficiosa para dormir”.

Sin embargo, alrededor del 20% creía que sus amigos peludos empeoraban su sueño.

Otro estudio de 2017 puso rastreadores del sueño en perros y sus humanos para medir la calidad del reposo de ambos. Las personas que tenían a sus perros en su habitación tenían una noche de descanso decente (al igual que los perros), encontró el equipo de investigación.

Sin embargo, la calidad del sueño disminuyó cuando las personas movieron a su perro del piso a la cama.

“Mi humana me llama la Reina del Confort porque me dirijo a su cama cada vez que terminamos un paseo”. Dalila, es un husky siberiano de 10 años.

Los niños también pueden beneficiarse de dormir con una mascota. Un estudio de 2021 pidió a los adolescentes de 13 a 17 años que usaran rastreadores de sueño durante dos semanas y luego se sometieran a una avanzada prueba de sueño. Aproximadamente un tercio de los niños durmieron con una mascota, anotó el estudio, lo que no pareció afectar la calidad de su descanso.

“De hecho, los que duermen con frecuencia [con sus mascotas] mostraron perfiles de sueño similares a los que nunca durmieron con mascotas”, escribieron los autores.

“Todo esto sugiere que tener mascotas en la cama o el dormitorio no es necesariamente malo”, dijo el Dr. Bhanu Prakash Kolla, especialista en medicina del sueño en el Centro de Medicina del Sueño de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

“Puede haber un consuelo psicológico significativo al tener a su mascota cerca, lo que puede ayudar tanto a iniciar como a mantener el sueño”, dijo Kolla.

“Sin embargo, si los pacientes informan que el movimiento u otras actividades de la mascota interrumpen su sueño, entonces les aconsejamos que intenten buscar arreglos alternativos para [acostar a] la mascota por la noche y ver si eso les ayuda a dormir”, agregó.

Una configuración para el éxito

Dormir con éxito junto a tu mascota tiene mucho que ver con la profundidad con la que duermen tú y tu mascota, dice el psicólogo clínico y especialista en sueño Michael Breus, autor del libro “Good Night: The Sleep Doctor’s 4-Week Program to Better Sleep and Better Health”.

“Los perros suelen ser buenos durante toda la noche, pero los gatos pueden ser muy nocturnos”, dijo Breus, y agregó que otro factor es cuánto “se mueven ambos, ya que el movimiento del animal puede despertar al humano y viceversa”.

“Hola, soy Lynx (centro y derecha), un siberiano de 2 años. Debo dormir con uno de mis humanos, para poder caminar o sentarme sobre ellos o tratar de oler su aliento. También disfruto poner mi cuerpo de 60 centímetros de largo en el cuello alrededor de las 3 am. A mi hermana Luna (izquierda) le gusta sentarse sobre los pies y morderlos durante la noche”.

Las mascotas, como las personas, también pueden roncar e interrumpir el sueño, así que asegúrese de tenerlo en cuenta, dijo Breus. A los perros y gatos pequeños a menudo les gusta acurrucarse debajo de las sábanas con su gente, pero eso puede elevar la temperatura de su cuerpo e interrumpir su sueño. (La mejor temperatura para dormir es un poco fría 18,3 grados Celsius).

Si estás pensando en llevar a tu bebé peludo a la cama, Breus sugirió que lo pruebes solo un par de noches, para no condicionar a tu mascota, antes de decidir si es bueno para ti.

Algunos de nosotros deberíamos abstenernos

A pesar de los nuevos estudios científicos, muchos de nosotros todavía tenemos que pensarlo dos veces antes de llevar a nuestros perros, gatos o cerdos domésticos a nuestras camas.

“Es particularmente dañino en personas con insomnio o en pacientes con otros trastornos del sueño: pacientes con fase retrasada del sueño (noctámbulos) o incluso en personas con apnea del sueño, que se despiertan con la interrupción de la respiración y que luego no pueden volver a dormirse”, comentó Polotsky.

Hasta el 30% del público estadounidense sufre de insomnio y al menos 25 millones de adultos sufren de apnea obstructiva del sueño, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

“Los insomnes son los más susceptibles”, dijo Polotsky. “Dormir con mascotas no necesariamente predispondrá o precipitará el insomnio, pero podría perpetuarlo”.

Cada vez que se interrumpen sus ciclos de sueño perturba la capacidad del cerebro para repararse a sí mismo a nivel celular, consolidar recuerdos, almacenar nueva información y preparar el cuerpo para un rendimiento óptimo.

El “punto óptimo” para un descanso adecuado es cuando puede dormir continuamente a través de las cuatro etapas del sueño de cuatro a seis veces cada noche. Dado que cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos, la mayoría de las personas necesitan de siete a ocho horas de sueño relativamente ininterrumpido para lograr este objetivo.

Por lo tanto, una falta crónica de descanso sólido afecta tu capacidad para prestar atención, aprender cosas nuevas, ser creativo, resolver problemas y tomar decisiones.

Se vuelve aún más oscuro: los estudios encuentran que las personas que experimentan despertares nocturnos frecuentes tienen un alto riesgo de desarrollar demencia o morir prematuramente por cualquier causa a medida que envejecen.

Problemas respiratorios

Hay otra razón por la que acurrucarse con mascotas toda la noche puede no ser bueno para su salud. Si eres uno de los millones de personas que padecen asma, alergias o alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dormir con una bola de pelo podría convertirse en una pesadilla.

“Mis pacientes con asma, mis pacientes con EPOC, siempre dicen: ‘Oiga, doctor, no se preocupe, mi perro no muda'”, dijo Dasgupta, quien también es neumólogo.

“Y les digo: ‘Sí, pero recuerden, los alérgenos están en la saliva, están en la piel del perro. Así que estarán expuestos a los alérgenos durante ocho horas por la noche y padecerán ojos llorosos y congestión nasal. Eso, junto con el movimiento del animal, podría impedirle dormir bien'”, explicó.

Algunas mascotas no deben dormir en la cama familiar

Volvamos a lo que es mejor para tu mascota: ¿Cuándo no es buena idea que un amigo peludo duerma contigo?

“Obviamente, los cachorros o perros jóvenes que están trabajando con problemas de comportamiento, puede que no sea bueno para ellos dormir con usted”, indicó Varble. “Si tienes un perro con ansiedad, te enseñamos que las perreras son un espacio seguro”.

“Las perreras que tienen tres lados les hacen sentir que solo tienen que ‘protegerse’ desde un ángulo. Queremos enseñarles que hay un lugar seguro en su casa”, dijo.

Y hay algunas mascotas, dijo Varble, que nunca debes invitar a la cama.

“Trabajo con mascotas exóticas y muchas de ellas tienen requisitos de salud y seguridad muy específicos, incluido estar en un recinto”, afirmó Varble. “Entonces, aunque conozco personas que están muy cerca de sus hurones y sus conejillos de indias, estos necesitan estar en su recinto por la noche por su salud. Esos no son animales que nos gustaría tener en la cama con nosotros”.

