Pasteles congelados y frijoles hervidos: cómo están lidiando los estadounidenses con el aumento de precios

(CNN) — Aunque todavía faltan dos semanas para el Día de Acción de Gracias, Travis Moffatt y su prometida, Britnie Walston, ya compraron tres pasteles de manzana para la cena familiar y los guardaron en el congelador.

La pareja de Baltimore quería asegurarse de poder conseguir el postre antes de que los precios de los alimentos suban más o las tartas desaparezcan del supermercado. Están pagando US$ 5 por leche de almendras y US$ 7 por cereal, cada uno con un aumento de US$ 2 en las últimas semanas.

Y están desembolsando más por huevos, agua, jugos, brócoli, cenas congeladas y otros artículos.

Los precios de Estados Unidos están subiendo más de lo que han subido en 30 años

Moffatt, de 32 años, está sintiendo el impacto de la inflación de los precios al consumidor, que ha subido un 6,2% en los últimos 12 meses, el mayor aumento en más de 30 años. Este hombre, quien ha estado desempleado desde el inicio de la pandemia, recibe US$ 250 al mes en cupones de alimentos.

“Eso está sucediendo rápidamente debido al creciente costo de los comestibles”, dijo Moffatt, quien esta semana obtuvo una oferta para un trabajo por contrato ayudando a las pequeñas empresas a solicitar préstamos federales.

Los estadounidenses de todo el país están lidiando con una inflación creciente, en particular en lo que respecta al gas, la gasolina, los vehículos nuevos y usados ​​y los alimentos. Los precios más altos están afectando los aumentos salariales y los ajustes anuales por costo de vida para los beneficios del Seguro Social y los cupones de alimentos.

Aunque los empleadores han subido los salarios con la esperanza de cubrir su multitud de puestos vacantes, los trabajadores en realidad están peor que antes de que comenzara la pandemia de coronavirus.

La compensación ajustada a la inflación ha bajado un 0,6% desde diciembre de 2019, dijo Jason Furman, investigador senior no residente del Peterson Institute for International Economics, citando los últimos datos federales del índice de costos de empleo.

El aumento de los precios también está minando la confianza de los consumidores. Expresaron una mayor incertidumbre sobre la tasa de inflación del año próximo que en cualquier momento en casi 40 años, según la encuesta sobre la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de octubre.

Esa preocupación ayudó a compensar el impacto positivo de las expectativas de ingresos más altos y la pandemia en retroceso.

Además, 1 de cada 5 hogares, en particular los estadounidenses mayores y más pobres, mencionó espontáneamente una disminución en los niveles de vida debido al aumento de la inflación, según la encuesta.

China tiene un problema serio de inflación que hace subir los precios en todo el mundo

“Por ahora, la gente está descontenta y la inflación es la razón”, dijo Josh Bivens, director de investigación del Instituto de Política Económica, de tendencia izquierdista, quien cree que los aumentos de precios se moderarán el próximo año.

Para quienes viven con ingresos fijos, el aumento de los precios es particularmente difícil de manejar.

Sharon Henderson, de 69 años, ha recurrido a YouTube para aprender a comprar y cocinar de manera más económica desde que ella y su esposo, Paul, dependen del Seguro Social y de una pequeña pensión.

Su factura de comestibles se ha disparado hasta alrededor de US$ 300 por visita, en lugar de los aproximadamente US$ 200 que costaba antes de la pandemia.

Henderson, que vive en Milwaukie, Oregon, ha comenzado a hervir frijoles y a hacer sus propios burritos, en lugar de comprar los congelados en el supermercado. Ella está cocinando guisos y comprando menos comidas congeladas orgánicas en Safeway.

Los viajes diarios que los Henderson hicieron a su cafetería local para tomar una taza de café, un sándwich y un bocadillo se redujeron a tres veces por semana. El precio del café ha subido 60 centavos en los últimos meses, dijo.

La pareja también tuvo que retrasar la remodelación de su casa manufacturada después de que los precios de la madera se dispararan de US$ 10 a US$ 97 por una hoja de madera contrachapada a principios de este año. Han reiniciado el trabajo desde que bajaron los precios. Una hoja ahora cuesta US$ 14.

“Es una gran cantidad de cinco y diez centavos, pero esos cinco y diez centavos se suman”, dijo Henderson, quien trabajó como diseñadora gráfica hasta que perdió su trabajo el otoño pasado. “Da miedo. Tenemos un poco de ahorros y me preocupa que todo eso se vaya a perder”.

Los precios más altos de otros materiales de construcción, junto con la escasez de suministro, dificultan que Wally Izzard, un techador del sindicato, obtenga trabajos. El residente de Columbia, Missouri, ha trabajado solo esporádicamente desde finales del verano.

Al mismo tiempo, los precios de la gasolina se dispararon, por lo que redujo los viajes no esenciales. No sabe la próxima vez que hará el viaje de 10 horas para ver a su familia en Colorado.

Izzard, de 42 años, llenó su Hyundai Sonata 2017 esta semana y se sorprendió al ver que costaba US$ 40, a pesar de que todavía tenía un cuarto de tanque de gasolina.

“Normalmente, si pongo US$ 40, vuelvo a ingresar para obtener un cambio o lo devuelvo a mi tarjeta”, dijo. “Ni siquiera estaba vacío. Es una locura”.

