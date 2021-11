Becky G: “He aprendido que no tengo todas las respuestas”

merinojavier73

(CNN Español) — Becky G es conocida por ser una de las cantantes juveniles del momento. Ha hecho duetos con Thalía, Natti Natasha, Anitta, Akon y Ozuna, entre otros. Pero ahora se lanza como entrevistadora en el programa “Face to Face with Becky G” en Facebook Watch.

Zona Pop CNN habló con ella para saber un poco más sobre este nuevo programa de entrevistas, los invitados que habrá y, principalmente, los temas que se abordarán.

“Busco conectar con mi público, no importa si es con la música, o ser actriz, con el mundo de la belleza, con mi marca de maquillaje, it feels right -se siente perfecto-. Estoy disfrutando el proceso de ser la anfitriona de mi propio show”, asegura Becky G.

Invitados y temas que Becky G tendrá en la primera temporada

La madrina de honor para el primer episodio que se estrenó el pasado 9 de noviembre, fue una de sus mejores amigas, la actriz y cantante Demi Lovato. Con ella habló sobre lo que significa ser no binario, el proceso de autodescubrimiento y el viaje para vivir al máximo.

Becky y Demi se sinceraron sobre algunos eventos de sus vidas, como crecer en la industria del entretenimiento, que las convirtió en quienes son hoy.

“Quiero hablar de cosas importantes que son importantes para nuestras comunidades, específicamente de representación. Nuestras voces debes ser elevadas para ayudar. Con Demi fue espectacular, fue una conversación muy fácil, natural y fluida”, afirma Rebbeca Marie Gomez, conocida artísticamente como Becky G.

Los invitados que se sentarán cara a cara con Becky G son Diego Boneta, Isabela Merced, Anthony Ramos, Mickey Guyton, Tinashe, Rome Flynn, Chiquis, Manny MUA, Angel Merino, Christen Dominique y Sofia Reyes para abordar temas como la aceptación y la evolución de la representación de la generación latina en Estados Unidos, entre otros.

Pero no todo será preguntar y responder, también habrá actividades como imitar a famosos, hacer un ceviche y hasta ver quién puede comer más chiles.

Becky G recibió en el 2020 el reconocimiento ‘agente de cambio’ en los Premios Juventud (Foto Facebook Watch)

¿Cómo fue cambiar de ser entrevistada a ser entrevistadora para Becky G?

Acostumbrada a ser la entrevistada por los medios y periodistas, ahora Becky G adopta el rol de ser ella quien hace las preguntas. ¿Cómo fue para ella tomar este rol?

“No es sorpresa para mis fans porque, aunque ellos saben que me encanta la música, no es la primera vez que lo hago. Se siente perfecto en ser la anfitriona de mi propio show. Tener la oportunidad de conectar con diferentes personas que son increíbles me emociona mucho”, afirma la cantante.

“Con mi equipo llevamos dos años hablando de tener mi propio talk show, siempre fue una meta mía. Cuando llegó Facebook Watch con la idea, llegó en el momento perfecto”, añade.

¿Qué desaprendió durante la pandemia? ¿Cómo se siente al incursionar en el mundo podcastero con su propio espacio llamado “En la Sala”? ¿Qué responsabilidad implica ser un “Agente de cambio”? Te invitamos a que escuches esta conversación con Becky G para que conozcas estas y otras respuestas.

Si eres uno de sus más de 18 millones de seguidores en Facebook, no te puedes perder todos los martes a las 12 p.m. (hora de Miami), un episodio de estreno de “Face to Face with Becky G” en su canal dando clic aquí.

