Los mejores destinos para visitar en 2022, según Lonely Planet

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — En 1973, la joven pareja británica Tony y Maureen Wheeler publicaron una guía titulada “Across Asia on The Cheap”. Poco sabían que una guía humilde sentaría las bases para una marca de viajes mundial llamada Lonely Planet con recomendaciones de los mejores destinos.

Casi 50 años después, su imperio de guías de viaje sigue avanzando.

Dado a que gran parte del mundo se está reabriendo lentamente tras la pandemia del coronavirus, muchos de nosotros tenemos en mente viajar. La esperanza es que en 2022 las familias se reúnan, los seres queridos se pongan al día después de permanecer separados por largos períodos y que el tiempo de vacaciones acumulado sea utilizado en experiencias únicas en la vida.

El libro “Best in Travel 2022” de Lonely Planet ya está a la venta. Tenemos un adelanto de los lugares que creen que deberías tener en tu lista de deseos, desde las gemas ocultas del desierto de Omán hasta las brillantes aguas azules de Belice.

“Después de una pausa forzada, es hora de sacar del estante esos planes de viaje pospuestos durante mucho tiempo y hacerlos realidad”, dijo Tom Hall, vicepresidente de experiencia de Lonely Planet en un comunicado. “Las listas celebran el mundo en toda su maravillosa y atractiva variedad”.

Turismo en América Latina: estos son los mejores destinos de 2021

Este año, Lonely Planet destacó 10 ciudades, regiones y países principales. Te decimos cuáles están en este top de mejores destinos.

1 de 10 | Dónde viajar en 2022: Lonely Planet acaba de revelar su lista de los mejores países para visitar en 2022. El número 10 es el paraíso de los aficionados a la historia de Egipto. Getty Images | → 2 de 10 | 9. Malawi: aunque este país africano no tiene salida al mar, alberga el noveno lago más grande del mundo, además de muchos paisajes más hermosos. Jonathan Gregson / Lonely Planet 3 de 10 | 8. Nepal: tanto los excursionistas como los no excursionistas encontrarán mucho que hacer y comer en esta nación del Himalaya. Marvin Suria-Ramos / Lonely Planet 4 de 10 | 7. Omán: dirígete a este país del Medio Oriente para realizar safaris por el desierto y visitar lugares históricos incluidos en la lista de la Unesco, como el Fuerte Bahla. Justin Foulkes / Lonely Planet 5 de 10 | 6. Anguila: aunque es un territorio británico de ultramar y no un país, es difícil dejar esta hermosa y pacífica isla caribeña fuera de la lista. Anna Jedynak / Shutterstock 6 de 10 | 5. Eslovenia: este país reúne una amplia diversidad de terrenos en un espacio pequeño y fácil de recorrer. Justin Foulkes / Lonely Planet 7 de 10 | 4. Belice: hay más en Belice que el famoso Gran Agujero Azul. No te pierdas el chocolate de frijol a barra o las ruinas mayas de Caracol. Mark Read / Lonely Planet 8 de 10 | 3. Mauricio: Llegar a esta isla paradisíaca del océano Índico puede llevar un tiempo, pero una vez allí es posible que no quieras irte nunca. Mark Read / Lonely Planet 9 de 10 | 2. Noruega: desde los majestuosos fiordos hasta el flamante Museo Munch de Oslo, esta nación nórdica tiene algo para cada tipo de viajero. Nick Fox / Alamy 10 de 10 | 1. Islas Cook: una serie de 15 islas ensartadas como perlas en el Pacífico Sur, las Cooks son una ubicación imprescindible en la lista de deseos. Pete Seaward / Lonely Planet

end div.modal

10. Egipto

Egipto es el hogar de las pirámides de Giza, una de las siete maravillas del mundo.

Pero no creas que “viejo” es sinónimo de “aburrido”. A pesar de sus más de 4.500 años de historia, todavía estamos aprendiendo más sobre estas maravillas arquitectónicas.

Caso en cuestión: la pirámide de Dozer de 63 metros de altura, la más antigua del grupo, fue reabierta al público el año pasado.

9. Malawi

Con solo 118 kilómetros cuadrados, Malawi a veces puede verse eclipsada por sus vecinos más grandes como Mozambique y Tanzania.

Pero hay tesoros en el “corazón cálido de África”, todos con menos turistas con los que competir por el espacio a lo largo del impresionante lago Malawi, el noveno lago más grande del mundo.

Malawi tiene muchas de las mismas atracciones que aman de sus primos africanos, como safaris donde puedes observar elefantes, babuinos, hipopótamos y otros animales en sus hábitats nativos, todo a una fracción del precio.

Aunque este destino africano no tiene salida al mar, alberga el noveno lago más grande del mundo, además de muchos paisajes más hermosos. Jonathan Gregson / Lonely Planet

8. Nepal

Es casi imposible hablar de Nepal sin hablar del Monte Everest. Pero esta nación del Himalaya tiene mucho más para los viajeros que no están escalando la montaña más alta del mundo.

En la remota región de Mustang (que significa “llanura fértil”), los excursionistas pueden explorar el desierto y conocer a los lugareños en casas de familia a lo largo del camino, cenando especialidades nepalíes como café con mantequilla de yak y momos servidos al estilo “kothey”, medio frito y medio cocido al vapor.

7. Omán

¿Crees que Noruega es el único lugar del mundo con fiordos? Piensa otra vez.

En Musandam, Omán, frontera con el Estrecho de Ormuz, las montañas alcanzan alturas de 2.000 metros para crear un espectacular telón de fondo para estrechas extensiones de agua.

Pero eso no es todo lo que Omán tiene para ofrecer. Dentro del mismo viaje, también puede experimentar “el Barrio Vacío”, una extensión de desierto donde Omán se encuentra con Yemen, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Son cuatro países a la vez, y no necesitarás empacar un abrigo.

Dirígete a este país del Medio Oriente para realizar safaris por el desierto y visitar lugares históricos incluidos en la lista de la Unesco, como el Fuerte Bahla. Justin Foulkes / Lonely Planet

6. Anguila

Bien, entonces Anguila es un territorio británico de ultramar y técnicamente no es un país. Dicho esto, la hermosa isla caribeña merece una mirada más cercana.

El cuidadoso plan de reapertura de Anguila lo convirtió en el destino elegido por la colaboradora de CNN Hannah Seligson, quien viajó allí con sus hijos pequeños en enero.

Ella elogió el “mar color aguamarina, las 33 playas públicas, las temperaturas de 26 grados Celsius, los hoteles y la comida increíbles” de la isla, así como su enfoque responsable de la salud pública en medio de la pandemia.

5. Eslovenia

En medio de los muchos destinos populares de Europa del Este, Eslovenia a veces puede perderse en la mezcla. Pero no más. El colaborador de CNN Chris Dwyer lo describe como “ni balcánico, ni mediterráneo, ni alpino, Eslovenia es más un cóctel de los tres, servido con su propio toque distintivo”.

Gracias al pequeño tamaño del país, los visitantes pueden recorrer una amplia variedad de terrenos en poco tiempo, desde el impresionante lago Bled hasta la animada capital de Ljubljana.

Lonely Planet no es el único que se da cuenta. Este año, la Guía Michelin entregó estrellas a siete restaurantes en Eslovenia.

4. Belice

¿Quieres explorar las ruinas mayas, nadar en aguas azul eléctrico y ver una increíble vida salvaje? Belice tiene todo esto y más, accesible a través de vuelos directos desde varias ciudades de Norteamérica.

Si está esperando que Australia abra sus fronteras, prueba Belice en su lugar: su Sistema de Reservas de Barrera de Arrecifes de Belice, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es impresionante, y los viajeros estadounidenses no tendrán que preocuparse por el desfase de horario.

Además, los cautelosos apreciarán que el idioma nacional de Belice es el inglés.

La Barrera de Arrecife de Belice es un enorme sistema de arrecifes, que se extiende por casi toda la costa caribe de ese país y es el más grande del Hemisferio Norte. Declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1996 y clasificada como sitio amenazado en el 2009.

3. Mauricio

Lo más buscado en Google sobre la isla paradisíaca de Mauricio es “¿dónde está Mauricio?”. Vamos a encargarnos de eso: está en el Océano Índico, a unos 1126 kilómetros al este de Madagascar.

Ahora que sabes dónde se encuentra, aquí hay algunas razones para visitar este subestimado destino africano, cortesía de Tony Smart, colaborador de CNN: “está habitada por un pueblo pacífico y multirracial, cubierto de excelentes campos de golf, que ofrece innumerables deportes acuáticos, trekking de montaña, caza, observación de aves, resorts de lujo, una antigua capital colonial, excelente comida, hoteles de tres y cuatro estrellas, uno de los mejores jardines botánicos del mundo, buena vida nocturna, hermosos bares en la playa, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, una de las carreras de caballos más antiguas pistas del mundo y gran turismo”.

2. Noruega

Noruega se incluye constantemente en las listas de los países más felices del mundo. Entonces, ¿cuál es su secreto? CNN preguntó a dos miembros de la realeza del país, el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit, sus teorías.

Mette-Marit tiene una respuesta: “nos encanta estar al aire libre en la naturaleza. Si estás en una casa noruega un domingo y no vas a caminar por el bosque… eso no es bueno”.

Si deseas canalizar esa energía pacífica hacia ti, dirígete a Bøkeskogen, el bosque de hayas que se ubica más norte en todo el mundo. Está a unas dos horas de la capital, Oslo, por lo que puedes experimentar fácilmente la vida de ciudad y campo en el mismo día.

1. Islas Cook

Dato curioso: Air New Zealand solo opera un vuelo desde Estados Unidos que no va a Nueva Zelandia. Conecta Los Ángeles con Rarotonga, capital de las Islas Cook y la puerta de entrada a algunos de los lugares más bellos del planeta.

Este grupo de 15 islas en el Pacífico Sur estaba en los primeros lugares en las listas de deseos de muchos empleados de Lonely Planet para 2022 y más allá.

¿Qué se ofrece? Actividades centradas en el agua como esnórquel, buceo y pesca, sin mencionar una mirada a la comunidad nativa maorí en Te Vara Nui Village.

¿Estás considerando elegir una ciudad o región para tu próximo viaje? Aquí está el resto de las selecciones de Lonely Planet para 2022.

10 regiones principales

1. Westfjords, Islandia

2. Virginia Occidental, EE.UU.

3. Xishuangbanna, China

4. Kent’s Heritage Coast, Reino Unido

5. Puerto Rico, EE.UU.

6. Shikoku, Japón

7. Desierto de Atacama, Chile

8. The Scenic Rim, Australia

9. Isla de Vancouver, Canadá

10. Borgoña, Francia

10 ciudades principales

1. Auckland, Nueva Zelandia

2. Taipei, Taiwán

3. Freiburg, Alemania

4. Atlanta, EE.UU.

5. Lagos, Nigeria

6. Nicosia / Lefkosia, Chipre

7. Dublín, Irlanda

8. Mérida, México

9. Florencia, Italia

10. Gyeongju, Corea del Sur

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.