Se emiten avisos de ventisca mientras la tormenta de nieve del Alto Medio Oeste comienza a fortalecerse

(CNN) — La primera tormenta invernal importante de la temporada está en camino para muchos en las Dakotas y Minnesota. Es probable que se produzcan condiciones de ventisca, ya que los vientos aumentarán a más de 48 a 64 kph en esta región, donde las temperaturas caerán por debajo de la media.

Las fuertes lluvias caerán en el lado más cálido de este sistema de tormentas y eventualmente oscilarán a través del noreste a principios del fin de semana, lo que llevó al Centro de Predicción del Tiempo (WPC) a emitir un riesgo marginal – nivel 1 de 4 – para lluvia excesiva este viernes.

Este sistema meteorológico, que se está fortaleciendo y tiene un gran alcance, se moverá hacia el este desde Omaha, Nebraska, hasta la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, el Oeste está experimentando un río atmosférico.

La primera tormenta de nieve de la temporada será muy fuerte

Este sistema de tormentas en desarrollo introducirá suficiente aire frío para crear nieve más al norte. Se pronosticaba una tormenta de nieve con impactos significativos en la parte superior del Medio Oeste desde este jueves por la noche hasta este viernes.

“Gran parte del Alto Medio Oeste está bajo una especie de alerta invernal ya que se pronostica la primera nevada significativa de la temporada”, dice el meteorólogo de CNN Dave Hennen.

Las acumulaciones totales de nieve oscilarán entre 5 y 15 centímetros. Pero los vientos llegarán a rachas de hasta 88 kph, creando condiciones de tormenta blanca en algunas partes de las llanuras.

Look for strong northwest winds to develop across the area today and continue into Friday. Snowfall is expected tonight into Friday morning, and combined with the wind, will create hazardous travel conditions across parts of the region. #sdwx #mnwx pic.twitter.com/MaHFctCm1O — NWS Aberdeen (@NWSAberdeen) November 11, 2021

Una advertencia de ventisca está en vigor hasta este viernes por la noche y cubre la mayor parte del noreste de Dakota del Sur.

“Los viajes deben limitarse solo a las emergencias”, dice el Servicio Meteorológico Nacional. “Si debe viajar, tenga un kit de supervivencia de invierno con usted. Si se queda varado, quédese con su vehículo”.

“El jueves, la nieve marchará hacia el sur sobre las Llanuras del Norte, el Alto Valle del Mississippi y partes del Valle Medio del Mississippi para el viernes por la tarde”, dice el Centro de Predicción del Tiempo (WPC).

Puede que pienses que es demasiado pronto en la temporada para hablar de nieve, pero si estás en la parte alta del Medio Oeste, es bastante puntual, si no unos días antes. Tomemos, por ejemplo, Minneapolis/St. Paul, donde la primera nevada de 2,5 centímetros o más se produce alrededor del 16 de noviembre. Este viernes, la región podría experimentar “numerosos chubascos de nieve” que pueden ser “fuertes a veces”, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de las Ciudades Gemelas.

“Durante la noche del viernes, la nieve ligera se moverá en partes del Valle de Ohio y los Grandes Lagos, ya que la nieve sobre el Alto Valle del Mississippi disminuye”.

La amenaza de lluvias fuertes se desplaza al noreste para el fin de semana

Después de que la tormenta dé a muchos su primer sabor de invierno a través de la parte superior del Medio Oeste, continuará ampliando su tamaño y moviéndose lentamente hacia el este. La mitad delantera de la baja presión atraerá las precipitaciones y las temperaturas más suaves hacia el norte, permitiendo la amenaza de lluvias localmente fuertes desde el valle de Ohio hasta Nueva Inglaterra.

“A medida que el sistema se desplaza hacia el este, la humedad del Atlántico llegará a partes del noreste el viernes. La lluvia, fuerte en ocasiones, se desplazará hacia el Noreste/Medio Atlántico y las Carolinas”, dice el WPC.

Por eso han emitido un riesgo marginal de lluvias excesivas en partes del noreste desde el viernes hasta el sábado por la mañana.

[Friday: Heavy Rain/Gusty Winds] Dry weather with seasonable temperatures continues tonight into Thursday. An approaching cold front will bring a 4 to 6 hour period of heavy rain, gusty winds and perhaps even a few rumbles of thunder during the day Friday. pic.twitter.com/qIxhOFYwmD — NWS Boston (@NWSBoston) November 11, 2021

Los totales de lluvia oscilarán entre 25 y 50 milímetros hasta el principio del fin de semana. Sin embargo, las acumulaciones localizadas podrían alcanzar de 50 a en el sur de 100 milímetros en Nueva Inglaterra. Algunas de estas precipitaciones podrían caer en cuestión de horas, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas.

“La fuerte lluvia asociada creará áreas localizadas de inundaciones repentinas, afectando a las áreas que experimentan una rápida escorrentía con la lluvia pesada”, dice el WPC.

Las temperaturas detrás de este sistema de tormentas caerán entre 15 y 25 grados Farenheit para el fin de semana en muchas ciudades de la Costa Este, lo suficiente para recordarnos que el invierno está a la vuelta de la esquina.

