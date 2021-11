ANÁLISIS | Hay 9 tipos de políticos en Estados Unidos. ¿En cuál estás tú?

urielblanco

(CNN) — Hay políticos demócratas y republicanos gobernando, y nos referimos a ellos como demócratas y republicanos en este texto porque así es como votan.

Pero esas palabras no pintan el cuadro completo.

En la izquierda, hay demócratas como Joe Manchin, preocupados por la deuda; demócratas como Joe Biden que buscan cimentar un legado; y demócratas como Elizabeth Warren que quieren cambiar el tejido social.

Lo mismo ocurre en la derecha.

Hay republicanos como Donald Trump que atacan la democracia; republicanos como Liz Cheney que se sienten horrorizados por ello; y republicanos como Mitch McConnell que solo quieren seguir adelante.

¿Y qué clase de republicana es la senadora Lisa Murkowski de Alaska? Es partidaria del derecho al aborto y votó para condenar a Trump en uno de sus juicios de destitución. Anunció el viernes que se presentará a la reelección como republicana.

Diferentes tipos de animales políticos estadounidenses

Una nueva y amplia encuesta del Pew Research Center, realizada en su mayor parte en julio, divide al electorado estadounidense en nueve grupos políticos distintos, que Pew denomina “tipología política”. Es algo que viene elaborando periódicamente desde la década de 1980, pero los resultados publicados esta semana se basan en una muestra mucho mayor.

Los republicanos, según este punto de vista, son una coalición de cuatro subgrupos:

Conservadores de Fe y Bandera Conservadores comprometidos Derecha populista Derecha ambivalente

Los demócratas son también una coalición de cuatro subgrupos:

Izquierda Progresista Liberales del establishment Los demócratas de base Izquierda externa

Una gran parte del público -el 15%- constituye el noveno grupo de Pew: las personas que se sienten marginadas y estresadas. Son personas que no tienen una orientación partidista clara, tienen una mezcla de opiniones conservadoras y liberales, y pueden no participar en las elecciones.

Lee las descripciones de Pew de todos estos grupos de personas.

Las descripciones son interesantes en parte porque la caricatura republicana de los demócratas es que son socialistas. La izquierda progresista, sin embargo, constituye la menor proporción tanto del público en general como de quienes votan o se inclinan por los demócratas.

Del mismo modo, el Partido Republicano es mucho más que la derecha populista que apoya a Trump de lo que los recientes eslóganes demócratas quieren hacer creer. Pew descubrió que una gran parte de los partidarios del Partido Republicano se apartarían de Trump con la misma rapidez.

Los republicanos están divididos en su nivel de apoyo a las empresas, su apoyo a los impuestos bajos y su compromiso con la prohibición del aborto, según la encuesta.

Los demócratas están divididos sobre el papel de la religión en la sociedad y sobre cómo abordar la desigualdad racial.

La raza es el tema que arroja más divisiones partidistas. En cuanto a la raza, la gran mayoría de todos los subgrupos demócratas piensa que hay que hacer mucho más para garantizar la igualdad de derechos. En todos los subgrupos republicanos es menos de una cuarta parte.

¿Qué tipo es Manchin?

La tipología es difícil de aplicar a personas individuales, como Manchin.

Creo que Manchin encajaría en algún lugar dentro de la columna de los demócratas de base, pero es un caso especial. No ha influido tanto en la agenda de Biden así como ha reescrito todo el asunto.

Ejerciendo el poder extremo de su único y decisivo voto, Manchin cambió el formato del proyecto de ley de gasto social, el que Biden quiere que el Congreso apruebe para complementar el gran proyecto de ley de infraestructuras que pretende firmar el lunes.

Las objeciones de Manchin hasta ahora:

Han reducido casi a la mitad el tamaño del proyecto de ley Ponen en peligro el permiso familiar remunerado garantizado Han eliminado un impuesto a los multimillonarios Han eliminado la mayor parte de la ampliación de Medicare Cambian completamente el enfoque del proyecto de ley sobre el cambio climático

Manchin todavía no ha terminado.

Esta semana expresó su frustración por el hecho de que el proyecto de ley incluya créditos fiscales adicionales de US$ 4.500 para los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos y ensamblados con mano de obra sindical. Estos créditos se sumarían a los créditos fiscales para los vehículos no fabricados en Estados Unidos y no ensamblados por sindicatos.

Si Manchin decide que quiere esperar hasta el año que viene para votar el proyecto de ley de seguridad social en el Senado, los demócratas tendrán que hacerlo. Necesitan su voto.

Se puede apreciar la valentía de sus convicciones y sentirse frustrado por su poder. Si los demócratas hubieran ganado un solo escaño más en el Senado en 2020, esto no estaría ocurriendo.

Él también representa el hecho de que una gran carpa hace una mayoría. Todos los demócratas que lloran que no está comprometido con los principios del partido suenan muy parecido a Trump lloriqueando sobre los “RINOs” (“Republicans in Name Only”) cuya mayor transgresión es oponerse al asalto a la democracia del expresidente.

Sobre el cambio climático

Hablando de los partidos políticos, el viernes se publicó otra interesante encuesta del Washington Post y ABC News sobre la opinión del electorado acerca del cambio climático.

Llega en el momento en que los países reunidos en Escocia se esfuerzan por finalizar un acuerdo de trabajo para reducir el cambio climático, que tiene mucho que ver con la reducción del uso del carbón.

También se produce mientras el plan de los demócratas para combatir el cambio climático, en su mayoría envuelto en su proyecto de ley de gasto social, está a merced de Manchin, que representa a un estado que se identifica con el carbón.

La gran mayoría de los estadounidenses -el 70%- dice que el gobierno federal debería regular la emisión de gases de efecto invernadero, según la encuesta. Eso incluye al 90% de los demócratas y al 73% de los independientes. También incluye al 47% de los republicanos.

De hecho, los republicanos están divididos a partes iguales: el 47% dice que el gobierno debería regular los gases de efecto invernadero y el 46% dice que no debería hacerlo. El 7% está indeciso. Y, sin embargo, los líderes del partido han formado esencialmente un bloqueo contra la acción para abordar el cambio climático en el Senado.

Esto puede estar relacionado con el hecho de que la encuesta también revela una creciente división partidista en cuanto al cambio climático. La preocupación de los demócratas ha aumentado mientras que la de los republicanos ha disminuido. La proporción de estadounidenses que dicen que el calentamiento global es un problema grave -dos tercios- no ha cambiado en los últimos siete años, según la encuesta del Post-ABC.

Este es el gran problema de la política estadounidense. El pueblo estadounidense no está dividido por igual en dos grupos. Pero su gobierno está construido como si lo estuviera.

