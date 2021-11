Cómo ver la lluvia de meteoros de las Leónidas esta noche

olivertapia

(CNN) – Prepara tus binoculares porque los meteoritos pintarán el cielo con su luz fugaz el miércoles por la mañana. La lluvia de meteoros de las Leónidas alcanzará su punto máximo en las primeras horas de la mañana del 17 de noviembre.

Esta lluvia de meteoros es conocida por tener una tormenta cada 33 años, y la última ocurrió en 2002, dijo la NASA.

Sus restos se originan en el cometa 55P / Tempel-Tuttle, un pequeño cometa de aproximadamente 3,6 kilómetros de ancho, según la NASA. El cometa se precipita a través del espacio a una velocidad de 71 kilómetros por segundo, añadió.

Los espectadores de la lluvia de meteoros de las Leónidas, en áreas de Estados Unidos donde el clima será despejado, deben esperar ver alrededor de 10 a 15 meteoros por hora, dijo EarthSky. Una tormenta de meteoros tiene significativamente más estrellas fugaces que una lluvia de meteoritos, al menos 1.000 por hora, según la NASA.

Cómo observar la lluvia de meteoros

La luna se encuentra desafortunadamente en una fase gibosa creciente en la noche pico, lo que significa que gran parte de la luna será visible. La luz brillante hará que sea más difícil ver los meteoros atravesando el cielo.

Para obtener las mejores condiciones de visualización, acude a un área oscura sin luz. Los cielos con una luna cubierta son los mejores, según EarthSky. Si la luna es visible, espera hasta el amanecer para buscar los meteoros porque en ese punto la luna se habrá ocultado, dijo EarthSky.

Si hay una gran capa de nubes, es posible que no veas nada. “La cubierta de nubes se extenderá por los Grandes Lagos y el Medio Oeste, extendiéndose hacia las Planicies Centrales durante la noche hasta el miércoles por la mañana”, dijo Monica Garrett, meteoróloga de CNN.

Los cielos estarán despejados en el sur; Oeste, al oeste de las Montañas Rocosas; y noreste, a lo largo de la costa, agregó.

No te preocupes si te pierdes el pico de la lluvia de meteoros Leónidas. Esta continuará hasta el 30 de noviembre, según la NASA.

Hay más lluvias de meteoros que puedes ver durante el resto de 2021, de acuerdo con la guía de lluvias de meteoritos de EarthSky 2021:

13-14 de diciembre: Gemínidas

22 de diciembre: Úrsidas

Eclipses solares y lunares

Este año, habrá un eclipse más de la sol y otro eclipse de luna, según The Old Farmer’s Almanac.

Un eclipse parcial de luna tendrá lugar el 19 de noviembre, y los observadores del cielo en América del Norte y Hawai podrán verlo entre la 1 a.m. ET y las 7:06 a.m. ET.

El último mes del año comenzará con un eclipse total de Sol el 4 de diciembre. No será visible en América del Norte, pero sí en las Islas Malvinas, el extremo sur de África, la Antártida y el sureste de Australia.

Planetas visibles

Los observadores del cielo tendrán múltiples oportunidades para detectar los planetas en nuestro cielo durante ciertas mañanas y noches durante el resto de 2021, según la guía planetaria Farmers’ Almanac.

Es posible ver la mayoría de estos a simple vista, con la excepción de Neptuno, pero usar binoculares o un telescopio proporcionará la mejor vista.

Mercurio brillará en el cielo nocturno del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

Venus, nuestro vecino más cercano del sistema solar, aparecerá en el cielo occidental al anochecer hasta el 31 de diciembre. Es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo, después de la luna.

Marte mostrará su apariencia rojiza en el cielo de la mañana entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre.

Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, es, cuando es visible, el tercer objeto más brillante de nuestro cielo. Búscalo por las tardes hasta el 31 de diciembre.

Los anillos de Saturno solo son visibles a través de un telescopio, pero el planeta en sí aún se puede ver a simple vista por las tardes desde ahora hasta el 31 de diciembre.

Los binoculares o un telescopio te ayudarán a localizar el resplandor verdoso de Urano en las noches hasta el 31 de diciembre.

Y nuestro vecino más distante del sistema solar, Neptuno, será visible a través de un telescopio durante las noches hasta el 31 de diciembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.