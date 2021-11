Los CDC pasan a tres destinos favoritos para los viajes por Europa a su lista de mayor riesgo

Mariana Toro

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) agregaron tres naciones europeas populares y un destino isleño pequeño e idílico a su lista de destinos de viaje de riesgo “muy alto” el lunes, a medida que una nueva ola de covid-19 continúa azotando gran parte de Europa.

Los cuatro destinos que se trasladaron al Nivel 4, la categoría de mayor riesgo, son:

República Checa Hungría Islandia Guernsey

Con su arquitectura ornamentada y su rica cultura, la República Checa y Hungría han sido dos de los favoritos para los viajes centroeuropeos desde la caída del Telón de Acero a finales del siglo XX.

Islandia, tierra de glaciares, géiseres y volcanes, es una gran atracción entre los aventureros al aire libre. Y la pequeña y encantadora Guernsey es una dependencia autónoma de la Corona británica en el Canal de la Mancha, no lejos de la costa de Francia.

Nivel 4: Covid-19 Muy alto

Los destinos que caen en la categoría de nivel 4 “Covid-19 Muy alto” de los CDC han tenido más de 500 casos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días.

Las personas deben evitar viajar a lugares designados con un aviso de “Nivel 4”, recomiendan los CDC. Cualquiera que deba viajar debe vacunarse completamente primero, advierte la agencia.

Anteriormente, los cuatro destinos se habían incluido en la categoría de Nivel 3 de riesgo “Covid-19 alto”. Al pasar al nivel 4, se unen a las filas de otros favoritos para viajes en Europa y otros lugares. Incluyen:

Bélgica Países Bajos Singapur Turquía Islas Vírgenes de EE.UU.

En total, más de 70 destinos se encuentran actualmente en el Nivel 4. El Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas se han alojado en el Nivel 4 desde el 19 de julio.

Nuevas entradas en el Nivel 3

El Salar de Uyuni, el más grande del mundo, es uno de los paisajes de otro mundo de Bolivia. Ronaldo Schemidt / AFP a través de Getty Images

La categoría de Nivel 3, que se aplica a destinos que han tenido entre 100 y 500 casos por cada 100,000 residentes en los últimos 28 días, tuvo tres actualizaciones esta semana.

Bahamas Bolivia Papúa Nueva Guinea

La medida fue realmente una buena noticia para las Bahamas, un destino dependiente del turismo, y Papúa Nueva Guinea; ambos habían estado en el Nivel 4.

Para Bolivia, conocida por sus paisajes de otro mundo, la medida indica un aumento en los casos, ya que anteriormente estaba en el Nivel 2.

Puedes ver los niveles de riesgo de los CDC para destinos globales en su página de recomendaciones de viajes.

Recomendaciones para antes de viajar

Hay otros factores que los viajeros deben considerar más allá de las tasas de incidencia de covid-19 que ocupan un lugar destacado en los avisos de viaje de los CDC, según la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN.

“Las tasas de transmisión son una guía. Otra es qué precauciones se requieren y se siguen en el lugar al que vas y luego la tercera es qué planeas hacer una vez que estés allí”, dijo Wen, una médica de emergencias y profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

“¿Estás planeando visitar muchas atracciones e ir a bares cubiertos? Eso es muy diferente de ir a algún lugar donde planeas estar en la playa todo el día y no interactuar con nadie más”, dijo Wen, quien también es autora de un nuevo libro, “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

Lo más importante es que los viajeros deben vacunarse, dijo.

Actualización sobre el nivel 2

Los CDC movieron al exótico Marruecos del Nivel 3 al Nivel 2.

Los destinos que llevan la designación “Nivel 2: Covid-19 Moderado” han visto de 50 a 99 casos de covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos 28 días.

Ten en cuenta que la lista de los CDC se actualiza semanalmente y que la situación en cualquier país puede cambiar para bien o para mal de una semana a otra.

Nivel 1 y ninguna calificación

En la categoría de destinos de “Nivel 1: Covid-19 Bajo”, se han registrado menos de 50 casos nuevos por cada 100.000 residentes registrado durante los últimos 28 días.

Seis destinos pasaron al Nivel 1 el 15 de noviembre:

Gambia India Japón Liberia Mozambique Pakistán

La llegada de India al Nivel 1 es particularmente notable ya que estaba en una terrible crisis con covid-19 este pasada la primavera.

Por último, hay destinos que los CDC califican como de riesgo “desconocido” debido a la falta de información. Al 15 de noviembre, esa lista incluía a Madagascar, Camboya, Nicaragua y Macao.

En su guía de viajes más amplia, los CDC han recomendado evitar todos los viajes internacionales hasta que estés completamente vacunado.

“Los viajeros completamente vacunados tienen menos probabilidades de contraer y propagar el covid-19. Sin embargo, los viajes internacionales presentan riesgos adicionales. E incluso los viajeros completamente vacunados podrían tener un mayor riesgo de contraer y posiblemente propagar algunas variantes del covid-19”, dijo la agencia.

