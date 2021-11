Reportan caída de Spotify: problemas con el sitio web, la app y de conexión en general

CNNEE

(CNN Español) — Spotify presenta fallas a esta hora, según han reportado cientos de usuarios.

Así se ve en Downdetector, página web dedicada a recibir reportes de fallas en aplicaciones, redes sociales y más.

El servicio de streaming de música al parecer tiene problemas al entrar al sitio web, para conectarse al servidor y en la aplicación.

Usuarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa han reportado las fallas en Spotify.

Spotify se pronunció en su cuenta oficial de Twitter: “Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando. Los mantendremos informado”.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021

CNN en Español se puso en contacto con representantes de Spotify para obtener comentario sobre esos problemas pero aún no ha recibido respuesta.

Los memes de la caída de Spotify

Como suele suceder cuando las aplicaciones y páginas web presentan inconvenientes, los usuarios recurren al humor en las redes sociales.

Cómo se vive sin música no entiendoooo!!#Spotify vuelveeeee pic.twitter.com/LGuhabWw7K — Dante (@Daalighierii) November 16, 2021

Yo al darme cuenta q Spotify no me va en ningún lado pic.twitter.com/upzz3gSobX — aiinhooa🤠 (@aiinhooa08) November 16, 2021

Vuelve #Spotify no sé como voy a sobrevivir sin ti pic.twitter.com/8qnlMOuOKY — 𝓙 𝓞 𝓨 (@soyLuisyya) November 16, 2021

¿Qué hacer sin Spotify? Este usuario tiene una sugerencia:

Todos ahora 🥲#Spotify pic.twitter.com/18Tgyz7oO3 — 𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓_𝑺𝒂𝒏𝑮 (@VictorSan_G1) November 16, 2021

¿Podremos sobrevivir sin Spotify? Hay opiniones fuertes en Twitter:

Se cayó Spotify y así se siente mi cerebro que solo es productivo con música pic.twitter.com/quEC8b1Okj — Its Londi (@ItsLondi_) November 16, 2021

Dios mío, casi me da un infarto con la caída de Spotify GODDD pic.twitter.com/kBSAB9nbLs — Lauritchhhhh 🧣🇨🇴 (@itslauordonez) November 16, 2021

Se cayó Spotify, el único que no podía fallar. Adios mundo pic.twitter.com/TQzX0I0iBK — Leon 🦁 (@leonniq16) November 16, 2021

#Spotify, regresa pronto. Así no puedo vivir. pic.twitter.com/PjB1JVdHN3 — Selenophile (@NubeDeAgua80) November 16, 2021

Lo único que me temía en el Internet de las cosas ha pasado. Se cayó Spotify. pic.twitter.com/Vos8EWdwvC — kumomi ☁️ (@tngwee) November 16, 2021

Diosito soy yo otra vez !!! Cómo se vive sin música !!! 😭 #Spotify pic.twitter.com/QmPgjgmPiA — POKERPOP 🤘 (@uriel_monster) November 16, 2021

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.