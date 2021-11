Se avecina un alivio en el precio de la gasolina a medida que aumenta el suministro de petróleo, dice la Agencia Internacional de la Energía

Ángela Reyes

(CNN Business) — Un aumento de la oferta mundial de crudo podría frenar la subida de los precios de la gasolina, que han alcanzado niveles récord en algunas zonas de Estados Unidos y Europa.

Según el último informe de mercado de la Agencia Internacional de la Energía, la oferta mundial de petróleo aumentó en 1,4 millones de barriles diarios en octubre, y la mitad de ese incremento se produjo en Estados Unidos, luego de que la producción del golfo de México se recuperara de los daños causados por el huracán Ida en agosto.

La agencia, con sede en París, dijo que esperaba un nuevo aumento de 1,5 millones de barriles diarios en noviembre y diciembre, y que Estados Unidos aportaría más de ese aumento que cualquier otro país.

“El mercado mundial del petróleo sigue estando ajustado según todos los parámetros, pero podría haber un respiro en la subida de los precios en el horizonte”, dijo.

Los precios del crudo estadounidense y del Brent cotizan cerca de sus máximos de seis semanas, a US$ 80,15 y US$ 81,62 el barril. Esto ha hecho que los conductores de California paguen un récord de US$ 4,68 por galón de gasolina, según la AAA. Europa tampoco se ha librado. Los precios alcanzaron máximos históricos en el Reino Unido el mes pasado.

Se espera un aumento en la producción

La AIE dijo que esperaba que la producción aumentara en los próximos dos meses, a pesar de que el grupo de países productores de petróleo OPEP+ declinó los llamamientos del presidente Joe Biden para aumentar la producción más allá del incremento mensual previsto de 400.000 barriles diarios.

La agencia dijo que había aumentado su previsión de producción en Estados Unidos en 300.000 barriles diarios para el cuarto trimestre y en 200.000 barriles diarios de media en 2022, ya que los precios altos fomentan una mayor producción.

“Ese aumento servirá para satisfacer de alguna manera la demanda creciente, que todavía se está recuperando de la caída por el covid en 2020”, dice el informe, y añade que la producción de las refinerías también estaba aumentando de nuevo, después de una época de mantenimiento durante el otoño boreal.

Aumenta la previsión de la demanda mundial de gasolina

La agencia elevó su previsión de demanda mundial de gasolina para el último trimestre de 2021 en 250.000 barriles diarios, tras ver que la demanda de los usuarios finales “va camino de fortalecerse aún más” durante el resto del año, a medida que más países se abren a los viajes internacionales, la gente se mueve más y repuntan las campañas de vacunación contra el covid-19.

“Los datos recientes muestran que el uso de automóviles personales aumentó por encima de los niveles anteriores al covid en muchos lugares, y los datos provisionales de Estados Unidos apuntan a una gasolina muy fuerte en septiembre y octubre”, señala el informe.

A pesar de los precios altos, la demanda de gasolina en Europa también se mantuvo en niveles elevados, mientras que el consumo en China y la India fue más del 10% por encima de los niveles de 2019, dijo la AIE.

“Esto sucede a pesar de los niveles récord de ventas de vehículos eléctricos en septiembre, y probablemente también en octubre”, afirmó.

La agencia mantuvo sus previsiones de crecimiento de la demanda global de petróleo de 5,5 millones de barriles por día para 2021 y 3,4 millones de barriles por día en 2022 sin hacer cambios con respecto al informe de septiembre. Dijo que los nuevos brotes de covid-19 en Europa, la debilidad de la producción industrial y los precios altos del petróleo podrían frenar cualquier aumento de la demanda.

