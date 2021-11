Dos de los principales destinos europeos pasan a la categoría de mayor riesgo de viajes de los CDC

Alexandra Ferguson

(CNN) — Alemania y Dinamarca se sumaron este lunes a la lista de destinos de riesgo “muy alto” de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), a medida que la oleada invernal de covid-19 se extiende por gran parte de Europa. Alemania está luchando contra una cuarta ola y la semana pasada registró un aumento récord de casos en un solo día.

Algunos de los encantadores mercados navideños que suelen atraer a multitudes en Alemania en esta época del año ya han sido cancelados, incluido el popular mercado navideño de Múnich.

Viajar a Alemania durante el covid-19: lo que debes saber

Después de levantar las restricciones nacionales por el covid-19 en septiembre, Dinamarca está luchando de nuevo contra un pico de casos y está determinando si volver a implementar las restricciones. En Copenhague, los famosos jardines Tivoli abrieron su temporada navideña el viernes.

El lunes, Dinamarca pasó a la categoría de mayor riesgo de los CDC para los viajes. En junio, cuando se tomó esta foto en Copenhague, la situación era mejor.(Crédito: Jonathan Nackstrand/AFP vía Getty Images)

Los destinos que entran en la categoría de nivel 4 de “covid-19 muy alto” de los CDC significa que han tenido más de 500 casos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días.

Los CDC recomiendan que la gente evite viajar a los lugares designados con un aviso de “nivel 4”. Cualquier persona que tenga que viajar debe estar completamente vacunada primero, aconseja la agencia.

Para recapitular, estos dos destinos pasaron al nivel 4 el 22 de noviembre:

Dinamarca Alemania

Visitar atracciones emblemáticas como el castillo de Neuschwanstein, cerca de Füssen, en el sur de Alemania, puede tener que esperar. Alemania pasó el lunes a la categoría de viajes de mayor riesgo de los CDC.(Crédito: Christof Stache/AFP vía Getty Images)

Anteriormente, los dos destinos figuraban en la categoría de nivel 3 de riesgo “covid-19 alto”. Al pasar al nivel 4, se unen a las filas de otros destinos favoritos de viaje en Europa y otros lugares. Entre ellos se encuentran:

Austria Bélgica Costa Rica República Checa Países Bajos Singapur Turquía

En total, unos 75 destinos se encuentran actualmente en el nivel 4. El Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas se encuentran en el nivel 4 desde el 19 de julio.

Nuevos destinos en el nivel 3

La categoría de nivel 3, que se refiere a los destinos que han tenido entre 100 y 500 casos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días, tuvo cinco actualizaciones esta semana, con una gran presencia de países del Caribe.

Estos cinco destinos pasaron al nivel 3 el 22 de noviembre:

Aruba Curazao Guadalupe Israel Islas Vírgenes de EE.UU.

El cambio fue en realidad una buena noticia para los cinco destinos, que solían estar en el nivel 4.

Puedes consultar los niveles de riesgo de los CDC para los destinos mundiales en su página de recomendaciones de viaje.

Según la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, hay otros factores que los viajeros deben tener en cuenta, además de las tasas de incidencia de covid-19 que figuran de forma destacada en los avisos de viaje de los CDC.

Esto es lo que hay que saber antes de viajar a Estados Unidos durante la pandemia de covid-19

“Las tasas de transmisión son un punto de referencia. Otro es qué precauciones se exigen y se siguen en el lugar al que se va y el tercero es qué se piensa hacer una vez que se está allí”, dijo Wen, médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

“¿Piensas visitar muchas atracciones e ir a bares cerrados? Eso es muy diferente a ir a un lugar donde planeas tumbarte en la playa todo el día y no interactuar con nadie más”, dijo Wen, que también es autora de un nuevo libro, “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

Lo más importante es que los viajeros se vacunen, dijo.

Viajes pandémicos 2.0: ¿Cómo viajar el Día de Acción de Gracias este año?

Actualización del nivel 2

Los CDC bajaron el nivel de peligro de tres países africanos: Benín, Guinea Ecuatorial y Etiopía.

La situación del cuarto país de nivel 2, Nueva Zelandia, ha empeorado. El país, que ascendió desde el nivel 1, se ha alejado recientemente de su estrategia de “cero covid”, centrándose ahora en los esfuerzos de vacunación y en la convivencia con el virus.

Estos destinos pasaron al nivel 2 el 22 de noviembre:

Benín Guinea Ecuatorial Etiopía Nueva Zelandia

Los destinos que llevan la designación “nivel 2: covid-19 moderado” han registrado entre 50 y 99 casos de covid-19 por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días.

Hay que tener en cuenta que la lista de los CDC se actualiza semanalmente, y que la situación en cualquier país puede cambiar para bien o para mal de una semana a otra.

Un barquero rema por el río Bou Regreg cerca de la Kasbah de Oudaya, entre la ciudad de Sale y la capital de Marruecos, Rabat. Marruecos acaba de entrar en la categoría de riesgo “bajo” para viajar.(Crédito: FADEL SENNA/AFP/AFP vía Getty Images)

Nivel 1 y sin calificaciones

Por otra parte, una docena de países pasaron a la categoría de riesgo “bajo” de nivel 1. Las noticias provenientes de África fueron especialmente buenas. Los países africanos representaron tres cuartas partes de las nuevas entradas.

Mu, delta y la nueva preocupación en Sudáfrica: una por una, todas las variantes del coronavirus identificadas hasta el momento

En los destinos de “nivel 1: covid-19 bajo” se han registrado menos de 50 casos nuevos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días.

Los 12 destinos que pasaron al nivel 1 el 22 de noviembre son:

Bangladesh Emiratos Árabes Unidos Ghana Kenya Kosovo Marruecos Nigeria Sudáfrica Swazilandia Togo Uganda Zimbabwe

Varios de ellos, como Kenya, Marruecos y Sudáfrica, se encuentran entre los principales atractivos turísticos de África.

Por último, hay destinos para los que el CDC tiene un riesgo “desconocido” por falta de información. Hasta el 22 de noviembre, esa lista incluía a Burundi, Madagascar, Camboya, Nicaragua y Macao.

En su guía de viajes más amplia, los CDC han recomendado evitar todos los viajes internacionales hasta que se esté completamente vacunado.

“Los viajeros totalmente vacunados tienen menos probabilidades de contraer y propagar el covid-19. Sin embargo, los viajes internacionales plantean riesgos adicionales, e incluso los viajeros totalmente vacunados podrían tener un mayor riesgo de contraer y posiblemente propagar algunas variantes de covid-19”, dijo la agencia.

