Lo que los auxiliares de vuelo quieren que sepas en este momento sobre la seguridad de los vuelos

(CNN) — Tu lista de preparativos para viajar en avión esta temporada de vacaciones seguramente incluye lo siguente: mascarilla cómoda y de alta calidad; desinfectante para manos; llegar al aeropuerto con anticipación; y chaqueta, zapatos, computadora portátil y artículos de aseo fáciles de quitar para el control de seguridad. Sin embargo, según los auxiliares de vuelo, es posible que esta planificación previa no te prepare para la realidad total de volar en 2021, y no están hablando solo del covid-19.

“Es posible que haya visto en las noticias los pasajeros conflictivos o los conflictos a bordo de las aerolíneas este año”, dijo Sara Nelson, presidenta internacional de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, que representa a unos 50.000 auxiliares de vuelo en 17 aerolíneas.

“Ha habido más de 5.000 informes de pasajeros conflictivos enviados a la Administración Federal de Aviación desde el comienzo de este año”, dijo Nelson. “Eso supone más interrupciones en 2021 que en toda la historia de 31 años de registro de tales comportamientos. ¡Y aún no hemos terminado el año!”.

Y algunos pasajeros se enfrentan a fuertes multas y posiblemente a un juicio.

CNN habló con Sara Nelson sobre lo que los auxiliares de vuelo quieren que sepamos sobre los pasajeros problemáticos, y más, antes de que subamos a un avión para visitar a amigos y familiares en las fiestas.

Esta conversación fue editada ligeramente para mayor claridad.

Sara Nelson, presidenta internacional de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, trabaja en un viaje antes de la pandemia.(Cortesía de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA)

CNN: Los datos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) muestran que más del 70% de los incidentes en los aviones este año están relacionados con el uso de mascarillas. ¿Por qué crees que ocurre esto?

Sara Nelson: En primer lugar, es muy probable que mucha gente esté viajando por primera vez desde que empezó la pandemia. Y han olvidado, o simplemente no saben, que los viajes en avión tienen toda una serie de normas para mantener a todo el mundo a salvo.

Hay que pasar por el control de seguridad y prácticamente desnudarse para demostrar que no eres una amenaza. No se puede fumar, desde hace tiempo. Todo el mundo tiene que usar el cinturón de seguridad y colocar sus asientos y tener las bandejas arriba.

También tienen que usar una mascarilla desde que ponen un pie en el aeropuerto hasta que salen del siguiente aeropuerto al final de su viaje. Y, por cierto, eso ya no es una política de las aerolíneas, sino un requisito federal desde febrero.

Esas normas federales están en vigor para asegurarnos de que mantenemos un espacio seguro para todos los que viajan, porque no todos pueden vacunarse todavía. Y es muy importante que la gente entienda por qué existen las normas. Por eso hago tanto hincapié en esto.

Realmente no estaremos seguros a menos que todo el mundo siga las normas y abordemos esto con el espíritu de que estamos todos juntos en esto.

Pero aquí hay algo más grande. Mucha gente está disgustada por el uso de las mascarillas, porque muchos líderes lo han convertido en un punto de provocación que la gente está escuchando.

Llevo 25 años como auxiliar de vuelo y, a lo largo de mi carrera, cuando algo ocurría social o políticamente en este país, veíamos las ramificaciones en los aviones. Y esto abunda absolutamente este año.

Un cartel sobre el requisito federal de uso de mascarilla se ve mientras los viajeros se preparan para registrarse en el Aeropuerto Internacional de Miami el 1 de febrero de 2021, el día en que la nueva norma entró en vigor.(Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

CNN: ¿Qué efecto tienen estos incidentes en la seguridad de los aviones?

Nelson: Está afectando la capacidad de los auxiliares de vuelo para hacer su trabajo. Antes del 11S éramos los primeros en responder a las emergencias de seguridad y salud a bordo. Pero después del 11S, también nos convertimos en la última línea de defensa de la seguridad aérea contra el terrorismo.

Estos disturbios a bordo que han tenido lugar, no solo son una amenaza para la tripulación y para el pasajero, debido a la posibilidad de que la gente salga herida directamente en estos arrebatos violentos, sino que distraen a la tripulación de vuelo. Nos ponen potencialmente en una posición de perder pistas para otras amenazas, o amenazas mayores, como un ataque coordinado.

Esto es algo que la gente que desea hacernos un daño mayor también está observando, y se pregunta: “¿Es esta una nueva táctica que podemos usar para crear una distracción?”.

Ahora bien, esto no es algo en lo que quiero que la gente piense cuando vuele a ver a sus seres queridos. Quiero ser muy clara al respecto. Es nuestro trabajo identificar estos problemas.

Pero lo explico porque quiero que quede claro por qué nos tomamos estos incidentes tan en serio. No queremos que nadie salga herido a bordo. Pero también hay una amenaza mayor.

CNN: ¿Están los demás pasajeros en peligro cuando se producen estas interrupciones?

Nelson: Posiblemente. Podrían verse expuestos a una pelea, o recibir un golpe de alguien que pierde el control. Hay incidentes en los que el conflicto y la violencia se da entre pasajeros. Hemos tenido algunos casos en los que los individuos se han abalanzado sobre la cabina. Y eso es una preocupación muy seria.

Ciertamente, se puede interrumpir el viaje. Cuando alguien se niega a usar la mascarilla o a ponerse el cinturón de seguridad, no vamos a alejarnos de la puerta si se niegan a cooperar. Y si estamos volando, y el conflicto es lo suficientemente grave, su vuelo podría ser desviado.

Así que no es deseable que estas cosas ocurran en tu avión porque existe el riesgo de salir herido, y existe el riesgo de interrumpir tu viaje haciendo que pierdas conexiones y luego eventos familiares.

Ahora bien, los conflictos no siempre tienen que ver con las mascarillas. Algunos de los acontecimientos violentos más recientes no tienen nada que ver con ello.

Se espera que el volumen de viajes aéreos se acerque a los niveles anteriores a la pandemia durante el Día de Acción de Gracias. Esta foto fue tomada durante las vacaciones del año pasado en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma.(Crédito: David Ryder/Getty Images)

La gente se molesta por cualquier tipo de instrucción de seguridad: “Levante su bandeja. ¿Podría levantar su asiento para no estar sobre las rodillas del hombre que está detrás de usted?”. Cualquier tipo de instrucción.

Luego, el alcohol. La gente no puede beber su propio alcohol en un vuelo o incluso en el aeropuerto. No se les permite servirse a sí mismos. Y eso es nuevo para algunas personas.

A la gente no le gusta que le digan que no puede tomar su alcohol. Y el hecho de que hayan estado bebiendo también contribuye a su actitud porque hacen cosas que quizás no harían sobrios.

Algunas de estas cosas tienen una carga racial. Los insultos de género, raza y homofobia acompañan a las interrupciones en el 61% de los incidentes, según una encuesta realizada a los auxiliares de vuelo.

CNN: ¿Cuáles son las señales de advertencia de un altercado inminente y qué aconsejas hacer a la gente si se produce uno en su vuelo?

Nelson: Hay que estar atento a los comportamientos airados, como los insultos. Hemos tenido personas que han golpeado los respaldos de los asientos o se han golpeado en su propia mano. Cualquier tipo de comportamiento violento o amenazante y cualquier tipo de insulto suele ser una pista.

Recomendamos que avises a un auxiliar de vuelo a la primera señal de problemas para que podamos intentar desescalar la situación. Estamos formados en la desescalada, y también en cómo dirigir a otras personas para que ayuden. Así que, a no ser que haya una amenaza inminente de que la gente salga herida, aconsejamos a los pasajeros que no actúen por su cuenta porque pueden empeorar la situación sin querer.

Si estás sentado junto al altercado, no pulses el botón de auxilio, ya que eso podría arrastrarte a la situación. Si puedes, levántate y ve a la cocina y díselo a los miembros de la tripulación, o intenta fijar la mirada en alguien que esté a unos cuantos asientos de distancia para llamar su atención e ir a hablar con la tripulación o pulsar su botón de llamada.

Mira a tu alrededor y comprueba si hay otros auxiliares, otros testigos. Animamos a la gente a que sea un buen testigo, que no mire para el otro lado.

CNN: ¿Qué pasa si estás viajando con niños?

Nelson: Lo mejor sería tratar de alejarse de la situación. Eso puede ser imposible porque estás sentado y no hay manera de evitarlo. Mueve a tu hijo a la ventana o a cualquier lugar que esté lo más alejado posible de la acción. Intenta cubrir a tus hijos y pide ayuda.

Pero quiero destacar que estos incidentes se producen con un grupo relativamente pequeño de personas. Y la gente realmente responde al tono que se establece a bordo o en el aeropuerto, así que no puedo dejar de enfatizar lo importante que es tomarse unos momentos para hablar con tu familia y pensar en ir con una actitud de amabilidad y paciencia.

Si eres un buen testigo y estás atento y buscas ser de ayuda, eso creará un tono que ayudará a que tu experiencia sea mucho mejor.

También quiero destacar que no estamos dispuestos a aceptar esto como la nueva normalidad. Seguimos trabajando con las aerolíneas, los aeropuertos y el gobierno federal. Una de las cosas que ha sido muy, muy importante es que el Departamento de Justicia ha empezado a perseguir públicamente estos incidentes.

Y en cuanto la gente vea que hay consecuencias graves, esperamos que eso ayude a la gente a entender que hay modos no apropiados para actuar en un aeropuerto o en un avión.

