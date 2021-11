¿Tienes problemas con el pavo de Acción de Gracias? Una experta nos comparte consejos para cocinarlo mejor y cómo evitar errores comunes

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Ya sea que este año sea la primera vez que cocines un pavo o que seas un experto, pero pueden ocurrir contratiempos en la cocina, especialmente a último momento.

Ahí es donde entra en juego el Turkey Talk-Line de Butterball. Durante los últimos 40 años durante las festividades, estos expertos de línea directa han estado disponibles para ayudar a las personas a solucionar sus problemas con el pavo.

Karen Wilcher ha sido especialista en Turkey Talk-Line durante 10 años y compartió sus mejores consejos y trucos para cocinar un pavo delicioso en todo momento.

Esta conversación ha sido editada para mayor claridad y extensión.

Pavo en acción de gracias, una de las tradiciones para estas festividades en Estados Unidos.

CNN: Si alguien nunca antes ha cocinado un pavo para Acción de Gracias, ¿por dónde debería empezar?

Karen Wilcher: La forma más fácil de cocinar tu pavo sería asarlo en el horno a 160 grados centígrados. Si tienes un pavo congelado, debes asegurarte de que esté descongelado para el Día de Acción de Gracias. Un pavo se tarda aproximadamente una semana en descongelar, por lo que se recomienda que las personas muevan su ave congelada al refrigerador el jueves antes del Día de Acción de Gracias, que nos gusta llamar Día Nacional del Deshielo.

Si olvidas descongelarlo el día anterior, en este punto te recomendamos el método del baño de agua. Aquí es donde sumerges el pavo en su envoltorio original en agua fría. Debes cambiar el agua cada 30 minutos hasta que se descongele completamente. Para un pavo de hasta 12 kilogramos, puedes descongelarlo adecuadamente de 12 a 15 horas con este método.

Una vez descongelado, sácalo de su envoltorio y retira el paquete de menudencias. A continuación, seca el pavo con una toalla, aplica un poco de aceite de oliva y ponlo en una rejilla para asar en el horno. Butterball tiene muchas recetas en línea para opciones de condimentos.

CNN: ¿Cuánto tiempo tarda realmente un pavo en cocinarse en el horno?

Wilcher: Un pavo de 5 a 9 kilogramos que no tiene relleno debe tomar de 3 a 3 1/2 horas en cocinar, mientras que un pavo de 10 a 12 kilos debe tomar de 4 a 4 1/2 horas en el horno. Si tiene relleno adentro, agrega entre 45 y 60 minutos más de tiempo de cocción.

Rociarlo con agua también es innecesario. Cada vez que abres la puerta del horno para rociarle agua al pavo, estás ralentizando el proceso de cocción. El líquido no necesariamente penetra en la piel, por lo que no hace mucho.

Este año en Butterball University cocinamos un pavo a la parrilla para que todos pudieran familiarizarse con el proceso de parrilla. Esa es otra forma de cocinar un pavo si deseas liberar el horno o si tu horno no está disponible. He estado asando mi pavo en una parrilla de carbón durante dos años y he comido un pavo fabuloso para el Día de Acción de Gracias.

CNN: ¿Por qué la gente debería cocinar su pavo a 160 grados centígrados?

Wilcher: Sabemos que podemos cocinarlo de manera segura a 160 grados centígrados. Muchas recetas agregan pasos adicionales, como comenzar con una temperatura alta y luego bajarla parte del proceso de cocción. Es un día tan ajetreado con tantas cosas que hacer que a menudo es fácil olvidarse de bajar la temperatura.

Además, no recomendamos subir la temperatura para acelerar el tiempo de cocción porque podría secar la carne de la pechuga.

CNN: ¿Cómo sabe alguien que el pavo ya está listo?

Wilcher: Es importante usar un termómetro para medir la temperatura de su pavo en lugar de mirarlo. La mitad del relleno debe estar a 74 grados centígrados; la pechuga debe estar a 76 grados centígrados y el área de los muslos debe estar a 82 grados centígrados. Si estás confundido porque no sabes cuáles son las partes de un pavo, Butterball tiene un diagrama en su sitio web.

CNN: Algunas personas pueden estar interesadas en freír su pavo para Acción de Gracias. ¿Cuáles son algunos consejos para mantenerse a salvo?

Wilcher: Asegúrate de que el pavo esté descongelado completamente. Si estás usando gas propano, asegúrate de estar al aire libre y en un área bien ventilada para protegerte y proteger a los demás.

Antes de sumergir el pavo, asegúrate de medir la cantidad correcta de aceite para que no salpique cuando agregues el ave. Una forma de hacerlo con anticipación es medir con agua primero para saber cuánto aceite necesitas para sumergirlo. Los pavos fritos se cocinan mucho más rápido que un pavo asado, alrededor de tres a cuatro minutos por libra.

CNN: Después de 10 años trabajando como especialista en Butterball Turkey Talk-Line, ¿cuáles son algunas de sus historias favoritas de personas que han llamado?

Wilcher: Recibí una llamada hace unos años en la que alguien estaba limpiando el congelador de su mamá y encontró un pavo congelado. Fácilmente tenía entre 10 y 15 años y querían saber si podían cocinarlo. A decir verdad, probablemente era apto para comerlo, pero supongo que después de 15 años es posible que no quieras compartirlo.

Una de mis otras historias favoritas era sobre un caballero cuya esposa le había pedido que la ayudara a descongelar un pavo usando el método del baño de agua. También sabía que una de las cosas que tenía que hacer era bañar a sus hijos. Entonces pensó que podía hacer ambas cosas al mismo tiempo. No hace falta decir que no lo recomendamos.

Por último, hubo un hombre que puso su pavo en la terraza para descongelarlo y descubrió que un mapache había mordisqueado una parte. Aunque el Día de Acción de Gracias es una oportunidad para compartir tu cena, creo que quizás no quieras compartirla con un mapache.

