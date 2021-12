Australia, Reino Unido y Canadá se unen al boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022

Alexandra Ferguson

(CNN) — Australia se unirá a Estados Unidos en un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, dijo este miércoles el primer ministro Scott Morrison. Lo mismo hará Canadá, según indicó el primer ministro Justin Trudeau en su cuenta oficial de Twitter. También se suma a la medida el Reino Unido.

Morrison dijo que, aunque los atletas australianos seguirán asistiendo a los Juegos en febrero, el gobierno mantendrá a los representantes oficiales en casa.

En una conferencia de prensa en Sydney, el líder australiano dijo que “los abusos de los derechos humanos y los problemas en Xinjiang” fueron algunas de las preocupaciones planteadas por el gobierno de Australia a Beijing.

“Estoy muy… contento de hablar con el gobierno de China sobre estos temas, y no ha habido ningún obstáculo para que eso ocurra por nuestra parte, pero el gobierno de China no ha aprovechado sistemáticamente esas oportunidades para reunirse con nosotros sobre esos temas”, dijo.

En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también se sumará al boicot diplomático. “Canadá sigue profundamente preocupada por los informes de violaciones de derechos humanos en China. Como resultado, no enviaremos representantes diplomáticos a Beijing para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. Continuaremos apoyando a nuestros atletas que trabajan duro para competir en el escenario mundial”, dijo Trudeau en un tuit.

Canada remains deeply disturbed by reports of human rights violations in China. As a result, we won’t be sending diplomatic representatives to Beijing for the Olympic and Paralympic Winter Games. We’ll continue to support our athletes who work hard to compete on the world stage. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 8, 2021

Por su parte, el Reino Unido dijo el miércoles que se unirá a Estados Unidos, Canadá y Australia en un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, lo que provocó una severa reprimenda de China, que dijo que el primer ministro Boris Johnson estaba tratando de difamar los Juegos, según informó Reuters.

“Habrá efectivamente un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, no se espera que asistan ministros ni funcionarios”, dijo Johnson, según cita Reuters. “No creo que los boicots deportivos sean sensatos y esa sigue siendo la política del gobierno”, agregó.

Durante meses, los activistas han pedido el boicot de los Juegos por las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de China en Xinjiang y Tíbet y por su represión política en Hong Kong.

Manifestantes sostienen pancartas y carteles mientras asisten a una manifestación en Sydney el 23 de junio de 2021 para pedir al gobierno de Australia que boicotee los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 por el historial de derechos humanos de China.

Estados Unidos y otros países occidentales han acusado a Beijing de encarcelar a más de un millón de uigures de mayoría musulmana en centros de detención de Xinjiang, donde algunos exdetenidos afirman haber sido torturados, violados o esterilizados a la fuerza.

Beijing niega las acusaciones y afirma que los campos son centros de reeducación diseñados para luchar contra el separatismo y el terrorismo islamista en la región del extremo occidental.

Este miércoles, la embajada china en Australia criticó la decisión de Canberra de unirse al boicot de los Juegos y dijo que la decisión no mejoraría las relaciones de por sí frías entre ambos países.

“Como todos sabemos, la culpa de la situación actual de las relaciones entre China y Australia recae directamente en la parte australiana”, decía el comunicado.

Aunque el Comité Olímpico Internacional (IOC, por sus siglas en inglés) dijo en enero que conceder a un país los Juegos no significaba que aprobara sus “normas de derechos humanos”, los activistas dijeron que conceder el evento de alto nivel a China añadía legitimidad a las acciones del Partido Comunista en el poder.

El anuncio de Morrison se produce después de que el lunes el gobierno de Biden decidiera no enviar una delegación oficial estadounidense a los Juegos, el primer país que confirma un boicot diplomático.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki dijo que el boicot de EE.UU. era una declaración contra el “genocidio y los crímenes contra la humanidad en curso de China en Xinjiang”.

Los atletas estadounidenses podrán seguir compitiendo en los Juegos, pero la administración no enviará funcionarios. La misma política se aplica a los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2022, previstos para Beijing en marzo.

Tras la decisión de EE.UU., el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el martes que había iniciado una “representación solemne” con Washington y prometió tomar “fuertes contramedidas”, sin decir cuáles serían esas medidas.

Estados Unidos organizará los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, mientras que los de 2032 tendrán lugar en Brisbane, Australia.

En su intervención del miércoles, Morrison dijo que Australia es una gran nación deportiva y deseó al IOC lo mejor para los Juegos de Invierno de Beijing.

“Separo mucho los temas del deporte y los temas que son entre dos gobiernos … Australia no dará un paso atrás en la fuerte posición que ha tenido, defendiendo los intereses de los australianos”, dijo Morrison.

