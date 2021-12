Rescatan el cuerpo de una mujer de un coche sumergido cerca del borde de las cataratas del Niágara

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Una mujer que fue sacada de un coche sumergido en agua corriente cerca del borde de las cataratas del Niágara murió, dijo el miércoles la policía del parque estatal de Nueva York.

La mujer local no identificada, de unos 60 años, fue sacada del coche por un nadador de rescate que colgaba de un helicóptero de la Guardia Costera de EE.UU. a unos 50 metros de las cataratas, dijo la policía.

“Nunca habíamos tenido un vehículo en el agua tan cerca del borde”, dijo el capitán de la Policía de Parques del Estado de Nueva York, Chris Rola, en una conferencia de prensa.

La mujer era la única ocupante del coche, que los testigos vieron flotando en el río, dijo Rola.

Los investigadores creen que el vehículo se precipitó al río entre un puente para peatones y vehículos, pero no están claras las circunstancias que provocaron el incidente.

La Guardia Costera fue desplegada después de que la policía no pudo hacer una recuperación exitosa, dijo Rola. También se utilizaron drones para determinar si había más ocupantes en el vehículo y obtener información sobre la matrícula, dijo.

