Elon Musk y sus tuits más controversiales y extraños del año

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Elon Musk es más que conocido por incendiar internet con sus recurrentes tuits, muchos de los cuales, según el empresario, son escritos desde “el trono de porcelana”.

Y es que además de ser el hombre más rico del mundo, haber fundado Tesla y SpaceX, y ser un fiel partidario e inversor de bitcoin, Musk carece de filtro al hablar y escribir —sobre todo cuando se trata de Twitter— algo que él ha admitido.

Elon Musk dice que está “pensando” en volverse un “influencer” de tiempo completo

Con más de 65 millones de seguidores en Twitter, las palabras del millonario no suelen perderse en el abismo del internet, al contrario. Estos son algunos de sus tuits más memorables, controversiales y extraños que Musk escribió a lo largo de 2021.

El establecimiento de una sociedad multiplanetaria

Un usuario en Twitter compartió un video de diciembre de 2011 en donde Musk habla de la importancia de establecer vida en otros planetas. El video está acompañado del texto: “En otros quinientos millones de años más o menos, el Sol se expandirá y probablemente evaporará los océanos y la vida sería imposible en la Tierra. Necesitamos establecer una sociedad multiplanetaria para entonces, o la humanidad dejará de existir”.

Inversores en criptomonedas piden a Elon Musk que deje de tuitear

El multimillonario contestó al tuit diciendo: “Probablemente mucho antes de que haga demasiado calor para la civilización”.

Probably way sooner before it’s too hot for civilization — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2021

Este año, la NASA eligió a SpaceX para construir la nave espacial para ir a la Luna, SpaceX probó con éxito la nave a SN15 en la carrera a Marte y envió a cuatro turistas al espacio.

El fin de la civilización

“Si las personas no tienen más hijos, la civilización colapsará”, sentenció Musk, en un evento organizado a inicios de diciembre por The Wall Street Journal. “Recuerden mis palabras”, enfatizó.

Musk, de 50 años, tiene seis hijos fruto de dos matrimonios, y agregó que intenta “predicar con el ejemplo”. ¿Pero a qué se refería exactamente el multimillonario con esta afirmación? Lo ponemos en contexto.

It’s true — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2021

Troleando a Bernie Sanders

Elon Musk volvió a hacer de las suyas, y esta vez su objetivo fue el senador Bernie Sanders.

“Sigo olvidando que todavía estás vivo”, tuiteó Musk en respuesta a un tuit que Sanders envió diciendo que las personas extremadamente ricas deberían pagar su parte justa de impuestos.

I keep forgetting that you’re still alive — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

“¿Quieres que venda más acciones, Bernie? Solo di las palabras…”, tuiteó Musk una hora después. Tras la sesión de troleo en línea, Musk vendió algunas de sus acciones de Tesla.

El cibersilvato de Tesla

Dejando a un lado los automóviles, este año Tesla anunció su Cyberwhistle.

Tal como lo indica su nombre, el Cyberwhistle es un silbato —de edición limitada— de acero inoxidable inspirado en el Cybertruck con costo de US$ 50. Este silbato se une a otra serie de curiosidades que Tesla ha vendido en el pasado, como lo fue un tequila, un decantador y unos shorts rojos de satín con la palabra “S3XY” impreso en la parte trasera.

Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

“No gastes tu dinero en ese tonto Apple Cloth, ¡compra nuestro silbato en su lugar!”, escribió Musk al publicar el Cyberwhistle.

El misterioso poema chino

Elon Musk es conocido por incendiar internet con sus tuits crípticos. En esta ocasión, lo hizo en otro idioma.

El CEO de Tesla y SpaceX tuiteó un antiguo poema chino, el lunes por la noche. No está claro qué referencia pretendía Musk, pero el tuit, titulado “Humanidad”, incluía una composición conocida como la Cuarteta de los siete pasos. El poema es famoso en China y se refiere a una riña entre hermanos. Así es como se traduce al español.

Humankind煮豆燃豆萁豆在釜中泣本是同根生相煎何太急 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

Resolviendo el hambre mundial

En octubre, Musk se ofreció a vender algunas de sus acciones de Tesla “ahora mismo” si la ONU demostraba que US$ 6.000 millones resolverían el hambre en el mundo.

Sus comentarios se produjeron después de que el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus siglas en inglés), David Beasley, desafiara a los ultrarricos, y en particular a los dos hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Musk, a “dar un paso adelante ahora, de una sola vez” para ayudar a resolver el hambre en el mundo en una entrevista con CNN la semana pasada.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

David Beasley, director del programa alimentario de la ONU y exgobernador republicano de Carolina del Sur, tuiteó un enlace a un “resumen ejecutivo” de 1.000 palabras describiendo cómo la ONU ocuparía el dinero para alimentar a más de 40 millones de personas que están “al borde de la hambruna”. Musk no respondió al tuit.

Guerra de millonarios

En octubre, Musk fue declarado como el hombre más rico del mundo con una riqueza personal de US$ 222.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg (ahora la cifra subió hasta los US$ 282.000 millones).

Jeff Bezos, fundador de Amazon, estaba y sigue estando detrás de Musk con un patrimonio actual de US$ 202.000 millones, y Musk aprovechó la ocasión para trolear a Bezos al tuitearle una medalla de segundo lugar a Bezos.

🥈 — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2021

La relación entre Tesla y bitcoin

El precio de bitcoin aumentó en junio después de que Musk tuiteara que Tesla, su compañía de automóviles eléctricos, comenzaría a aceptar a la criptomoneda nuevamente una vez que al menos la mitad se pueda minar con energía limpia.

“Cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia (~ 50%) por parte de los mineros con una tendencia futura positiva, Tesla reanudará las transacciones de bitcoin”, tuiteó Musk el domingo por la tarde.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market. When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021

Tras el tuit, el precio de bitcoin subió a más de US$ 39.400, aproximadamente un aumento del 12,5%, según Coinbase.

La ruptura con bitcoin

El precio del bitcoin se hundió a principios de junio después de que Musk tuiteó un meme sobre una pareja que se separa junto con el hashtag bitcoin y un emoji de corazón roto. La publicación incluyó la letra de una canción de la banda de rock Linkin Park titulada “In the end”.

#Bitcoin 💔 pic.twitter.com/lNnEfMdtJf — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2021

El precio de bitcoin cayó alrededor de un 6% para llegar a US$ 35.814 a las 8 a.m. (hora de Miami), según CoinDesk.

Musk y dogecoin, una historia de altibajos

Musk es el partidario más visible y prominente de dogecoin. Con frecuencia tuitea sobre la criptomoneda impactándola de forma positiva y negativa. Por ejemplo, a inicios de 2021, Musk tuiteó una serie de tuits que promocionaban a una criptomoneda. El primero de una sola palabra, decía: “Doge”. A esto le siguieron otros que decían: “Dogecoin es la criptografía de la gente” y “Sin altibajos, solo Doge”.

¿El resultado? Dogecoin subió más del 50% en las operaciones del día.

ur welcome pic.twitter.com/e2KF57KLxb — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

La buena racha continuó en abril cuando uno de los extraños tuits de Musk hizo que dogecoin subiera de precio. El tuit de Musk decía “”Doge ladrando a la luna” y compartió una foto de un cuadro del artista español Joan Miró, que se titula “Perro ladrando a la Luna”.

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Pero no todo tuit fue positivo, pues un mes después bromeó en Saturday Night Live” (SNL) con que el dogecoin es un “fraude” e hizo que la cripomoneda cayera un 40%.

Elon Musk, ¿culpable de la caída de las criptomonedas? 1:13

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.