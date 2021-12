YouTuber descubre auto sumergido de adolescentes desaparecidos hace 21 años

olivertapia

(CNN) — Un YouTuber dedicado al buceo, cuya misión es encontrar personas desaparecidas, descubrió el vehículo de dos adolescentes que desaparecieron hace 21 años en la zona rural de Tennessee.

La policía del condado de White confirmó el 1 de diciembre el descubrimiento de un automóvil que coincidía con el que conducían Erin Foster, de 18 años, y Jeremy Bechtel, de 17, quienes fueron reportados como desaparecidos en abril de 2000.

El automóvil descubierto por Jeremy Beau Sides.

Encuentran más de 50 restos óseos diferentes en el vehículo de un estudiante desaparecido en Georgia

Un YouTuber experto en casos sin resolver

Jeremy Beau Sides, cuyo canal de YouTube se llama Exploring with the Nug, le dijo a CNN que se topó con el caso sin resolver mientras buscaba en una base de datos de personas desaparecidas.

“Cuando vi que dos adolescentes estaban perdidos y habían desaparecido en un automóvil, eso realmente me llamó la atención”, dijo Sides. “Cuando miré el pueblo donde fueron vistos por última vez, vi que un gran río lo atravesaba. Eso me dijo que me fuera”.

Sides, quien se describe a sí mismo como un equipo de un solo hombre y hace todo su propio rodaje y edición, tomó su equipo y se fue a Sparta, la capital del condado de White, Tennessee.

Su primera búsqueda no tuvo éxito, pero un miembro de la familia de Foster llamó la atención del sheriff del condado de White, Steve Page, a fines de noviembre. Page dijo en un comunicado que se acercó a Sides para sugerirle buscar una ubicación diferente a lo largo del río Calfkiller.

Y ahí es donde Sides hizo el descubrimiento. Su video muestra el momento.

“Vaya, está bien, eso es 100% un auto frente a mi cara”, dice mientras mira el sonar. “He estado buscando todo el día y finalmente encontré un auto”.

Encuentran el auto y posibles restos humanos de un estudiante desaparecido hace 45 años en Georgia

Al recibir la llamada de Sides, el equipo policial “llegó al lugar en cuestión de minutos para investigar, lo que llevó a confirmar la coincidencia del vehículo”, dijo la policía.

Descubrimiento emocionante pero triste

El descubrimiento fue emocionante, pero “triste porque eso significa que dos adolescentes han fallecido”, dijo Sides.

Dijo que esperaba que esto pudiera ayudar a traer algo de paz a las familias de los adolescentes desaparecidos. “En última instancia, solo quiero ayudar”, dijo.

Los restos en el automóvil aún no se han identificado y se enviarán para pruebas de ADN genético y posibles comparaciones con registros dentales, dijeron las autoridades, según WTVF, afiliada de CNN.

El mayor John Meadows, el investigador principal del caso, era compañero de clase de los dos adolescentes.

“Te vuelve humilde poder ser parte de algo que traerá un cierre a tantas familias”, le dijo a WTVF.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.