Drew Barrymore se sincera sobre su sobriedad y por qué el alcohol “no le sirvió”

Sol Amaya

(CNN) — Drew Barrymore rara vez se ha escondido de las discusiones sobre las adicciones de su infancia y su camino hacia la sobriedad. Pero a principios de esta semana, la actriz y presentadora de un programa de entrevistas compartió algo nuevo: ha dejado el alcohol.

“Voy a decir algo por primera vez en mucho tiempo: no he bebido un trago de alcohol en dos años y medio”, dijo a los presentadores de “CBS This Morning”. “Fue algo de lo que me di cuenta de que simplemente no me servía a mí ni a mi vida”.

Barrymore dijo que no había compartido ampliamente que había dejado de beber porque “era este viaje tranquilo y seguro” lo que quería mantener en privado.

“Ahora ha pasado suficiente tiempo en el que tengo un estilo de vida que sé que realmente está trabajando en un camino importante para mi pequeño viaje, y finalmente se ha tenido tanta paz donde había demonios”, comentó.

Barrymore aparecía en el programa debido a otra entrevista que había realizado en su programa de entrevistas homónimo. Uno de sus invitados, Machine Gun Kelly, admitió en el escenario a Barrymore que había estado luchando con su salud mental.

En lugar de volver a las preguntas que había planeado, Barrymore escuchó y discutió sus propios desafíos de salud mental mientras Kelly (cuyo nombre real es Colson Baker) le hizo la manicura. Ella compartió que visitó una instalación en Utah para “cambiar su vida” después de su divorcio (se separó de Will Kopelman en 2016).

“Teníamos planeado un espectáculo muy diferente con él”, dijo en “CBS This Morning”. “Simplemente giré y dije, ‘estás en el lugar correcto. Vamos a analizar esto'”.

La actriz, que saltó a la fama a los 6 años en “E.T.” y ha aparecido en más de 50 películas, dijo que al compartir su viaje íntimo, da “un suspiro de alivio”.

“No estamos haciendo esto para llamar la atención del público… Me gustaría avanzar de una manera más honesta que sea más propicia para mi paz mental”, le dijo a la copresentadora Gayle King.

Barrymore se sinceró antes sobre sus luchas con el uso de sustancias, incluso escribió una memoria cuando era adolescente para contar sus experiencias. Cuando era actriz infantil, se volvió adicta a la cocaína, lo que según dijo la incluyó en la lista negra de Hollywood a la edad de 12 años.

La ubicaron en instituciones mentales y de rehabilitación, pero después de un intento de suicidio a los 14 años y algo más de rehabilitación, buscó, y se le concedió, la emancipación legal de su madre.

“Tal vez la gente piense, cómo resolví tantos problemas cuando era joven, porque era muy difícil entonces”, dijo en CBS. “Continuamos confrontando cosas con cada década de nuestra vida que casi sobrepasa lo que pensamos que habíamos visto. Estoy interesada en esa conversación, no la arreglamos, seguimos adelante y nunca se rompe de nuevo. Estamos en una montaña rusa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.