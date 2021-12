ANÁLISIS | Por qué el tiempo extremo podría ser la nueva normalidad

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un nivel de devastación “como nunca antes he visto”.

Así es como el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, describió la serie de tornados que arrasaron varios estados del medio oeste y del sur este fin de semana, convirtiendo casas y negocios en montones de escombros.

Se teme que más de 100 personas hayan perdido la vida.

Cómo la crisis climática está afectando los tornados en Estados Unidos

Mientras que la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Deanne Criswell, dijo que sucesos como este serían “nuestra nueva normalidad” en la era del cambio climático, el presidente Joe Biden se mostró más cauto el sábado, diciendo a los periodistas que es demasiado pronto para saber el efecto específico del cambio climático en las tormentas de esta semana.

“Todo lo que sé es que la intensidad del tiempo en general tiene algunos impactos como consecuencia del calentamiento del planeta, y el cambio climático, el impacto específico, en estas tormentas específicas, no se puede decir en este momento”, dijo, añadiendo que le encargaría a la Agencia de Protección Ambiental y otras agencias “echar un vistazo a eso”.

“Pero el hecho es que todos sabemos que todo es más intenso cuando el clima está calentando todo, y obviamente tiene algún impacto aquí, pero no puedo dar una lectura cuantitativa sobre eso”, dijo Biden.

Los comentarios del presidente subrayan el matiz que supone entender los fenómenos meteorológicos extremos en el contexto del cambio climático. Aunque el aumento de las temperaturas ha provocado inequívocamente fenómenos meteorológicos más intensos en su conjunto, puede ser difícil relacionar fenómenos específicos con el cambio climático.

La investigación sobre el papel que desempeña el cambio climático en la formación e intensidad de los tornados no es tan sólida como la de otros tipos de fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, las inundaciones e incluso los huracanes. La naturaleza de los tornados, junto con un registro histórico extremadamente irregular y poco fiable, hace que sea muy difícil establecer conexiones con el cambio climático a largo plazo provocado por el hombre.

Aunque es difícil establecer conexiones entre el cambio climático y los tornados, la correlación entre los fenómenos meteorológicos El Niño/La Niña y los tornados es fuerte. Las temporadas de La Niña tienden a aumentar la actividad de los tornados en Estados Unidos y cabe señalar que el país está experimentando en este momento el fenómeno de La Niña, que se espera que dure hasta la primavera del próximo año.

La Niña ya llegó y se quedará. Esto es lo que significa para el sureste afectado por la sequía y los huracanes

Para ayudar a entender el papel del cambio climático en los fenómenos meteorológicos extremos, hablamos con Scott Sklar, director de energía del Instituto de Medio Ambiente y Gestión de la Energía de la Universidad George Washington. Nuestra conversación, ligeramente editada por razones de longitud y claridad, se encuentra a continuación.

CNN: ¿Puedes explicar la relación entre lo que sabemos sobre el cambio climático y la formación de tornados? ¿Y también la relación entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos en general?

Scott Sklar: En primer lugar, ha habido muchos estudios diferentes sobre las condiciones climáticas extremas en conjunto. Y estamos hablando de inundaciones, mareas oceánicas, incendios forestales y la intensidad de los huracanes. Así que tenemos una documentación muy buena, muchos estudios revisados por pares sobre el tema.

Lo que no tenemos es algo comparable con los tornados. Lo que sí sabemos es que no estamos teniendo más tornados, pero sí sabemos que el clima cálido contribuye a la generación de tornados, particularmente cuando se juntan frentes calientes y fríos. Estas circunstancias causan remolinos y eso es muy conocido y documentado. Y en este caso de los horribles tornados, el tornado, el más largo hasta ahora en la historia, sabemos que la temperatura estaba entre 21°C y 26,6°C el viernes por la tarde. Y esa temperatura está muy fuera de lo normal para diciembre en esa zona.

Así que lo que sabemos sobre los tornados es que aunque no estamos recibiendo más tornados, se están agrupando en ciertos marcos de tiempo, y este es uno de los marcos de tiempo que están empezando a agruparse. Y eso es todo lo que sabemos. Realmente no sabemos la ciencia detrás de eso o qué lo está causando o si podría ser solo una aberración en este momento. Pero sabemos que las temperaturas más cálidas crean ese período de formación de tornados. Y estamos registrando esas temperaturas cálidas.

Empiezan los esfuerzos de recuperación tras la devastación de los tornados; un 75% de una ciudad de Kentucky desapareció, estiman las autoridades

CNN: El presidente Joe Biden dijo este fin de semana que es demasiado pronto para saber si estos tornados fueron generados por el cambio climático, pero que pediría a la Agencia de Protección Ambiental una valoración. ¿Qué se hace en una evaluación de este tipo?

SS: Van a recurrir a otras agencias federales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que forma parte del Departamento de Comercio. La NASA, que tiene un grupo de ciencia meteorológica, va a reunir todos los datos existentes del día anterior para presentar y examinar esas condiciones con mucho más detalle. Luego van a traer a un meteorólogo no solo del gobierno federal, de las diferentes universidades que estudian diferentes partes de eso, tanto los laboratorios de la Agencia de Protección Ambiental, los laboratorios nacionales y otros laboratorios federales, y simplemente mirar esos datos y ver si algo, ya sabes, se ajusta a estos criterios que conocemos.

Mayfield, Kentucky: muerte y destrucción por tornados 3:36

Y solo tengo que decir que no tenemos suficiente ciencia en este momento sobre los tornados. Realmente no hemos mirado en detalle el clima en los tornados. Así que quiero dejar claro que no sabemos si el cambio climático creó esta situación en este momento, pero tampoco sabemos si no lo hizo. Así que es solo donde estamos parados científicamente.

CNN: Entonces, ¿cómo se consigue que la gente sienta la urgencia del cambio climático cuando relacionarlo con tragedias meteorológicas concretas puede tener bastantes matices?

SS: La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica publica estos magníficos mapas de fenómenos meteorológicos extremos que cuestan más de mil millones de dólares cada año. Los pongo en diapositivas para mis alumnos, y es aleccionador ver lo que ha sucedido en los últimos 20 o 25 años, en los que empezamos con uno o dos fenómenos y ahora tenemos una media de siete a doce fenómenos al año.

Así que sabemos que los eventos extremos están ocurriendo con más frecuencia. También sabemos, de nuevo, que el aumento de las mareas oceánicas, las inundaciones, los huracanes y estos incendios forestales extremos están absolutamente relacionados con el cambio climático.

Así que sabemos que esos eventos que han aparecido en las noticias, incluyendo las olas de frío extremo en Texas, que derribaron toda la red eléctrica del estado, estaban relacionados con los extremos del clima, con los patrones extremos. Y eso es lo que sabemos. Parte de ello es decir: “Bien, estamos registrando estos eventos más extremos, incluso si no estuvieran relacionados con el clima, tenemos que prepararnos para esos eventos extremos”.

Esa es una de las cuestiones que le digo a la gente: incluso si, por alguna razón, no crees que la preponderancia de la evidencia científica tiene algún sentido, sabemos que estamos teniendo más eventos extremos. Y por eso vamos a prepararnos como país, y por supuesto como mundo, para ellos, cosas para las que no hemos tenido que prepararnos antes. Y eso incluye la forma en que zonificamos los edificios, cómo construimos los edificios, cómo construimos las carreteras, cómo endurecemos nuestra infraestructura. Cada vez que tenemos un viento fuerte, como ocurrió en esta zona del norte de Virginia anoche, la gente no se queda sin electricidad en invierno o en verano, en particular.

Tenemos mucho trabajo que hacer.

Un tornado causa cuantiosos daños en ciudad de Maryland 0:57

Pero estoy aquí para decir que estas estadísticas son muy aleccionadoras, y no son una coincidencia. Y ese es el problema que estamos tratando.

CNN: Siempre parece haber alguna discusión sobre el cambio climático a raíz de acontecimientos horribles. Mencionó la caída de la red energética de Texas, pero ¿cómo se mantiene la urgencia de ese debate más allá de un acontecimiento meteorológico extremo?

SS: Por eso es tan importante contar con este tipo de mapas elaborados por diferentes agencias científicas. Es asombroso cuando echo un vistazo a la historia de los fenómenos extremos y a lo que ha sucedido durante mi vida.

Pero también hay que tener cuidado. Creo que parte del rechazo a esto se debe a que el ser humano medio dice: “Vale, puede que crea en ello, pero no sé qué hacer realmente con esto. Y me están diciendo tantas cosas diferentes y es confuso y abrumador para mí”.

Y esa es la otra parte de esto: crear alguna acción concreta que permita a la gente sentir que las cosas están cambiando sin que se les diga que hay cien cosas diferentes que tienen que hacer y que se sientan abrumados y colapsen.

CNN: Supongo que ése es punto, reducir un problema global a algo que los individuos puedan abordar con medidas concretas.

SS: Lo que he hecho como educador es ir a los gobiernos locales y decirles: “Mira, sabes, parte de esto es echar un vistazo a las cosas que no solo son factibles, sino que al mismo tiempo ahorran dinero a la gente”.

Así que, ya sabes, proteger tu casa de las inclemencias del tiempo, comprar electrodomésticos más eficientes para que usen menos energía, porque siempre es menos caro ahorrar energía que generarla de cualquier fuente. Así que vamos a centrarnos en las cosas que la gente puede hacer para ahorrar dinero, porque es importante tener más ingresos disponibles. Y si eso tiene un gran impacto en el clima, es la yuxtaposición perfecta de hacer cosas por el valor económico y el valor climático.

Creo que tenemos que empezar a tener en cuenta estas cosas y no abrumar a la gente que intenta trabajar, mantener a sus familias y ocuparse de sus problemas de salud y todo tipo de cosas.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.