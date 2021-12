Bill Gates no se unirá a la carrera espacial: quiere erradicar la malaria y la tuberculosis

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Algunos de los hombres más ricos del mundo se están enfrentando en lo que se convirtió en una rivalidad de la época: la carrera espacial. Elon Musk y Jeff Bezos, los dos hombres más ricos del planeta y los directores ejecutivos de SpaceX y Blue Origin, respectivamente, tienen grandes planes para el cosmos.

Predicen un universo en el que se puede acceder a Internet desde cualquier lugar, los humanos son una especie interplanetaria y las estaciones espaciales giratorias albergan residentes permanentes.

Pero Bill Gates no está invirtiendo su riqueza en estos proyectos fuera del planeta.

Gates, la cuarta persona viva más rica, según Forbes, tiene lo que él considera aspiraciones más altas aquí mismo, en la Tierra. Mientras que constelaciones de Internet como Starlink, de SpaceX, y el proyecto Kuiper, propuesto por Amazon, pretenden aportar soluciones con ánimo de lucro a los acuciantes problemas de conectividad del mundo, Gates declaró el miércoles a Becky Anderson, de CNN, que problemas más básicos consumen su tiempo ahora.

Así fue el vuelo de Blue Origin con Michael Strahan 1:14

“La carrera espacial, en gran parte, es un mercado comercial. Tener grandes conexiones de Internet en toda África es algo bueno. Usar satélites de observación para ver lo que pasa con la agricultura y el cambio climático. Así que eso no tiene una motivación filantrópica del todo. Espero que las personas ricas encuentren formas de devolver su riqueza a la sociedad con un alto impacto. Está claro que tienen habilidades. No pueden, o no deberían, querer consumirla toda ellos mismos”.

“Hasta que no consigamos eliminar la malaria y la tuberculosis, y todas esas enfermedades tan terribles en los países pobres, ése va a ser mi enfoque total”, dijo.

Blue Origin, la compañía de viajes turísticos al espacio de Jeff Bezos, lanza su tercer vuelo, con seis astronautas a bordo

Y sus esfuerzos filantrópicos ya han dado sus frutos. Una asociación de la Fundación Bill y Melinda Gates con la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dhabi acaba de ayudar a erradicar la oncocercosis, comúnmente conocida como ceguera de los ríos, en Níger, el primer país africano en hacerlo.

La enfermedad se transmite al ser humano por la exposición a picaduras repetidas de moscas negras infectadas y puede causar ceguera permanente.

Más del 99% de las personas infectadas por la ceguera de los ríos viven en 31 países africanos, según la Organización Mundial de la Salud,

“Que Níger sea el primer país declarado completamente eliminado de la ceguera de los ríos demuestra que podemos conseguirlo para todo el continente”, dijo Gates.

Time nombra a Elon Musk la persona más influyente de 2021 0:39

El fundador de Microsoft dice que si tuviera una aspiración para 2022, sería erradicar la polio.

“Esa es una causa grande e importante para mí. Si Afganistán se mantiene estable, parece que por fin conseguiremos reducir la poliomielitis salvaje a cero. Y llevamos más de 20 años trabajando en ello”.

Pero hay muchos desafíos. Gates afirma que, debido a que la gente de todo el mundo no ve estas enfermedades, las iniciativas para ayudar a curarlas están muy poco financiadas.

“Realmente necesitamos invertir en la salud de África, para que los niños sobrevivan, para que tengan una buena nutrición y ese sea el futuro, para que puedan estar bien educados y levantar el continente… Así que siempre salimos a decir que queremos que más gobiernos y filántropos se involucren”.

Hace más de diez años, Bill Gates, junto con Melinda Gates y Warren Buffett, crearon el Giving Pledge, un compromiso asumido por 40 de las personas más ricas de Estados Unidos de donar la mayor parte de su riqueza para solucionar algunos de los problemas más acuciantes del mundo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.