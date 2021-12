Roger Stone, aliado de Trump, termina de declarar ante la comisión del 6 de enero y se acoge a la Quinta Enmienda

macamilarincon

(CNN) –– Roger Stone, un aliado incondicional del expresidente Donald Trump, se reunió brevemente este viernes con la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero. Durante el encuentro, Stone se acogió a sus derechos de la Quinta Enmienda ante cada pregunta que le formularon, dijo después de terminar la declaración.

Stone salió de la citación después de solo una hora y media y dijo a los reporteros que invocó la Quinta Enmienda, la cual protege contra la autoincriminación. “No porque haya hecho algo malo, sino porque estoy completamente al tanto de larga historia que tienen los demócratas de la Cámara de fabricar acusaciones de perjurio”, sostuvo.

“Cuestiono esta investigación”

“Cuestiono la legitimidad de esta investigación”, añadió Stone, “basado en el hecho de que la presidenta Pelosi rechazó el nombramiento de republicanos en esta comisión y sentó a dos republicanos antiTrump. Esto es una cacería de brujas 3.0”.

“Insisto una vez más que no estaba en la elipse. No marché hacia el Capitolio. No estuve en el Capitolio. Y cualquier reclamo, afirmación o incluso implicación de que yo supiera o estuviera involucrado de alguna manera con lo ilegal y actividades políticamente contraproducentes del 6 de enero es categóricamente falso”, aseveró.

Stone dijo que le preocupan las investigaciones sobre su actividad el 5 de enero. En ese sentido, señaló a los periodistas este viernes que constitucionalmente estaba protegido bajo la libertad de expresión y el derecho a la libre reunión.

El republicano de larga data usó las horas previas a su declaración para recaudar dinero destinado su fondo de defensa legal en sus cuentas de redes sociales. También en insistir en que no ha hecho nada malo.

Otros dos testigos de alto perfil también indicaron que se acogerían a la Quinta Enmienda. Se trata de John Eastman, el abogado que ayudó a elaborar una teoría legal cuestionable de que el exvicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para interrumpir la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Y también Jeffrey Clark , exalto funcionario del Departamento de Justicia durante la administración Trump.

Lo que dice la comisión sobre Roger Stone

Stone no solo promovió su participación en el evento “Stop the Steal” (“Detengan el robo”) el 6 de enero, sino que solicitó donaciones para ello. Y declaró que su propósito en la manifestación era “liderar una marcha hacia el Capitolio”, según la carta de citación que le envió el panel.

La comisión agregó que, según informes de los medios, Stone usó a miembros de los Oath Keepers como guardias de seguridad personales, varios de los cuales irrumpieron en el Capitolio y al menos uno fue acusado, mientras estaba en la ciudad de Washington.

Tras la última gran investigación de la Cámara sobre la integridad de las elecciones, después de las elecciones de 2016, Stone fue condenado en un tribunal federal por obstrucción al Congreso al mentir sobre sus esfuerzos para contactar a WikiLeaks en nombre de la campaña de Trump.

En su juicio penal, que ocurrió antes del final de la administración Trump, el Departamento de Justicia argumentó con éxito que Stone le mintió al Congreso para proteger a Trump. Trump luego le conmutó la pena.

Ryan Nobles y Sara Murray de CNN contribuyeron a este informe.

