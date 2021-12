Biden ofrece un raro elogio a Trump durante su discurso sobre el covid-19

olivertapia

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio el martes crédito a la administración Trump por el desarrollo de la vacuna contra el covid-19 y elogió a su predecesor, Donald Trump, por recibir una dosis de refuerzo. Esto marca un momento inusual en el que los dos hombres han encontrado puntos en común desde el día de la toma de posesión de Biden.

“Recibí mi vacuna de refuerzo tan pronto como estuvieron disponibles”, dijo Biden durante un discurso de la Casa Blanca sobre los esfuerzos de su administración para enfrentar la variante ómicron del nuevo coronavirus. Y agregó: “Y el otro día, el expresidente Trump anunció que había recibido su vacuna de refuerzo”.

“Puede ser una de las pocas cosas en las que él y yo estemos de acuerdo”, continuó Biden. “Las personas con vacunas de refuerzo están altamente protegidas. Únanse a ellas. Únanse a nosotros”.

Las personas no vacunadas enfrentan un riesgo 10 veces mayor de dar positivo en una prueba y un riesgo 20 veces mayor de morir por covid-19 que las personas completamente vacunadas que también han recibido una dosis de refuerzo, según datos publicados recientemente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Durante el discurso del martes, Biden también elogió a la administración Trump por sus esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el covid-19 antes de que él asumiera el cargo.

“Permítanme ser claro. Gracias a la administración anterior y nuestra comunidad científica, Estados Unidos fue uno de los primeros países en tener la vacuna”, dijo Biden. “Gracias a mi administración y al arduo trabajo de los estadounidenses, lideramos un despliegue, pusimos a Estados Unidos entre los líderes mundiales en aplicar vacunas”.

Los comentarios del presidente se producen dos días después de la publicación de un video que muestra a Trump siendo abucheado por una multitud cuando reveló que había recibido su dosis de refuerzo en un evento con Bill O’Reilly.

Según el video tuiteado por “No Spin News” de O’Reilly, el expresentador de Fox News dijo: “Tanto el presidente como yo estamos vacunados”, y luego le preguntó a Trump: “¿Recibió la dosis de refuerzo?”.

“Sí”, dijo Trump en medio de algunos abucheos de la audiencia.

“No, no, no, no, no, no”, dijo Trump, pareciendo tratar de calmar los abucheos. “Está bien. Es un grupo muy pequeño allí”.

Trump ha defendido durante mucho tiempo los esfuerzos de su administración para desarrollar vacunas contra el covid-19, pero rara vez habla sobre su estado de vacunación y se ha negado en gran medida a alentar a otros a que se las apliquen.

La revelación del expresidente es un cambio de su postura previa. Trump dijo anteriormente en una entrevista con The Wall Street Journal publicada en septiembre que era poco probable que recibiera la dosis de refuerzo, diciendo que sentía que estaba “en buena forma desde ese punto de vista” y que “probablemente no” recibiría la dosis de refuerzo.

“Lo veré más tarde”, agregó. “No estoy en contra, pero probablemente no sea para mí”.

En un video más largo que luego tuiteó el sitio de O’Reilly, Trump advirtió a sus seguidores que están “cayendo en sus manos” cuando descartan las vacunas y no se atribuyen el mérito de su desarrollo durante su administración.

“Miren, hicimos algo que fue histórico. Salvamos decenas de millones de vidas en todo el mundo. Nosotros, juntos. Todos nosotros, no yo”, dijo Trump en el video, justo antes de que recibiera algunos abucheos.

Trump continuó diciendo en el video que el covid-19 habría “devastado el país mucho más que ahora” si las vacunas no se hubieran desarrollado. Pero el expresidente también criticó los mandatos de vacunas.

“Si no quieren tomarla, no deberían ser obligados a hacerlo. No a los mandatos. Pero tomen el crédito, porque salvamos decenas de millones de vidas. Tomen el crédito. No dejen que se los quiten”, dijo Trump.

Trump, quien se contagió de covid-19 mientras estaba en el cargo, recibió su primera vacuna de forma no pública antes de dejar el cargo. CNN informó meses después que su vacunación no fue registrada por fotógrafos o videógrafos oficiales, según una persona familiarizada con el asunto.

Durante su discurso del martes, Biden dijo que los estadounidenses no vacunados “son responsables de su propia elección, pero esas elecciones han sido impulsadas por una peligrosa desinformación en la televisión por cable y las redes sociales”. Aunque no dio nombres, la difusión de cierta desinformación y retórica contra las vacunas de covid-19 se puede atribuir a los aliados de Trump y a la prensa de derecha.

“Sabes, estas empresas y personalidades están ganando dinero vendiendo mentiras y permitiendo información errónea que puede matar a sus propios clientes y simpatizantes”, agregó Biden. “Está mal. Es inmoral. Pido a los proveedores de estas mentiras y desinformación que lo detengan. Deténganlo ahora”.

Biden ha afirmado durante mucho tiempo que el esfuerzo nacional para combatir el covid-19 y recuperar la economía no es político, pero el presidente ha enfrentado números de aprobación decrecientes que coinciden con un aumento de la variante delta y han vuelto a imponer restricciones de salud pública.

En la carretera, incluso en los estados republicanos, Biden ha aprovechado las oportunidades para alentar a los estadounidenses a vacunarse contra el covid-19. Lo hizo la semana pasada en Kentucky, un estado donde solo el 53,5% de los residentes están completamente vacunados, mientras inspeccionaba los daños de las tormentas y tornados recientes.

Dan Merica de CNN contribuyó a este informe.

