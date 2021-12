La nieve podría alcanzar el tamaño de un edificio de un piso en partes de EE.UU., mientras otras tendrán una rara Navidad blanca

macamilarincon

(CNN) — Santa traerá el regalo de otro río atmosférico a la árida costa oeste de Estados Unidos esta semana, con fuerte nieve y lluvias, además condiciones de viento, pronosticadas para lugares desde Canadá hasta México.

El primer sistema de tormentas, más cálido, se desarrollará de miércoles a jueves y dejará nieve en los lugares de Estados Unidos con las elevaciones más altas. Luego, una tormenta mucho más fría y significativa este fin de semana podría desatar nevadas más cerca del nivel del mar, en lugares como Washington y Oregon.

La nieve se extenderá más con la tormenta del fin de semana. Este mapa muestra algunas de las precipitaciones que podrían caer durante los próximos días.

Eso podría traer la posibilidad de una Navidad blanca en ciudades como Seattle y Portland, donde las probabilidades meteorológicas de un tiempo así de romántico o irritante ––según su perspectiva –– durante las festividades son solo del 1% al 3%.

Pronostican que un río atmosférico traerá hasta 300 milímetros de lluvia y nieve en California

Mientras tanto, en las montañas de Sierra Nevada, la nieve aislada podría acumularse al punto de alcanzar el segundo piso de un edificio, es decir hasta 3 metros. Así lo advierten los funcionarios de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Sacramento. Es muy probable que la mayoría de las personas en Sierra Nevada enfrenten de 1,5 a 2,4 metros de nieve. Lo que hará peligrosas las condiciones de las carreteras en toda la región.

“Viajar por la Sierra será difícil o imposible en algunos momentos durante el fin de semana de festividades”, destacó la Oficina del Servicio Meteorológico de Reno en la mañana de este miércoles.

A series of winter storms will bring several feet of snow to #NorCal mountains this week. Expect significant holiday travel delays, with hazardous conditions expected. Heaviest snow is expected Wednesday evening through the weekend. Plan ahead now! #CAwx pic.twitter.com/ee6lz1zkpf — NWS Sacramento (@NWSSacramento) December 21, 2021

Partes de la Región Intermontañosa del Oeste de Estados Unidos también tendrán nieve de varios metros. Algo que deleitará a los entusiastas del esquí.

Aquellos en altitudes más bajas tendrán aproximadamente de 2,5 a 7,6 centímetros de lluvia, que en algunas ocasiones puede ser fuerte. Esta situación impactará las condiciones en la carretera y podría causar retrasos en los viajes aéreos. Las inundaciones repentinas también son posibles y los deslizamientos de tierra siempre representan un riesgo cuando tanta lluvia empapa la región.

La nieve y la lluvia son buenas noticias para esta región de Estados Unidos

Más de 2 millones de pasajeros pasaron por revisión de seguridad en los aeropuertos por tercer día consecutivo, a pesar del aumento en los casos de covid-19

Aunque obstaculizarán los viajes y frenarán los planes navideños, la lluvia y la nieve son un fenómeno bienvenido. Justamente más del 97% de la costa oeste atraviesa una sequía. Incluso después de que los ríos atmosféricos recientes dejaran algunos centímetros de lluvia y metros de nieve.

Los pronósticos de computadora muestran la corriente de vapor de agua que se espera llegue a la costa oeste durante este fin de semana.

Los ríos atmosféricos son cruciales para el suministro de agua de la costa oeste. Precisamente, representan casi la mitad de las precipitaciones anuales en esta región.

Como su nombre indica, los ríos atmosféricos son corrientes de humedad a miles de metros en el cielo. Por lo general, tienen una extensión de 402 a 603 kilómetros de ancho. Y se dice que transportan una cantidad de vapor de agua equivalente de 7,5 a 15 veces el flujo promedio de agua en la desembocadura del río Mississippi.

En una escala de 1 a 5, se pronostica que el río atmosférico de esta semana alcanzará una categoría 3 alta en California. Incluso llegará a 5 en partes de Baja California.

Los viajes para el resto de EE.UU. parecen menos sombríos

Ahora bien, las condiciones meteorológicas en el país, en general, serán buenas para los millones de personas que viajan durante las festividades.

Además del oeste, los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra podrían tener algunos problemas, ya que un par de sistemas pueden afectar ligeramente los viajes con un clima invernal típico.

El panorama para el este de Estados Unidos luce tranquilo y cálido durante las fiestas.

Las altas temperaturas estarán muy por encima del promedio (color naranja) para una buena parte del país el día de Navidad. Las únicas temperaturas por debajo del promedio (azul y violeta) se esperan en el extremo norte del país y partes del oeste. (Los números están en grados Fahrenheit).

Las ciudades en el sur alcanzarán 6 grados Celsius por encima del promedio para esta época del año, superando los 20 y 26 grados en los máximos. Mientras que a lo largo de la frontera entre Texas y México la temperatura rondará los 32 grados, el sábado.

“El día de Navidad se podrían romper más de 30 máximos históricos desde Texas hacia el sureste”, destacó el meteorólogo de CNN Dave Hennen.

En contraste, las altas temperaturas ese día estarán por debajo de cero a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

