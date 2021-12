Greeicy y Mike Bahía anuncian su embarazo con un nuevo tema, “ATT: Amor”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Greeicy y Mike Bahía anunciaron este jueves que están esperando su primer hijo.

La pareja dio la noticia con un nuevo tema y video: “ATT: Amor”, el cual estrenó en el canal de YouTube de Greeicy.

La canción “refleja su experiencia personal, la expectativa y alegría que generan los nuevos retos, siendo a su vez una canción para festejar la vida”, según un comunicado.

“Esta experiencia que se viene significa una oportunidad para aprender, crecer, trascender y volver a ser niños. Siento que hoy en día, ya después de saber lo que vamos a vivir cada vez que vemos niños, que vemos padres, decimos que rico porque los niños llegan a recordarte lo que es ser niño”, dijo Greeicy en el comunicado.

El anuncio pone fin a meses de especulación de los seguidores de la pareja quienes, a través de las redes sociales, afirmaban que la cantante estaba embarazada.

La pareja se comprometió en octubre durante el concierto de Alejandro Sanz en Miami, en el que Greeicy tuvo una participación especial, interpretando su colaboración con Sanz, “Lejos conmigo”.

Greeicy y Mike Bahía anuncian tour

Los cantantes también dieron a conocer que realizarán tres presentaciones en Colombia en el tour “Amantes Tour ATTN: Amor”. Se espera añadir otros países en la lista, según un comunicado.

Según Greeicy, desde siempre ha querido estar en gira embarazada y que su bebé viva la experiencia con ella en tarima.

“Siempre les dije (a su equipo), yo necesito estar en una tarima con mi barriguita. Necesito que mi bebé viva conmigo esta experiencia. Compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia”, dijo la también actriz en un comunicado de prensa.

Greeicy y Mike Bahía se presentarán en Colombia en las siguientes fechas:

Bogotá: 4 de marzo, Centro Eventos del Norte. Cali: 5 de marzo, Centro Eventos del Valle del Pacífico. Medellín: 18 de marzo, Centro Eventos La Macarena.

