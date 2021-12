Enero será “un mes realmente difícil” ya que la variante de ómicron alimenta nuevas infecciones, dice un experto

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La variante ómicron del coronavirus dificultará el comienzo de 2022, dicen los expertos. Y a medida que surjan nuevas infecciones, los recursos de atención médica se agotarán y las agencias gubernamentales se adaptan para enfrentar las condiciones cambiantes.

“Enero va a ser un mes muy, muy difícil y la gente debería prepararse para un mes en el que muchas personas se infectarán”, dijo a CNN el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, Michael Smerconish, este lunes.

La variante ómicron se está extendiendo rápidamente y el número de casos ya está aumentando. El promedio de siete días de nuevos casos diarios fue de 237.061 hasta este lunes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Eso es un aumento de un promedio de 86.203 nuevos casos diarios a principios de mes.

“Creo que vamos a ver medio millón de casos al día, fácilmente, en algún momento entre la próxima semana y los próximos 10 días”, dijo el domingo a CNN el analista médico de CNN, el Dr. Jonathan Reiner.

Jha dijo que la mayoría de las personas vacunadas y estimuladas no contraerán una enfermedad grave, pero eso no será cierto para las personas no vacunadas.

“Muchas personas que no han recibido una vacuna terminarán enfermando bastante, y será bastante perturbador”, dijo Jha. “Mi esperanza es que, a medida que lleguemos a febrero y ciertamente para cuando lleguemos a marzo, los números de infecciones bajen, y también cominence a llegar la primavera y el clima comenzará a mejorar y eso también ayude”.

Los latinos que siguen luchando debido al covid-19 en Nueva Jersey están en alerta máxima por ómicro

¿Cómo festejar la Navidad ante la llegada de ómicron? 1:14

Expertos instan a seguir protegiéndose por la variante ómicron

Jha dijo que las personas pueden protegerse vacunándose o poniéndose una dosis de refuerzo y tomando precauciones en público.

“Insto a las personas a que usen una mascarilla de mayor calidad cada vez que estén en un lugar con mucha gente y vayan a estar en un lugar cerrado durante un período prolongado de tiempo”, dijo Jha. Una mascarilla quirúrgica estaría bien para un viaje rápido al supermercado en una tienda vacía, pero para otros eventos, una mascarilla N95 o KF94 que se ajuste bien proporciona una mejor protección, dijo.

De cara al viernes de Nochevieja, las pequeñas reuniones de personas completamente vacunadas estarán seguras, dijo el Dr. Anthony Fauci. Pero aconsejó a las personas que eviten las fiestas grandes en las que no conozcan el estado de vacunación de todos los invitados.

“Cuando hablas de una fiesta de Nochevieja en la que tienes 30, 40, 50 personas celebrando, no conoces el estado de la vacunación, te recomiendo encarecidamente: mantente alejado de eso este año”, dijo Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

“Habrá otros años para hacer eso. Pero no este año”, agregó.

Los casos de covid-19 entre niños tienen a los hospitales ‘al límite’

Las reuniones navideñas, como las de Navidad y Año Nuevo, tienen a algunos trabajadores de la salud preocupados por el impacto en los niños en las próximas semanas, especialmente aquellos que son demasiado pequeños ser vacunados.

“Serán un par de semanas muy interesantes. Acabamos de tener a todos estos niños mezclados con todos los demás durante la Navidad. Tenemos un día festivo más para pasar el Año Nuevo, y luego enviaremos a todos de regreso a la escuela”, dijo la Dra. Claudia Hoyen, directora de control de infecciones pediátricas en UH Rainbow Babies and Children’s Hospital en Ohio. “Todo el mundo está esperando al límite, preguntándose qué terminaremos viendo”.

Ómicron ataca a los niños y las cifras lo demuestran 0:42

El comentario de Hoyen se produce cuando las hospitalizaciones pediátricas por covid-19 se acercan al récord establecido en septiembre.

Las hospitalizaciones pediátricas en la ciudad de Nueva York se multiplicaron por cinco en un período de tres semanas. En Chicago, las hospitalizaciones en un hospital infantil se han cuadriplicado. En el Children’s National Hospital en Washington, cerca de la mitad de las pruebas de covid-19 son positivas.

En el hospital de Hoyan en Cleveland, la mitad de todas las pruebas sintomáticas son positivas para Covid-19. Ella cree que alrededor del 75% de esos casos se deben a la variante ómicron, pero Hoyen dijo que el noreste de Ohio está un poco por detrás de otras partes del condado y aún está terminando un gran aumento en los casos pediátricos de la variante delta que comenzó hace aproximadamente un mes. .

“Si es menos severo con ómicron, sería genial”, dijo Hoyen. “Pero, de nuevo, la gran cantidad de niños que podrían enfermarse aún podría ser realmente problemática para nosotros”.

“Es casi como si pudieras ver el tren que viene por la vía y estás esperando que no se descarrile”, agregó Hoyen.

Si bien la variante delta infectó a más niños que las variantes anteriores, ómicron se ve aún peor, dijo el Dr. Stanley Spinner, director médico y vicepresidente de Pediatría y Atención de Urgencias del Texas Children’s en Houston.

“Lo que es preocupante en el lado (pediátrico) es que, a diferencia de los adultos, donde informan sobre el número de adultos infectados, un número relativamente bajo de hospitalizados, lo que realmente estamos viendo, creemos, es un aumento número de niños hospitalizados “, dijo Spinner.

Los niños son un blanco fácil para el virus, dijo a CNN el Dr. Juan Salazar, médico en jefe del Centro Médico Infantil de Connecticut en Hartford

“Está afectando a comunidades más grandes y ciertamente está afectando a los niños de una manera que no habíamos visto antes. Y eso es nuevo en comparación con el año pasado “, dijo.

Los CDC actualizan las pautas de aislamiento

Días después de actualizar su guía sobre el tiempo de aislamiento para los trabajadores de la salud que dan positivo en la prueba de covid-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos también actualizaron su guía para la población general.

Los CDC acortan los tiempos de aislamiento y cuarentena recomendados para el covid-19

Los CDC redujeron el tiempo recomendado para el aislamiento de 10 días para las personas con covid-19 a cinco días, si eran asintomáticos, seguidos de cinco días de uso de una máscara cuando estaban cerca de otras personas.

“El cambio está motivado por la ciencia que demuestra que la mayor parte de la transmisión del SARS-CoV-2 ocurre temprano en el curso de la enfermedad, generalmente en los 1-2 días antes de la aparición de los síntomas y 2-3 días después”, dijeron los CDC en un comunicado anunciando las pautas actualizadas.

“Las nuevas recomendaciones de los CDC nos permitirán hacer frente a todas estas molestias y reducirlas para permitir que las personas regresen al trabajo antes y con seguridad con un riesgo muy bajo”, le dijo a CNN el Dr. William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas en Vanderbilt University Medical Center. “Eso nos ayudará en el Año Nuevo a comenzar a hacer que nuestros engranajes vuelvan a funcionar y funcionen mejor”.

Los CDC también actualizaron su período de cuarentena recomendado para aquellos expuestos a covid-19.

Para aquellos que no están vacunados, no han recibido una segunda dosis de vacunas ARNm en más de seis meses o no han recibido una vacuna de refuerzo, los CDC recomiendan la cuarentena durante cinco días seguida de un uso estricto de mascarillas durante cinco días adicionales.

Las personas que han recibido la vacuna de refuerzo no necesitan ponerse en cuarentena si están expuestas al covid-19, pero deben usar una máscara durante 10 días después de la exposición, se lee en el comunicado.

Fauci dijo el lunes que los cambios que los CDC hicieron a sus pautas de aislamiento para covid-19 son una buena idea.

“Creo que fue una elección muy prudente y buena por parte de los CDC, sobre la que pasamos una cantidad considerable de tiempo discutiendo, es decir, lograr que las personas regresen en la mitad del tiempo del que habrían estado fuera para que puedan hacerlo de nuevo. al lugar de trabajo, haciendo cosas que son importantes para que la sociedad funcione sin problemas “, le dijo Fauci a Jim Acosta de CNN.

— Maggie Fox, Jen Christensen, Chris Liakos, Sonnet Swire, Kevin Liptak y Jennifer Corn de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.