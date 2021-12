Muere Harry Reid, exlíder de la mayoría del Senado de EE.UU.

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — El exsenador de Nevada Harry Reid murió a los 82 años, según un comunicado de su esposa, Landra Reid.

“Me rompe el corazón anunciar el fallecimiento de mi esposo, el exlíder de la mayoría del Senado Harry Reid. Murió pacíficamente esta tarde, rodeado de nuestra familia, luego de una valiente batalla de cuatro años contra el cáncer de páncreas”, dijo en un comunicado.

“Estamos muy orgullosos del legado que deja tanto en el escenario nacional como en su amada Nevada. Harry se sintió profundamente conmovido al ver que sus décadas de servicio a Nevada fueron honradas en las últimas semanas con el cambio de nombre del aeropuerto de Las Vegas en su honor”, continuó Landra Reid.

En un tuit, el senador Chuck Schumer también se refirió a Reid. Era “mi líder, mi mentor, uno de mis amigos más queridos. Se ha ido, pero caminará al lado de muchos de nosotros en el Senado todos los días”, escribió.

Harry Reid was one of the most amazing individuals I’ve ever met He never forgot where he came from and used those boxing instincts to fearlessly fight those who were hurting the poor & the middle class He’s gone but will walk by the sides of many of us in the Senate every day pic.twitter.com/8T9PiD7vY4 — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 29, 2021

