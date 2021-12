¿Qué tanto tiempo puedes propagar el covid-19 con la variante ómicron?

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Si das positivo en la prueba de covid-19, se te recomendará que te aísles entre cinco días y dos semanas. Todo depende de dónde vivas.

Estados Unidos y Reino Unido han reducido drásticamente los períodos de autoaislamiento recomendados para las personas asintomáticas, y es posible que pronto más países sigan su ejemplo, ya que la variante altamente transmisible de ómicron amenaza con mantener al personal del hospital y a otros trabajadores clave en casa.

En Estados Unidos, las personas ahora pueden salir del aislamiento si no tienen síntomas después de cinco días, seguidos de cinco días en los que deben usar una mascarilla con otras personas. La semana pasada, Reino Unido redujo el período a siete días para las personas que producen dos pruebas consecutivas negativas.

Se produce en medio de cifras récord de casos en ambos países, y marca la primera vez desde que surgió ómicron que los principales países se han apartado del período de aislamiento de 10 días recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Pero la mayoría de los países todavía siguen el marcador de 10 días, mientras que otros, como Alemania, requieren hasta 14 días de forma aislada. Las disparidades han llevado a algunos a preguntarse exactamente cuándo y cuánto tiempo las personas son infecciosas con la variante ómicron.

Las medidas se realizaron en medio de preocupaciones sobre la disponibilidad de trabajadores clave. “Si eres asintomático y estás infectado, queremos que la gente vuelva a sus trabajos, en particular aquellos con trabajos esenciales, para que nuestra sociedad funcione sin problemas”, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a CNN esta semana.

Pero también hay algunos datos emergentes detrás de los cambios. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que su decisión fue “motivada por la ciencia que demuestra que la mayoría de la transmisión del SARS-CoV-2 ocurre temprano en el curso de la enfermedad, generalmente en los 1-2 días previos al inicio de los síntomas y los 2-3 días posteriores”.

Un estudio reciente de los CDC, publicado este martes, examinó un grupo de pacientes contagiados por la variante ómicron en Nebraska y encontró que el tiempo entre la exposición y la infección, conocido como período de incubación, puede ser de alrededor de tres días. Eso es más corto que la cepa delta, que según los estudios tiene un período de incubación de cuatro días.

Un estudio similar de una fiesta de Navidad en Noruega en la que decenas de personas se infectaron encontró resultados comparables.

“Hay evidencia acumulada, para las personas vacunadas, de que si estamos asintomáticos, es muy poco probable que seamos infecciosos después de cinco a siete días”, dijo la Decana Asociada de Salud Pública de la Universidad de Brown, la Dra. Megan Ranney, a CNN este martes.

La evidencia emergente de que ómicron puede ser menos severo que delta probablemente también jugó un papel en los movimientos.

Pero las nuevas pautas aún han provocado cierto debate en la comunidad médica, y los expertos aún no han entendido completamente a ómicron.

“Para los que no están vacunados, los datos realmente no respaldan que uno se vuelva no infeccioso después de cinco días”, dijo Ranney. “Estoy bastante preocupada por estas nuevas recomendaciones”.

Ella sugirió tener una guía diferente para las personas no vacunadas hasta que lleguen más datos, lo que también podría tener el “impulso adicional” de alentar a las personas a tomar la vacuna si aún no lo han hecho.

Erin Bromage, profesor de biología en UMass Dartmouth, agregó en CNN este miércoles que “no hay absolutamente ningún dato que yo sepa” que respalde el cambio de orientación.

Agregó que las personas aún pueden dar positivo en las pruebas de antígenos hasta siete u ocho días después de su prueba inicial, incluso si no tienen síntomas. A diferencia de Reino Unido, donde las pruebas de antígenos son más abundantes, la guía de Estados Unidos no depende de obtener un resultado negativo.

No obstante, ómicron está avanzando rápidamente por la fuerza laboral en varios países, y es probable que más naciones acorten sus períodos de aislamiento en el nuevo año si aumenta la carga sobre los hospitales. “Con el gran volumen de casos nuevos… una de las cosas de las que queremos tener cuidado es que no tenemos tanta gente”, dijo Fauci.

Tres estudios, uno de Inglaterra, otro de Escocia y un tercero de Sudáfrica, sugirieron que ómicron está asociado con un menor riesgo de hospitalización que la variante delta. El grado en que se reduce ese riesgo osciló entre el 40% y el 80% en todos los estudios.

Esa investigación incluyó datos preliminares y los artículos aún no se han publicado en una revista revisada por pares. Pero se suman a la creciente evidencia de que la nueva cepa, aunque altamente transmisible, puede ser menos severa.

No obstante, un menor riesgo de hospitalización podría compensarse fácilmente por el mayor número de infecciones concurrentes que ómicron está causando en varios países. Es por eso que los expertos instan a la precaución y alientan a cualquier persona que no haya tomado la vacuna o el refuerzo a que lo haga antes de que ómicron se afiance.

¿Tienes dolor de garganta, secreción nasal y dolores musculares? Podría ser un resfriado común, un caso de gripe o covid-19.

Todas las enfermedades comparten síntomas similares, lo que a veces hace que sea difícil distinguir qué te está afectando.

Las tasas de casos de covid-19 han aumentado a medida que la variante ómicron se ha extendido, pero el número de hospitalizaciones parece mantenerse relativamente bajo. Para las personas vacunadas, la evidencia sugiere que la infección con esta variante parece menos probable que sea grave, dijo a CNN el epidemiólogo y exdirector ejecutivo del Departamento de Salud de Detroit, el Dr. Abdul El-Sayed, exdirector del Departamento de Salud de Detroit.

“Lo importante que hay que recordar es que una vacuna es como dar una llamada de “atención” a tu sistema inmunológico. Por lo tanto, su capacidad para identificar, atacar y destruir virus es mucho mayor cada vez que tomamos otra dosis de la vacuna”, dijo El-Sayed.

“Tiene sentido que los síntomas que experimentarías fueran más leves si te hubieras vacunado”. Sin embargo, eso no significa que las infecciones no deban tomarse en serio, agregó, especialmente cuando se considera el riesgo de abrumar los sistemas de atención médica.

Muchos países de América Latina se vieron afectados por un elevado aumento de las tasas de mortalidad por covid-19 al principio de la pandemia, a medida que el coronavirus se extendía por toda la región.

Actualmente, la marea está cambiando en muchos países latinoamericanos, donde las tasas de vacunación superan a las de Europa y Estados Unidos y ayudan a reducir las muertes, escribe Tim Lister.

El lanzamiento de la vacuna fue lento al principio, y el simple hecho de tener las vacunas en la mano fue un problema importante. Hace solo seis meses, América Latina y el Caribe informaban poco menos de la mitad de todas las muertes relacionadas con covid-19 en todo el mundo.

Ahora, la región representa aproximadamente el 10% de las muertes relacionadas con covid-19 en todo el mundo, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins. Eso se debe a la entrega acelerada de vacunas europeas, estadounidenses, chinas y de producción local que varios países latinoamericanos han recibido en la segunda mitad de este año, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Una de las razones del éxito de esas campañas de vacunación se puede atribuir a la historia: muchos países de América Latina tienen campañas nacionales de vacunación de larga data y confiables contra otras enfermedades, como la poliomielitis.

Ómicron provoca una pesadilla en los viajes navideños

Varios miles de vuelos han sido cancelados esta semana a medida que aumentan los casos de Covid en todo el mundo.

Más de 2.000 viajes fueron cancelados este miércoles, luego de una serie de viajes frustrados durante el período de vacaciones. De los más de 2.800 vuelos cancelados el lunes, alrededor de 1.000 estaban dentro, hacia o fuera de EE. UU., según FlightAware.

Casi 11.000 vuelos están retrasados. A nivel mundial, las aerolíneas cancelaron más de 6.000 vuelos en Nochebuena, Navidad y el día después de Navidad. En Estados Unidos se cancelaron más de 1.200 vuelos y más de 5.000 se retrasaron solo el domingo debido a que el personal y la tripulación dijeron que estaban enfermos.

Las cancelaciones se producen en la época del año de mayor actividad para los viajes aéreos. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) dijo que examinó a millones de personas cada día durante el fin de semana festivo, alcanzando un máximo de 2,19 millones de viajeros el jueves 23 de diciembre.

Este miércoles, más personas pasaron por los puntos de control de la TSA que el mismo día de 2019.

