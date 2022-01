Las películas y series más nominadas a los Golden Globes

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Los premios Golden Globes o Globo de Oro regresan este año para —a pesar de las controversias— para celebrar a las mejores películas y series del cine, televisión e Internet.

Los premios Golden Globes, que celebrarán su 79 entrega el domingo 9 de enero, será una premiación “más diversa”, según la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Esto en respuesta a las acusaciones por la falta de diversidad de la HFPA, grupo detrás del evento y cuyos miembros son los que votan por los ganadores de los Golden Globes.

La HFPA anunció en octubre sus planes para continuar con el programa, con o sin un hogar de transmisión —después de que NBC optara por no participar— o nominados presentes en el evento de este año. Será un evento privado sin grandes invitados ni alfombra roja.

Entre las películas con más nominaciones están “The Power of the Dog” y “Belfast”, con siete nominaciones cada una. Mientras que el drama de HBO “Succession” obtuvo cinco nominaciones en el rubro de series de televisión, seguida de cerca por las series “Ted Lasso” y “The Morning Show” de Apple con cuatro nominaciones cada uno.

Estas producciones podrían llevarse el Globo de Oro a mejor película y serie de 2021.

Películas

“The Power of the Dog” (7 nominaciones)

Phil Burbank (interpretado por Benedict Cumberbatch) es un vaquero que no toma amablemente que su hermano menor, George (interpretado por Jesse Plemons) se haya casado con una hermosa viuda llamada Rose Gordon (Kirsten Dunst). “The Power of the Dog”, de la escritora y directora Jane Campion, tiene cosas poderosas que decir sobre la masculinidad, el cambio y las relaciones. (Mira en qué puesto está en el #OjoCríticoTop10)

.La producción de Netflix se estrenó en cines en noviembre y está disponible en la plataforma por streaming.

Belfast (7 nominaciones)

Escrita, producida y dirigida por Kenneth Branagh, “Belfast” no es exactamente una película autobiográfica, sino que narra una historia y una época que el actor y el cineasta conoce bien.

La película comienza en color antes de desvanecerse a blanco y negro cuando Branagh lanza a la audiencia de regreso a Belfast en 1969, donde los padres de Buddy (Jamie Dornan de “50 sombras de Grey” y Caítriona Balfe de “Outlander”) luchan, debaten y se preocupan por el futuro.

“Belfast” llegó a los cines en Estados Unidos el 12 de noviembre.

Series

Succession (5 nominaciones)

Tras una tercera temporada repleta de grandes jugadas, quedaba la duda de si el final de “Succession” podría ‘cerrar el trato’. La serie ganadora del Emmy, disponible en HBO, se centra en Logan Roy (Brian Cox), el patriarca de un importante conglomerado de medios. Su enfermedad inesperada dejó a tres de sus hijos (interpretados por Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin) compitiendo por su imperio.

Ted Lasso (4 nominaciones)

La gran serie de la pandemia ha sido “Ted Lasso” de Apple+, que acaba de terminar su segunda temporada. El personaje principal, un entrenador de fútbol americano universitario que improbablemente se encuentra entrenando al ficticio club de fútbol inglés AFC Richmond, parece irradiar amabilidad y optimismo.

The Morning Show (4 nominaciones)

“The Morning Show” es la serie original de Apple TV+ que considera los problemas detrás de escena en un programa de noticias matutino a través de la lente de #MeToo. La serie que está repleta de estrellas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y William Gaither Crudup, está basada en parte en el libro de 2013 de Brian Stelter de CNN “Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV” (Stelter es un productor consultor de la serie).

