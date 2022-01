Jason Momoa y Lisa Bonet anuncian su separación

olivertapia

(CNN) — Una de las historias de amor más románticas de Hollywood ha llegado a su fin. Jason Momoa y Lisa Bonet emitieron un comunicado conjunto publicado en su cuenta verificada de Instagram el miércoles, en el que anuncian que terminarán su matrimonio.

“Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación… Se está desarrollando una revolución ~ y nuestra familia no es una excepción… que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo”, se lee en el comunicado. “Y entonces, compartimos nuestras noticias familiares: que nos estamos separando”.

Jason Momoa y Lisa Bonet, en esta foto en 2020, anunciaron su separación.

Según reportes, la pareja se conoció en un club de jazz en 2005, mucho antes de que Momoa se hiciera famoso interpretando a Khal Drogo en “Game of Thrones”.

Pero Jason Momoa aparentemente tenía un ojo puesto en Lisa Bonet, quien saltó a la fama como Denise Huxtable en la exitosa serie de los 80 “The Cosby Show”, mucho antes.

“Desde que tenía como 8 años y la vi en la televisión, pensé: ‘Mami, quiero esa'”, le dijo Momoa a James Corden en “The Late Late Show” en 2017. “Fue como, ‘Te voy a acechar por el resto de mi vida y voy a atraparte'”.

Cómo conquistó Jason Momoa a Lisa Bonet

Así que Jason Momoa no perdió el tiempo cortejando a la chica de sus sueños cuando se conocieron, y funcionó.

“En ese momento, vino el amor y vino a lo grande, y él no corrió como creo que lo hacen muchos hombres”, dijo Bonet a la revista Porter en 2018. “Básicamente me levantó y me tiró sobre su hombro, ¡estilo cavernícola!”

Dieron la bienvenida a su primera hija en común, Lola, en 2007. Su hijo Nakoa-Wolf nació un año después.

Jason Momoa ayudó a criar a la hija de Lisa Bonet, la actriz Zoë Kravitz, de su anterior matrimonio con el músico y actor Lenny Kravitz. Kravitz y Momoa también se volvieron increíblemente cercanos, considerándose “hermanos”.

Según los reportes, Momoa y Bonet se casaron en 2017.

En su comunicado, la pareja escribió que compartieron la actualización de su relación “no porque creamos que es de interés periodístico, sino para que, a medida que avanzamos en nuestras vidas podamos hacerlo con dignidad y honestidad”.

“El amor entre nosotros continúa, evolucionando en las formas en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos unos a otros para ser quienes estamos aprendiendo a convertirnos…”, continúa el comunicado. “Nuestra devoción inquebrantable a esta vida sagrada y a nuestros hijos. Enseñando a nuestros hijos lo que es posible. Viviendo en la oración para que prevalezca el amor”.

