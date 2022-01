Publicarán libro con las ilustraciones médicas del creador de la imagen viral de un feto negro

Alexandra Ferguson

(CNN) — Una ilustración de un feto negro en el vientre materno se hizo viral el pasado mes de diciembre y muchas personas comentaron en las redes sociales que era la primera vez que veían una representación de un feto o una mujer embarazada de piel oscura.

La atención sorprendió a Chidiebere Ibe, el estudiante nigeriano de primer año de medicina que creó la imagen, y la describe como “uno de mis dibujos para defender la diversidad en las ilustraciones médicas”.

La imagen inició un debate sobre la falta de representación en estas ilustraciones, imágenes que se encuentran sobre todo en libros de texto y revistas científicas para mostrar patologías y procedimientos médicos.

Ibe, de 25 años, que es director creativo de la Asociación de Futuros Neurocirujanos Africanos, ha sido invitado ahora a publicar algunas de sus ilustraciones en la segunda edición de un manual diseñado para mostrar cómo aparecen una serie de afecciones en la piel oscura.

“Mind the Gap: A clinical handbook of signs and symptoms in Black and Brown Skin” se publicó por primera vez en 2020. El coautor Malone Mukwende, estudiante de medicina en Londres, escribió por correo electrónico que “el trabajo de Chidiebere… desvela algunos de los prejuicios que existen en la medicina a la vista de todos y de los que quizá no seamos conscientes. La representación en la atención sanitaria es imperativa para garantizar que no permitamos que los prejuicios implícitos se aniden en nuestras mentes”.

Ibe, que se licenció en química en Nigeria y ahora estudia medicina en Ucrania, comenzó sus ilustraciones médicas en 2020. Ya ha creado imágenes que representan la anatomía y una serie de condiciones, como el trastorno de la piel vitiligo, el herpes labial, una infección en el pecho y lesiones en la columna vertebral, todo ello en personas negras.

Ibe afirma que la falta de ilustraciones de las afecciones cutáneas de la piel negra dificulta el diagnóstico de los estudiantes de medicina. Mukwende espera que juntos puedan crear “el modelo para el mundo” en cuanto a cómo deben ser los libros de texto de medicina diversos y que “Mind the Gap” sea conocido como “el libro de texto de referencia para la representación de una variedad de tonos de piel”.

Un “gran vacío” en la representación

La Dra. Jenna Lester, profesora adjunta del departamento de Dermatología de la Universidad de California en San Francisco, describe las ilustraciones de Ibe como “increíbles”.

Lester es directora del programa Skin of Color de la universidad, que ofrece un espacio para que las personas negras, asiáticas, latinas e indígenas entiendan las condiciones que les afectan y se sientan más cómodas buscando atención. Dice que se dio cuenta de que había un “gran vacío” en la representación de la dermatología cuando era estudiante, y un profesor dijo a la clase que una determinada afección tendría un aspecto diferente en la piel oscura, pero no les explicó cómo se vería la afección. Lester dice que está “agradecida” de que ahora “la gente responda realmente y reconozca que es un gran problema y haga cambios para solucionarlo”.

“Creo que es importante aumentar la representación en todos los ámbitos porque… ¿quién sabe a qué mente joven inspira esto cuando se ven representados de esta manera, que podría inspirarse para entrar en la ciencia o convertirse en un médico o enfermera o algo así, al verse representados en estas ilustraciones?”, añade.

Los estudios han demostrado esta falta de diversidad. Un estudio realizado en 2014 por investigadores de la Universidad de Wollongong,

Australia examinó el sesgo de género en los libros de texto de anatomía y descubrió que, de las más de 6.000 imágenes con un sexo identificable publicadas entre 2008 y 2013 en 17 libros de texto, la gran mayoría eran blancas y poco más de un tercio eran femeninas.

Alrededor del 3% mostraba cuerpos discapacitados y el 2% presentaba a personas mayores.

El covid-19 ha puesto de manifiesto las disparidades sanitarias

En algunos países occidentales, las personas de color se han visto afectadas de forma desproporcionada por la pandemia de covid. Una investigación de los CDC descubrió que los grupos de minorías raciales y étnicas han tenido mayores tasas de hospitalización y atención de urgencia por covid-19 que los blancos en Estados Unidos.

Los negros e hispanos son los que menos pruebas de detección y vacunas contra el covid-19 reciben

Lester afirma que “el covid-19 ha puesto de manifiesto muchas cuestiones de disparidad, y eso nos ha llevado a pensar en las disparidades y en todas las formas en que se manifiestan, incluso en la dermatología”.

La gran mayoría de las imágenes de los libros de texto de anatomía son de personas blancas. Ibe está trabajando en un libro de texto sobre defectos de nacimiento en los niños, que, según dice, estará ilustrado con imágenes de piel negra.

Lester fue coautora de una carta de investigación publicada en la revista British Journal of Dermatology en mayo de 2020 en la que se constataba que los artículos científicos que describían las manifestaciones cutáneas del covid-19 “mostraban casi exclusivamente imágenes clínicas de pacientes con piel más clara”, sin que se publicaran fotos de las manifestaciones en pieles oscuras. Señaló que esto puede dificultar a los dermatólogos y al público la identificación del virus.

A esto se suma el problema de que algunos equipos médicos no funcionan con la misma eficacia en personas con tonos de piel más oscuros. Los oxímetros de pulso, que miden el nivel de oxígeno de un paciente utilizando la luz y un sensor para detectar el color de la sangre, y que se han utilizado cada vez más durante la pandemia, han resultado proporcionar lecturas menos precisas en la piel más oscura.

Si no están calibrados para los tonos de piel más oscuros, la pigmentación podría afectar a cómo se absorbe la luz.

“No se trata solo de las condiciones de la piel”, dice Ibe. “Se trata de dar a todo el mundo el valor que se merece. Negros, blancos, asiáticos… tengamos todos la misma atención sanitaria que nos merecemos”.

Encuentran disparidades raciales y étnicas en las hospitalizaciones por covid-19 en Estados Unidos, según un estudio

Una red de ilustradores médicos africanos

A pesar de constituir una octava parte de la población mundial, África representó menos del 1% de la producción mundial de investigación entre 2012 y 2016. Incluso en Nigeria, las imágenes de pieles blancas dominan la literatura médica, dice Ibe. Su objetivo es ayudar a remediarlo creando una red de ilustradores médicos africanos.

Ibe planea convertirse en neurocirujano pediátrico y también está trabajando en un libro de texto sobre defectos de nacimiento en los niños, que será ilustrado con imágenes de piel negra.

“Quiero que cuando una persona busque en Internet una determinada afección de la piel, un determinado problema de salud, lo primero que aparezca sean ilustraciones negras o de personas de color”, afirma.

