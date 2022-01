El problema del 5G y las aerolíneas: todo lo que sabemos

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — El intento de implementar un servicio móvil ampliado en Estados Unidos ha sido un poco complicado. La industria de la aviación y los reguladores del transporte están preocupados por las nuevas antenas 5G que interfieren con un tipo clave de altímetro de las aeronaves que es esencial para aterrizar aviones con mal tiempo. Pero los operadores inalámbricos y los reguladores de telecomunicaciones dicen que no hay nada que temer.

Las autoridades han estado estancadas durante semanas. Y todo culminó esta semana con algunas de las principales aerolíneas internacionales que cancelaron algunos vuelos en EE.UU., después que los reguladores, los gigantes de las telecomunicaciones y las aerolíneas superaron la fecha límite para llegar a un acuerdo. AT&T y Verizon están ahora, una vez más, retrasando sus planes para encender sus nuevas antenas 5G cerca de ciertos aeropuertos. Los reguladores aún están analizando soluciones. Y queda mucho por aclarar.

El presidente de Emirates, Sir Tim Clark, le dijo a CNN el miércoles que la aerolínea no estaba al tanto de algunos de los posibles problemas de implementación de 5G hasta ayer por la mañana, y calificó la situación como “una de las más delictivas, absolutamente irresponsables” que ha visto en su carrera de aviación.

Esto es todo lo que sabemos, y lo que no sabemos, sobre el problema.

¿Cuál es exactamente el problema con el 5G?

Las empresas de telecomunicaciones han implementado redes 5G en varios lugares de Estados Unidos durante los últimos años, brindando la próxima generación de velocidades de datos de teléfonos celulares. Pero el miércoles, Verizon y AT&T activaron sus redes 5G de banda C, un conjunto importante de frecuencias de radio que potenciará Internet tal como lo conocemos.

Desafortunadamente, la banda C se encuentra cerca de la banda de frecuencias utilizada por los altímetros de radar de los aviones, un instrumento que les dice a los pilotos qué tan alto está su avión del suelo y es crucial para aterrizar aviones en condiciones de poca visibilidad.

La Comisión Federal de Comunicaciones subastó el espectro de la banda C a los proveedores de servicios inalámbricos de EE.UU. el año pasado: una venta de US$ 81 mil millones.

Pero las aerolíneas advirtieron sobre las graves consecuencias para el transporte y la economía en general debido a la preocupación de que la tecnología de banda C pueda interferir con los altímetros de radar que usan los pilotos para aterrizar en condiciones de poca visibilidad. (Las aerolíneas estimaron que se producirían 1.000 interrupciones de vuelos cada día después del lanzamiento).

El martes, Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa y British Airways anunciaron cambios en algunos vuelos, citando el problema. Algunos han agregado vuelos de regreso o han cambiado de aviones. Las aerolíneas internacionales parecían haber sido tomadas por sorpresa y tuvieron que actuar rápidamente debido a la duración de estos vuelos de larga distancia.

Los transportistas nacionales también han dicho que están monitoreando la situación.

Airlines for America, una asociación comercial, dijo en un comunicado el miércoles que “debido a los acuerdos alcanzados ayer por la Casa Blanca con AT&T y Verizon [para retrasar el despliegue de 5G en los principales aeropuertos], miles de vuelos están despegando y aterrizando con seguridad en los aeropuertos a través del país”.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dijo en su propio comunicado que también había autorizado a más aviones a volar de manera segura cerca de las torres 5G, pero “los vuelos en algunos aeropuertos aún pueden verse afectados”.

“Incluso con estas aprobaciones, los vuelos en algunos aeropuertos aún pueden verse afectados”, dijo la FAA. “La FAA también continúa trabajando con los fabricantes para comprender cómo se utilizan los datos del altímetro de radar en otros sistemas de control de vuelo. Los pasajeros deben consultar con sus aerolíneas los horarios de vuelo más recientes”.

United Airlines dijo que anticipó “interrupciones menores” el miércoles, pero está “complacida de que la Administración Biden haya llegado a un compromiso con AT&T y Verizon para evitar cancelaciones masivas”.

¿Qué se está haciendo al respecto?

A los reguladores del transporte ya les preocupaba que la versión de 5G que estaba programada para encender pudiera interferir con algunos instrumentos de los aviones, y muchos grupos de la industria de la aviación compartían esos temores, a pesar de las garantías de los reguladores federales de telecomunicaciones y los operadores inalámbricos.

Los fabricantes de aeronaves Boeing y Airbus también intervinieron y advirtieron al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en una carta en diciembre que el despliegue de 5G causará interferencias que podrían “afectar negativamente la capacidad de las aeronaves para operar de manera segura”.

En diciembre, la FAA emitió una orden urgente prohibiendo a los pilotos usar altímetros potencialmente afectados alrededor de los aeropuertos donde las condiciones de baja visibilidad los requerirían. Esa nueva regla podría evitar que los aviones lleguen a algunos aeropuertos en determinadas circunstancias, porque los pilotos no podrían aterrizar usando solo instrumentos, y afecta a más de 6.800 aviones estadounidenses y a decenas de fabricantes de aviones.

La industria de la aviación también hizo un último esfuerzo desesperado para lograr que los operadores inalámbricos retrasaran aún más el lanzamiento del 5G, que ya se había retrasado. Inicialmente estaba programado para el 5 de diciembre de 2021.

Pero el problema nunca se resolvió por completo. Así es como llegamos al problema de esta semana, con las aerolíneas batallando para reagendar o cancelar vuelos. Luego, AT&T, propietaria de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia, y Verizon se comprometieron a última hora a retrasar el despliegue de 5G en algunos aeropuertos.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN el martes que la administración está hablando con la FAA, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), los operadores inalámbricos, las aerolíneas y los fabricantes de equipos de aeronaves para encontrar una solución que aún permita el despliegue del 5G sin sacrificar la seguridad de los vuelos.

Pero Faye Malarkey Black, directora de la Asociación Regional de Aerolíneas (RAA), que representa a las aerolíneas que brindan servicios en gran medida a las áreas rurales de Estados Unidos, recurrió a Twitter para expresar quejas de que la RAA no ha estado involucrada en ninguna de las discusiones. También publicó que “el 0 % de la flota de aerolíneas regionales ha recibido autorización para realizar aterrizajes de baja visibilidad en aeropuertos afectados por el #5G si/cuando el tiempo cae por debajo de los mínimos. El buen tiempo de hoy está salvando a las zonas rurales de Estados Unidos de una grave interrupción del servicio aéreo”.

La FAA solo respondió que está “revisando los datos de prueba de los altímetros utilizados en los jets regionales”.

Durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, el presidente Joe Biden dijo lo siguiente a los periodistas: “La cuestión de si estamos lidiando con el 5G o no, no lidiamos con el 5G. El hecho es que tenían dos empresas — dos empresas privadas… Tienen una regulación gubernamental visible. Entonces, lo que hice fue esforzarme lo más que pude para que la gente de 5G aguantara y cumpliera con lo que pedían las aerolíneas hasta que pudieran modernizarlos con los años”, dijo, aparentemente refiriéndose a los altímetros.

Faye Malarkey Black, sin embargo, adoptó un tono diferente en una entrevista con CNN. Dijo que lo que encontró “desconcertante fue todo este tipo de bailes de victoria sobre este acuerdo: que fue un gran acuerdo y se evitó la crisis. La crisis no se evitó. La crisis se evitó para los centros urbanos”.

¿Por qué sucede esto en EE.UU. y no en el extranjero?

Europa implementó la red 5G sin ningún impacto en la aviación, lo que contrasta fuertemente con el furor que está ocurriendo en Estados Unidos. La distinción radica en algunos detalles técnicos clave.

Así fue cómo Europa desplegó la red 5G sin afectar a la aviación

Las empresas de operadores inalámbricos en Europa lanzaron un nuevo servicio 5G en el rango de espectro de 3,4 a 3,8 GHz. Estados Unidos está implementando el servicio 5G en un espectro de ondas de radio con frecuencias entre 3,7 y 3,98 GHz, que es un rango más rápido y un poco más cercano al espectro utilizado por los altímetros de radar, que está entre 4,2 y 4.4 GHz.

Y, según la FAA, eso está demasiado cerca para ser cómodo.

Otros países también están utilizando otras tácticas de mitigación para evitar la interferencia, como restringir la colocación de antenas 5G cerca de los aeródromos y exigir que se inclinen hacia abajo para limitar la posible interferencia con las aeronaves.

En cuanto a cómo remediar los problemas en Estados Unidos, Nicholas Calio, presidente y director ejecutivo de Airlines for America, intervino en CNN: “La solución básicamente es determinar dónde está el ancho de banda, la cantidad de energía utilizada, la inclinación de la antenas, la ubicación de las antenas”, dijo. “Hay mitigaciones que se pueden implementar, solo llevará tiempo hacerlo. La solución puede ser casi inmediata, torre por torre”.

¿De quien es la culpa?

Eso no está del todo claro.

AT&T y Verizon atribuyeron gran parte de la culpa a la Administración Federal de Aviación en declaraciones el martes.

“Estamos frustrados por la incapacidad de la FAA para hacer lo que han hecho casi 40 países, que es implementar de manera segura la tecnología 5G sin interrumpir los servicios de aviación, e instamos a que lo haga de manera oportuna”, dijo Megan Ketterer, portavoz de AT&T, en un comunicado.

Verizon dijo en un comunicado separado que “la FAA y las aerolíneas de nuestra nación no han podido resolver por completo la navegación 5G en los aeropuertos, a pesar de que es segura y está completamente operativa en más de otros 40 países”.

El presidente de Emirates, Sir Tim Clark, no se anduvo con rodeos sobre lo que él ve como el problema, culpando a la estructura del sistema estadounidense y diciendo que “esta es una de las situaciones más delictivas y absolutamente irresponsables” que ha visto en su carrera en la aviación.

Agregó que ya se debieron evaluar los “riesgos y peligros”.

¿Qué aeropuertos se ven afectados?

No lo sabemos. Cuando la FAA emitió su orden en diciembre, incluyó una lista de aeropuertos que necesitarían tener zonas de amortiguamiento para 5G. Pero no está claro si AT&T y Verizon retrasaron la implementación de 5G en todos o en algunos de esos lugares.

Tampoco está claro cuánto tiempo planean retrasar el despliegue o si finalmente será necesario realizar cambios en esas antenas antes de que puedan encenderse.

¿Qué más no sabemos?

Todavía no sabemos exactamente qué es lo que está paralizando todas estas negociaciones. Entre las muchas voces en la mesa se encuentran la FCC, la FAA, las aerolíneas, los fabricantes de aviones, los operadores inalámbricos y los grupos de la industria, y la naturaleza de su actual punto muerto no está del todo clara. No sabemos quién pide qué. No sabemos si habrá que hacer más pruebas.

Y, quizás lo más preocupante, no sabemos cuándo se resolverá todo esto.

Samantha Murphy Kelly, Charles Riley y Brian Fung de CNN contribuyeron

