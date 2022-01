Misteriosas formaciones de hielo aparecieron en Chicago esta semana

Alejandra Ramos

(CNN) — Has oído hablar de las tormentas de nieve y tal vez del vórtice polar, pero ¿has oído hablar de los panqueques de hielo? ¿Qué pasa con las picaduras de hielo o los atascos de hielo? Estos nombres únicos suenan fascinantes pero requieren condiciones climáticas específicas.

Esta semana se encontraron panqueques de hielo a lo largo de la costa del lago Michigan en Chicago.

Las fotos de Sharan Banagiri fueron tomadas en Loyola Beach en Rogers Park, a unos 16 kilómetros al norte del centro. Banagiri le dijo a CNN que estas fotos fueron tomadas en un corredor camino a un faro. Banagiri señaló que la temperatura en el momento en que se tomaron las fotos era de alrededor de -6 grados Celsius.

La cobertura de hielo de los Grandes Lagos se encuentra actualmente en 21,9%, que es la más alta (empatada con 2019) para esta fecha en los últimos seis años. El lago Michigan también tiene el 20% de cobertura de hielo, cerca del promedio hasta la fecha.

En esta época del año, debido a las temperaturas muy frías en gran parte del norte de EE.UU., surgen peculiaridades como panqueques de hielo, picaduras de hielo y bolas de hielo.

Los panqueques de hielo, al igual que su homónimo, se ven exactamente como crees que se verían: discos redondos y planos hechos de hielo. Son comunes en el Ártico, pero por lo general solo comienzan a aparecer en los 48 estados inferiores una vez que las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación durante varios días.

El fenómeno se limita estrictamente a cuerpos de agua como ríos, lagos u océanos.

Una vez que esos cuerpos de agua están lo suficientemente fríos, los trozos de hielo que han comenzado a formarse chocarán entre sí formando discos de forma elíptica con bordes redondos.

“Una característica distintiva de los panqueques de hielo son los bordes elevados o las crestas en el perímetro, causadas por los panqueques que chocan entre sí con las olas del océano”, explica el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve.

Ryan Alioto también aprovechó las bajas temperaturas en la región de los Grandes Lagos para tomar fotos y videos con su dron mientras volaba sobre el lago Michigan en Chicago. Le dijo a CNN que en el momento en que tomó las imágenes, la temperatura rondaba los -8 grados Celsius.

Otros fenómenos como bolas de hielo, atascos de hielo e incluso picaduras de hielo también se pueden ver en y a lo largo de los Grandes Lagos durante los meses de invierno.

