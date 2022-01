“Tengo cáncer terminal. Y por esto priorizo los viajes”

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Kris Sokolowski siempre ha sido activo, pasando su tiempo libre escalando montañas, corriendo y practicando artes marciales.

Y en cada oportunidad que tenía, se le podía encontrar abordando un avión, en ruta para explorar el mundo. En su primera cita oficial con su ahora esposa, Sokolowski reservó vuelos a Sudáfrica por dos semanas. La pareja tiene un hijo, de 11 años en este momento, que también se une a ellos en sus aventuras.

Las actividades al aire libre de Sokolowski lo han ayudado a mantenerse saludable. En su último chequeo físico anual en diciembre de 2020, su médico lo llamó “Iron Man”.

Pero alrededor de seis meses después de esa cita médica, Sokolowski comenzó a experimentar lo que describe como una “sensación extraña” en el estómago.

“Era como un gorgoteo, como si tuvieras hambre. Y simplemente no desaparecía por un par de días”, le dijo a CNN Travel este sábado.

Sokolowski fue a que lo revisaran y le dijeron que probablemente era reflujo ácido. Le dieron unas pastillas y lo enviaron a casa. Un par de días después, la sensación de gorgoteo seguía presente, por lo que buscó más atención médica y una exploración, después de lo cual le dijeron que fuera a ver a un gastroespecialista de inmediato.

El médico de Sokolowski le dijo que tenía una “gran masa” en el colon y el hígado y que sospechaba que tenía cáncer en etapa cuatro avanzada. La etapa cuatro es la más avanzada del cáncer y generalmente significa que se ha propagado desde su origen.

“Mi primera reacción fue: ‘¿Cómo puede suceder esto? Nunca falté a una cita'”, recuerda Sokolowski.

Pero a los 48 años, Sokolowski no había tenido la edad suficiente para las colonoscopias regulares recomendadas en Estados Unidos (desde entonces, la edad se ha reducido a 45). Y hasta la sensación de gorgoteo, no había experimentado ningún síntoma.

Una resonancia magnética, una colonoscopia y una muestra de tejido confirmaron lo peor: Sokolowski tenía cáncer de colon en etapa cuatro.

“La resonancia magnética lo mostró en seis lugares de mi cuerpo”, dice Sokolowski. “Así que fue mi colon, mi hígado, mi esternón, mi columna vertebral, mis ganglios linfáticos y las paredes de mi abdomen”.

Los oncólogos le dijeron que no había cura para su condición.

“Me dieron una esperanza de vida de entre dos años y medio y cinco años de vida”, dice.

Amor por los viajes

Los Sokolowski viajaron a China en 2015, aquí están en la Gran Muralla.Cortesía: Kris Sokolowski

Sokolowski, con sede en Atlanta, es el hijo estadounidense de primera generación de dos inmigrantes polacos. Dice que su amor por los viajes proviene de los muchos veranos de su infancia que pasó en Polonia. Cuando tenía 20 años, comenzó a viajar siempre que podía, explorando Europa con regularidad.

Cuando Sokolowski conoció a su esposa Elizabeth en sus treintas, los dos se dieron cuenta de que estaban unidos por la sed de ver el mundo. Esa primera cita en Sudáfrica selló el trato y la pareja se casó seis meses después.

“Cuando nuestro hijo nació un año después, en 2010, nos comprometimos a sacarlo del país todos los años”, dice Sokolowski.

Es importante para la pareja presentarle a su hijo culturas y experiencias fuera de Estados Unidos.

Desde que nació, la familia ha estado en 19 países y contando.

“Ambos trabajamos para empresas estadounidenses, pero ahorramos todo el año y, por lo general, tardamos unas tres semanas en viajar, ya sea a Asia, el Pacífico Sur, Europa, donde sea que podamos ir”.

Solowski dice que él y su esposa siempre miran hacia adelante. Rara vez regresan al mismo lugar y se enfocan en cómo pueden sacar lo mejor de sus circunstancias actuales y planear algo emocionante para el futuro.

Aquí está la familia en Seúl, Corea del Sur. Cortesía: Kris Sokolowski

Es esa actitud la que Sokolowski aportó a su diagnóstico de cáncer terminal.

Dice que está en la dosis más alta de quimioterapia disponible. Los médicos le advirtieron sobre los efectos secundarios de fatiga, vómitos, pérdida de cabello y pérdida de peso.

“Dije, mira, soy un chico joven, tengo 48 años, tengo un niño de 10 años en casa. Tira todo lo que tienes ahora que soy joven y fuerte”, recuerda Sokolowski.

Hasta ahora, los efectos secundarios han sido mínimos y continúa haciendo ejercicio y corriendo con regularidad.

“Nunca me he enfermado ni un día por eso”, comenta Sokolowski. “La fatiga comenzó un poco, pero pude superarla. Así que todo lo que me dijeron que iba a suceder, no sucedió conmigo”.

Sokolowski y su familia cancelaron un viaje planeado a Islandia en el verano de 2021, pero a medida que pasaban los meses, le informaron que, contra todo pronóstico, sus tumores se estaban reduciendo y que estaba lo suficientemente bien como para permitirse el lujo de saltarse uno de sus tratamientos de quimioterapia –que ocurren cada dos semanas– para ir de vacaciones al extranjero.

Incluso contraer covid-19 en noviembre de 2021 no detuvo los planes; por fortuna, Sokolowski fue vacunado y solo enfermo levemente con el virus.

A los Sokolowski les encanta salir en sus vacaciones. Aquí están explorando en Eslovenia. Cortesía: Kris Sokolowski

Cuando recibió el visto bueno para viajar con su familia durante el período de Navidad, Sokolowski estaba encantado.

“Incluso por encima de mi salud, viajar seguía siendo una prioridad”, dice Sokolowski. “Porque fue un compromiso que hicimos cuando nos casamos, fue un compromiso que hicimos con nuestro hijo cuando nació, que lo sacaríamos del país todos los años. Entonces, para mí, eso siempre fue la prioridad número uno”.

Sokolowski y su esposa Elizabeth y su hijo Braden comenzaron a planear un viaje para Navidad y Año Nuevo. Se decidieron por una aventura de tres semanas en la Polinesia Francesa, rumbo a Bora Bora, Moorea y Tahití.

Sokolowski viajó con sus pastillas de quimioterapia, así como con una carta de precaución de su médico para asegurarse de que pudiera regresar a Estados Unidos, “en caso de que hubiera algún tipo de restricción debido al covid-19. Y esa carta básicamente estipulaba que ‘Kris tiene cáncer en etapa cuatro que es terminal, que realmente depende de su quimioterapia'”.

Si bien Sokolowski había evitado muchos efectos secundarios de su tratamiento, cuando llegó el día de la partida padecía una afección llamada síndrome mano-pie, que puede causar que la planta de los pies se vuelva muy sensible y propensa a la formación de ampollas e inflamación.

Los Sokolowski rara vez van al mismo lugar dos veces. Aquí está la familia en un viaje anterior a Malta. Cortesía: Kris Sokolowski

“Cuando estaba corriendo antes de nuestro viaje, me salieron ampollas en ambos pies, creo que tenía cuatro en cada pie y era extremadamente difícil caminar, era casi como caminar sobre hojas de afeitar”, dice.

“Entonces, el día que nos íbamos a la Polinesia Francesa, pasamos por tres aeropuertos diferentes. Pasamos por el aeropuerto de Atlanta, LAX y luego en Tahití, y en los tres aeropuertos, tuve que estar en una silla de ruedas porque no podía caminar y eso fue un poco difícil”.

No obstante Sokolowski asegura que llegar a Bora Bora y zambullirse en las aguas turquesas fue una curación casi instantánea.

Eso fue probablemente el agua salada en acción, dice. Pero Sokolowski también piensa que la felicidad y el deleite que sintió al estar de vacaciones en un hermoso lugar con sus seres queridos le levantaron el ánimo, brindándole cuidados paliativos invaluables.

Bajo un cielo azul cálido, la familia disfrutó nadando con tiburones de punta negra, practicando jet ski, explorando paisajes volcánicos y relajándose.

“Pasamos mucho tiempo en el agua. Quiero decir, ¿cómo no puedes? Es transparente como el cristal. Es de un color turquesa que nunca antes habías visto. Sabes, podías ver hasta el fondo donde están nadando los peces. Y es muy tranquilo y relajante”.

Viviendo por el momento

Kris, Elizabeth y Braden Sokolowski, fotografiados aquí en la isla de Moorea, se enamoraron de la Polinesia Francesa durante su viaje a finales de 2021. Cortesía: Kris Sokolowski

Para Sokolowski y su esposa, era importante ser sincero con Braden sobre el cáncer de su padre, al mismo tiempo que lo ayudaba a adaptarse a esta nueva realidad y lo apoyaba.

Sokolowski dice que el enfoque de la familia es crear recuerdos y continuar alentando a su hijo a aprovechar nuevas oportunidades y aventuras.

Uno de los momentos favoritos de Sokolowski del viaje a la Polinesia Francesa de 2021 fue ver a Braden bucear con tiburones por primera vez.

“Estaba un poco preocupado por meterse en el agua con tiburones. Pero luego nos vio haciéndolo. Así que saltó”, comentó Sokolowski. “Y la primera vez que un tiburón se le acercó y luego se dio la vuelta y simplemente se fue, estaba bajo el agua con él y la expresión de su rostro, fue pura emoción, adrenalina y alegría. Y vi cuánto disfrutó y no pudo salir del agua, es decir, fue fantástico”.

Bucear con tiburones en la Polinesia Francesa en 2021 fue lo más destacado para la familia. Cortesía: Kris Sokolowski

Sokolowski aún no ha llevado a su hijo a Polonia, pero dice que eso está en la agenda de futuros viajes. Quería esperar hasta que Braden tuviera la edad suficiente para comprender y apreciar plenamente el viaje.

Si bien la familia se encuentra actualmente en Atlanta, los Sokolowski también están considerando seriamente mudarse a la Polinesia Francesa, si pueden hacerlo con el trabajo remoto y la atención médica.

“Durante 15 días, tuve una sonrisa en mi rostro, de oreja a oreja”, dice Sokolowski sobre el tiempo que la familia pasó allí. “Honestamente, creo que si hay algo que va a curar mi cáncer, será vivir una vida de positividad y felicidad”.

Dondequiera que estén basados, los viajes seguirán siendo una prioridad. En 2022, la familia espera viajar a Pamplona, ​​España, para ver el festival anual de corridas de toros, un sueño de Sokolowski desde hace mucho tiempo.

Priorizar la salud y los viajes

Sokolowski espera desafiar las expectativas y las estadísticas para recuperarse de su enfermedad. Sin importar cuánto tiempo le quede, se comprometió a pasar la mayor parte posible explorando el mundo con sus seres queridos.

“No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra, pero quiero dejar atrás gratos recuerdos de viajes y un legado en el que mi hijo pueda hacer que nuestro planeta sea un poco mejor”, afirma.

Sokolowski tiene un blog donde resume sus propias experiencias con el cáncer. Se ha convertido en un apasionado de animar a las personas con enfermedades a viajar si pueden, y está igualmente comprometido a animar a las personas de 40 años a hacerse una colonoscopia.

Cuando recibió su diagnóstico, Sokolowski le preguntó a su gastroenterólogo cuál habría sido el pronóstico si se hubiera hecho una colonoscopia tres años antes.

“Antes de que terminara mi oración, dijo: ‘Me habría sacado un par de pólipos y ni siquiera estarías sentado aquí, no estaríamos teniendo esta conversación'”. Y eso realmente me impactó mucho”.

Sokolowski dice que concentrarse en este “qué pasaría si” no es útil para él.

“Yo no miro por el espejo retrovisor”, dice. “Eso no me ayuda en absoluto. Es lo que es. Y solo miro hacia adelante, la única vez que miro hacia atrás es para contarle a la gente mi historia y decir: ‘Esto es lo que me pasó a mí. No dejes que te pase a ti'”.

En cambio, el enfoque de Sokolowski es mantenerse lo más saludable posible y esperar futuras aventuras con su familia.

Su esposa, Elizabeth, le dice a CNN Travel que tiene la misma perspectiva. “Necesitas vivir tu vida, solo tienes una vida”, comenta. “Los recuerdos son realmente lo que te hará feliz al final”.

Sokolowski agrega: “Lo único que siempre le he dicho a la gente es que salgan de su burbuja, salgan de su ciudad y vayan a conocer el mundo”.

“Me sorprende cuántas personas no están interesadas en viajar, o están interesadas y me dicen ‘Bueno, no podemos hacer esto’ y ponen excusas. Deja las excusas y hazlo”.

Foto superior: la familia Sokolowski en Padar, Indonesia. Cortesía Kris Sokolowski

