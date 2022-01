¿Cómo encontrar boletos para grandes conciertos como el de Bad Bunny?

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Bad Bunny recién anunció su segunda gira del año “World’s Hottest Tour” y sus seguidores en Estados Unidos y Latinoamérica han marcado las fechas en sus calendarios para poder obtener uno de sus cotizados boletos.

¿Cuánto cuestan los boletos? Dependerá de cada ubicación o localidad y tendremos que esperar a la preventa en cada país, pero para que tengas una idea en Miami, Florida, los boletos para ver a Bad Bunny van desde los US$ 125 por entrada hasta los US$ 2.915, más cargos adicionales. En Colombia, un palco para 10 personas cuesta el equivalente US$ 6.240 para el convierto de noviembre en Medellín, unos US$ 624 por persona.

Pero considerando que los boletos de “El Último Tour del Mundo” de Bad Bunny marcaron un récord de ventas en Ticketmaster con 480.000 boletos vendidos en menos de una semana, según Billboard, conseguir una entrada para su nueva gira podría requerir más que dinero.

Sin embargo, existen varios trucos que te pueden ayudar a incrementar tus oportunidades para ver a Bad Bunny y a cualquier otro artista que se presente en el futuro.

El código de preventa vale oro

Una gran mayoría de conciertos y espectáculos cuentan con fechas exclusivas de preventa que requieren de un código especial, pero en otras ocasiones la preventa es parte de una alianza bancaria por lo que únicamente estarán disponibles para sus clientes.

En el primer caso existen varias cosas que puedes hacer para conseguir el código de preventa. Ojo, no existe una receta exacta para conseguir el código de preventa, pero a continuación te decimos cómo podrías encontrarlo:

Hazte miembro del club de fans oficial. Sigue al artista en todas sus redes sociales, activa las alertas y suscríbete al newsletter en de su página web oficial, ya que el código podría llegarte en un correo o estar en alguna publicación. Lo mismo aplica para la sede del concierto o festival. Revisa las redes sociales, activa las alertas y el sitio web de la ubicación del concierto, y date de alta en su servicio de correos electrónicos. Compra el álbum directamente del sitio web del artista. En ocasiones, algunos artistas ofrecen beneficios en la compra directa de sus productos. Tu último recurso será buscar en redes sociales por medio de palabras claves aunque posiblemente haya más de un código falso.

Prepárate para el gran día

Ya sea que hayas conseguido un código para la preventa, en caso de que exista una, o es el día de la venta de boletos para el público general asegúrate de tener listo lo siguiente:

Date de alta en la plataforma de venta: haz una cuenta e ingresa tus datos personales y tu forma de pago. El día que salgan los boletos a la venta tendrás minutos para completar tu compra, tener todo listo es una forma de ahorrarte tiempo, errores y estrés innecesario. No dejes la ubicación para el último momento. Revisa el mapa de la sede del concierto con anticipación para que el día en que salgan los boletos a la venta puedas seleccionar la zona de tu preferencia antes de que se agoten. Si no conoces los precios de los boletos te recomendamos consultar los conciertos anteriores del mismo artista o artistas similares en esa sede. No es una garantía, pero podría ayudarte a tener una idea del precio. Por último, conéctate minutos antes de que se inicie la venta y reconoce en qué sistemas refrescar el navegador puede ser contraproducente, ya que en ocasiones hacer esto te podría mandar al final de la fila. Por ejemplo, el app de Ticketmaster se actualiza automáticamente.

