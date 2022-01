Estas empresas optaron por trabajar de manera remota, definitivamente

Alexandra Ferguson

(CNN) — A medida que entramos en un año más de la pandemia, las empresas siguen lidiando con la incertidumbre sobre el retorno a los lugares de trabajo.

Muchas han intentado reabrir sus oficinas, solo para tener que cambiar de planes debido a nuevas variantes o brotes que han hecho necesario otro cierre o un retraso en la reapertura.

Así que algunas empresas están eliminando las conjeturas por completo al decidir trabajar totalmente a distancia… de forma permanente.

Esto es lo que ocurrió cuando estas empresas decidieron pasar a trabajar de manera remota a tiempo completo.

Permitir a los empleados hacer grandes cambios en su vida

Cuando David Cancel inició la empresa de software de ventas y marketing Drift en 2015, él y su cofundador creían firmemente en una cultura de trabajo en persona.

“Éramos muy estrictos al respecto. Nadie trabajaba a distancia. Todo el mundo estaba en la oficina cinco días a la semana. Todos nuestros rituales eran en persona, como nuestras reuniones, nuestros arranques, nuestros eventos… una cultura muy centrada en el tiempo cara a cara”, dijo Cancel, que también es CEO.

Pero cuando la pandemia llegó en marzo de 2020, las oficinas de todo el país cerraron, incluyendo la sede central de Drift en Boston y tres oficinas satélite, y el trabajo se hizo totalmente a distancia.

“Fue un gran pánico”, dice Cancel. “No es que no apoyáramos el trabajo desde casa, sino que estábamos en contra. No teníamos ningún ritual, ni configuración, ni práctica para hacer algo a distancia”.

Al principio, ajustar la cultura de la empresa a un modelo remoto fue todo un reto.

“Lo más difícil para mí en esta transición fue que tenía la creencia limitante de que no podía contratar a personas para puestos sénior… sin conocerlos en persona. Pero me vi obligado a hacerlo [cuando empezó la pandemia] y una vez que vi que funcionaba y que esas personas se integraban y eran productivas, entonces… Dije: ‘Oh, deberíamos hacer esto para siempre'”, dijo Cancel.

A principios de 2021, la empresa anunció que los empleados trabajarán a distancia a tiempo completo, y que los espacios de las oficinas se utilizarán como “espacios de conversación” para reuniones, colaboración y eventos. “Esos espacios no se utilizarán para el trabajo primario ni se configurarán para ello”.

El cambio radical frente al trabajo a distancia tuvo beneficios tanto para Cancel como para sus trabajadores. Por ejemplo, le permitió volver a la ciudad de Nueva York, y sus empleados también han podido hacer grandes cambios de vida.

“Hemos visto muchas ventajas para el equipo: la gente se ha trasladado a lugares de menor costo, más cerca de la familia… y gracias a esas mudanzas, han podido casarse antes o tomar diferentes decisiones vitales que habían estado posponiendo durante mucho tiempo”.

La empresa decidió que los empleados que se trasladen a ciudades de menor costo no tendrán un ajuste de sueldo.

“Somos agnósticos en cuanto a la ubicación en lo que respecta a la paga”, dijo Cancel.

Además, el trabajo híbrido, en el que los trabajadores pasan algunos días en la oficina y otros en casa, no era una opción.

“Intrínsecamente, tenemos un sesgo hacia la gente que está cerca, tanto si podemos detectarlo, como si no”, dijo Cancel, que afirmó haber visto esto de primera mano en una empresa anterior.

“Las personas que estaban en la oficina con los directivos… se veían favorecidas de forma desproporcionada para los ascensos y las oportunidades. Quería asegurarme de que fuéramos equitativos y que, independientemente de dónde estuvieras, tuvieras las mismas oportunidades para todo en la empresa”.

Conseguir una plantilla más diversa

Davis Smith, CEO de la empresa de ropa y equipos para actividades al aire libre Cotopaxi, también estaba firmemente en contra del trabajo a distancia antes de la pandemia.

Pero menos de dos meses después de que los empleados empezaran a trabajar desde casa en marzo de 2020, cambió de opinión.

“Empezamos a darnos cuenta de que [el trabajo a distancia] está funcionando. Nuestros equipos funcionan con más eficacia que nunca”, dijo.

La decisión de pasar a ser totalmente remoto significa que Smith no tiene que preocuparse por la constante toma de decisiones que conlleva la reapertura o el cierre de las oficinas.

“Nos parece una distracción… solo nos centramos en construir el negocio y una gran cultura. No nos preocupa tener que tomar todas esas decisiones. Eso nos ha beneficiado enormemente, el hecho de tomar esa decisión con anticipación”, dijo.

La empresa mantuvo su oficina de Salt Lake City, y Smith dijo que algunos empleados deciden ir todos los días. “Es un pequeño porcentaje… esas personas querían un lugar al que ir”.

Smith dijo que rara vez va a la oficina en estos días, pero encuentra que es más intencionado con sus relaciones trabajando a distancia.

“Cada día me propongo acercarme a alguien de nuestro equipo; antes no lo hacía. No era tan intencionado, solo pensaba: ‘Oh, me los encontraré en la oficina'”.

La empresa ha triplicado su tamaño durante la pandemia y el hecho de ser totalmente remota le ha permitido crear un equipo más diverso. “Es mucho más fácil contratar un equipo diverso cuando no estás limitado a una geografía específica”.

Aunque ha tenido éxito hasta ahora, Smith dijo que todavía le preocupan las posibles implicaciones a largo plazo de un modelo de trabajo remoto.

“Me he preguntado muchas veces: ¿En qué momento esto nos alcanzará? Porque mucha gente es nueva y quizá no entienda la cultura tan profundamente. Pero nuestra cultura ha cambiado y todos esos rituales y tradiciones, tuvimos que borrarlos y empezar de nuevo y hemos creado otros nuevos que funcionan para este nuevo entorno”.

La empresa envía a los empleados una encuesta semanal a través de Slack en la que se pregunta por aspectos como el compromiso, la cultura y otros temas, como la compensación y el agotamiento, para ayudar a mantener la fidelidad y ánimo de los empleados.

“Ha habido mucho poder en nosotros diciendo desde el principio que adoptamos esta nueva forma de trabajar. Este es el camino del futuro: podemos luchar contra él o abrazarlo y resolverlo más rápido que los demás”, afirma Smith.

Mantener contentos a los empleados

Antes de la pandemia, se esperaba que la mayoría de los empleados de la agencia de corretaje en línea Robinhood estuvieran en la oficina todos los días.

Pero en diciembre, la empresa comunicó a sus empleados que se convertiría en una empresa principalmente remota, lo que significa que no habrá ubicación ni requisitos regulares en la oficina para la mayoría de los trabajadores. Pero mantendrá sus oficinas abiertas, incluida su sede en Menlo Park, California.

El cambio al trabajo remoto durante el transcurso de la pandemia ha tenido un efecto notable, dijo Cindy Owyoung, vicepresidenta de Inclusión, Equidad y Pertenencia en Robinhood.

“Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que nuestros empleados eran más felices y hacían su mejor trabajo cuando tenían la flexibilidad de determinar dónde y cuándo trabajan mejor”, dijo Owyoung en un correo electrónico a CNN Business.

