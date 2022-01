Evitar la “deformación del tiempo” de la vida en el espacio podría ayudar a los astronautas a prosperar en Marte

Alexandra Ferguson

(CNN) — Desde que comenzó la pandemia, la llegada de cada nuevo año se siente como una repetición de “hagamos otra vez el viaje en el tiempo” de “The Rocky Horror Picture Show”. Ahora, imagina que vivieras en el espacio.

Para los que estamos en la Tierra, la adaptación a una nueva normalidad, como los períodos prolongados de trabajo desde casa y las interrupciones de las rutinas bien establecidas, crearon una sensación de que el tiempo no tiene sentido.

Los astronautas experimentan un tipo diferente de deformación temporal cuando viajan al espacio y pasan seis meses o más viviendo en la Estación Espacial Internacional. Desde la perspectiva de su órbita terrestre baja, la tripulación es testigo de 16 amaneceres y 16 puestas de sol al día.

Las jornadas de trabajo de 12 horas de los astronautas se programan en incrementos de cinco minutos mientras trabajan en experimentos, mantienen la estación espacial y llevan a cabo el mantenimiento y la limpieza de rutina.

Rompiendo el récord de vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, la astronauta de la NASA Christina Koch pasó 328 días en el espacio entre marzo de 2019 y febrero de 2020.

“Tenemos un dicho en los vuelos espaciales de larga duración que dice que ‘es un maratón, no un sprint'”, dijo Koch al Dr. Sanjay Gupta para el podcast “Chasing Life” de CNN. “En mi mente, lo cambié por ‘es un ultramaratón, no un maratón’. Y me aseguré de hacer saber a la gente que me rodea que probablemente necesitaría ayuda en algún momento, y que probablemente dependería de ellos para diferentes cosas y que podría no ser fácil todos los días”.

Mientras se preparaba para su misión récord, Koch habló con su compañero astronauta de la NASA Scott Kelly, que sigue teniendo el récord de todos los tiempos con 340 días en el espacio. Kelly le recordó a Koch que era crucial que se tomara su tiempo y que dijera lo que necesitaba para recargar energías.

Estos consejos, y los que siguen, son válidos tanto si se está en gravedad cero como si se está atrapado en tierra en una pandemia mundial.

“Tenemos un montón de programas de contramedidas psicológicas a bordo: videoconferencias con nuestras familias, la música y los programas de televisión que nos gustan que se cargan, e incluso la jornada de trabajo está todo diseñado para mantener una especie de misión de seis meses”, dijo Koch.

“Realmente depende de nosotros que la (tripulación) de tierra sepa cuáles son las contramedidas psicológicas que podemos utilizar para mantener a alguien operando al máximo rendimiento incluso más tiempo de lo que es una misión típica”.

Cómo pasa el tiempo en el espacio

Los eventos dinámicos, como las videollamadas con la familia, la realización de paseos espaciales fuera de la estación espacial o incluso la celebración de fiestas, ayudan a la tripulación a distinguir sus días y a evitar la deformación del tiempo causada por la repetición, dijo Koch.

“Incluso si estás muy ocupado, como lo estábamos nosotros, el hecho de que no viéramos cosas nuevas, ni oliéramos cosas nuevas (y que) nuestras entradas sensoriales no cambiaran es lo que realmente hizo que nos sintiéramos como en un túnel del tiempo”, dijo. ¿Te resulta familiar, verdad?

Koch, junto con la astronauta de la NASA Jessica Meir, llevó a cabo la primera caminata espacial exclusivamente femenina en octubre de 2019. Durante su estancia de 11 meses en la estación espacial, Koch realizó seis paseos espaciales y pasó 42 horas y 15 minutos fuera de la estación.

Sin embargo, en el recuerdo que tiene Koch de su período de servicio, los paseos espaciales tienen un papel excesivo en lo que experimentó. “Cuando pienso en ello, en mi mente, la mitad del tiempo estaba haciendo paseos espaciales”, dijo Koch. “Pero, en realidad, era una parte tan pequeña de lo que hacíamos. Es una parte tan grande en términos de mis recuerdos y de las experiencias que tuve allí arriba”.

Otro recuerdo que destaca Koch es una celebración navideña especial con sus compañeros de tripulación. Apagaron todas las luces de la estación y crearon “velas espaciales” colocando cinta adhesiva de color ámbar sobre sus linternas, dispersándolas por toda la estación, de modo que casi parecía brillar con la luz de las velas.

“Fue el único día en el que sentí como un escape de todo, no solo de la estación espacial, sino de cualquier tipo de apariencia de lo que representaba una realidad normal”, dijo Koch.

Los rigores de la exploración

Las misiones sin precedentes realizadas por Koch y Kelly son apenas el principio. Las misiones ampliadas están ayudando a la NASA a planificar el regreso de los seres humanos a la Luna y a enviarlos en misiones pioneras a Marte.

Las misiones en el espacio profundo añadirán extremos a los que los astronautas nunca se han enfrentado antes, incluyendo una dependencia cada vez menor de las comunicaciones con los de la Tierra y cómo hacer frente al aislamiento social de vivir en un entorno extraño.

Hay tres tipos de pruebas para preparar esta nueva frontera de la exploración: misiones simuladas en la Tierra, estancias prolongadas en la estación espacial y, en última instancia, las primeras misiones Artemis que harán aterrizar a la primera mujer y a la primera persona negra en la Luna.

Durante las primeras misiones Artemis, los astronautas llevarán diarios para registrar su bienestar y llevarán dispositivos para controlar su sueño y sus ritmos circadianos, según la NASA.

Mantener un ciclo de sueño saludable, comunicarse bien con el resto de la tripulación y hacer frente al aburrimiento y el estancamiento podría ayudar a los viajeros espaciales en las largas misiones a Marte y evitar que desarrollen trastornos psiquiátricos o experimenten problemas cognitivos o de comportamiento.

Una vez que lleguen a Marte, los astronautas también tendrán tareas duras y físicamente exigentes y experimentarán días que son 37 minutos más largos que los de la Tierra.

Lecciones de autocuidado desde el espacio

Algo que ya está ayudando a apoyar el bienestar mental de los astronautas en la estación espacial es la jardinería espacial. Los miembros de la tripulación han informado que disfrutan cuidando de los experimentos con plantas durante su tiempo de descanso, viendo la vegetación, e incluso llegando a probar el sabor fresco de sus esfuerzos. También les proporciona una conexión tangible con su planeta natal.

Tom Williams, científico principal del elemento de factores humanos y rendimiento del comportamiento del Programa de Investigación Humana de la NASA, dice que su acrónimo “CONNECT” puede ayudar a los astronautas a combatir el aislamiento social.

Las letras significan en español: comunidad, apertura, red, necesidades, mentalidad de expedición, contramedidas y formación. Juntos, estos esfuerzos pueden ayudar a los futuros exploradores espaciales a incorporar el autocuidado en sus apretadas agendas, a cuidarse mutuamente e incluso a reconocer el impacto de sus esfuerzos.

“El aterrizaje en la Luna ayudó a que la gente de todo el mundo se sintiera más unida porque tenía la sensación de pertenencia, de unidad, con esperanzas y sueños compartidos cumplidos”, dijo Williams en un comunicado.

Para cualquier persona en la Tierra que se sienta como si estuviera experimentando una “deformación del tiempo” mientras la pandemia continúa, las mismas lecciones se aplican.

“Ayuda a los demás y mantente dispuesto a recibir la ayuda de los demás”, dijo Koch. “Aprende a sentirte cómodo sentado con tu propia satisfacción. La otra cara de la moneda es crear hitos para uno mismo. Creo que cuando miramos atrás, descubrimos que hemos hecho más de lo que creíamos”.

