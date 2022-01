Elon Musk ofreció a un adolescente de Florida US$ 5.000 para que borrara una cuenta de Twitter en la que se rastreaba su avión. No fue suficiente

urielblanco

(CNN) — Josh Sweeney, un joven de 19 años de Florida, rechazó una oferta de US$ 5.000 de Elon Musk para que borrara su cuenta de Twitter que rastrea el jet privado del multimillonario.

ElonJet tiene más de 150.000 seguidores, y utiliza un bot que Sweeney desarrolló para monitorear los vuelos de Musk. La cuenta tuitea cuándo y dónde despega o aterriza el avión y la duración de cada viaje.

El estudiante de primer año ha creado una docena de cuentas de bots de vuelo que siguen los viajes de titanes tecnológicos de alto nivel, como Bill Gates y Jeff Bezos.

Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5 — Elon Musk’s Jet (@ElonJet) January 26, 2022

El primer mensaje directo de Musk llegó el 30 de noviembre, informó por primera vez Protocol.

“¿Puedes borrar esto?”, preguntó Musk a Sweeney. “Es un riesgo para la seguridad”.

El CEO de Tesla y SpaceX finalmente ofreció al adolescente US$ 5.000 para ayudar a evitar que “gente loca” siguiera sus vuelos. Sweeney contraatacó pidiendo US$ 50.000, diciendo que podría usar el dinero para la universidad y quizás para un Tesla Model 3.

“No me gusta la idea de que me dispare un loco”, dijo Musk.

El último intercambio de mensajes fue el miércoles 19 de enero, cuando Musk dijo que no le parecía bien “pagar para borrar esto”. CNN Business vio los mensajes.

“Otras opciones distintas a la remuneración, como una pasantía, harían que borrarla fuera mucho más fácil”, respondió Sweeney. Musk aún no responde.

Elon Musk apuesta por los robots. Podrían tardar mucho en llegar

CNN se puso en contacto con SpaceX para obtener comentarios.

Sweeney dijo que ha sido un fanático de SpaceX desde el primer lanzamiento de Falcon Heavy en 2018. Su padre trabaja para una aerolínea, alimentando su interés por la aviación.

“US$ 5.000 no es suficiente para lo mucho que saco de ello”, dijo Sweeney. “No sustituye nada, como el factor de la diversión”.

Sweeney sí ofreció a Musk algunos consejos técnicos, hablándole al multimillonario de un programa de bloqueo que podría utilizar para contrarrestar los programas de seguimiento de vuelos.

“Parece que siguió ese consejo”, dijo Sweeney, diciendo que aparentemente Musk está usando actualmente el programa de bloqueo.

Entonces, ¿sigue Sweeney siendo capaz de rastrear los vuelos de Musk a pesar del programa de bloqueo? “Sí”, dijo Sweeney. “Solo que es un poco más complicado”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.