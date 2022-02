Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos de Argentina

Sol Amaya

(CNN Español) — Máximo Carlos Kirchner, hijo de los expresidentes de Argentina Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, renunció este lunes a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos en rechazo a los términos del entendimiento entre el Gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El anuncio fue hecho por el mismo Kirchner a través de un extenso comunicado que publicó este lunes por la tarde, y en el que aclaró que, aunque renuncia a la presidencia del bloque, continuará siendo diputado y miembro del partido de Gobierno.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la residencia del bloque de Diputados del Frente de Todos”, escribió el político de 44 años.

En su misiva agregó: “Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”.

“Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no solo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023”, sostiene Máximo Kirchner.

El hijo de la vicepresidenta destacó además que “nunca” dejó de manifestarle su disidencia con las negociaciones al Jefe del Estado. Sostuvo su decisión de abandonar la conducción de la bancada en la necesidad de que el presidente Alberto Fernández ponga a alguien de su confianza en es su puesto.

En una entrevista en la cadena C5N este lunes, el presidente Alberto Fernández dijo que habló con Kirchner sobre su renuncia. “Hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión, él me dijo que era una decisión que ya había tomado”.

Los efectos de la renuncia de Máximo Kirchner: “Son más que matices”

Alberto Fernández reconoció que la vicepresidenta de Argentina también tiene sus matices y sus diferencias con respecto al entendimiento del Gobierno con el FMI.

“Lo que pasa es que hay un punto: el presidente soy yo, y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo”, agregó el presidente de Argentina.

El viernes, Fernández informó que su gobierno logró un acuerdo con el FMI para reestructurar la deuda que tiene Argentina con el organismo de crédito internacional. En un comunicado publicado el viernes, el Fondo Monetario Internacional dijo que su personal técnico y las autoridades argentinas acordaron un “sendero fiscal” que mejorará gradualmente las finanzas públicas y reducirá el financiamiento monetario.

El FMI detalló que este acuerdo permitiría aumentar el gasto en infraestructura y protegería programas sociales focalizados.

“Hemos llegado a un entendimiento sobre el marco para la implementación de la política monetaria como parte de un enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación. Este marco tiene como objetivo asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad”, agregó el órgano internacional en su comunicado.

